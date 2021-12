To može samo u Bosni : ako izgubimo Ameriku kao prijatelja a vrlo smo blizu tog cilja, šta nam preostaje? Uzgajati kamile i hurme i naprđivati se sa susjedima živeći u fantazijama i uz pomoć sadake, uz plaćene huškačke medije, u izgubljenim bitkama koje su proglašene slavnim pobjedama i nadi da će nam Bog pomoći dok nestaje ne samo države, nestaje i čitav narod?

Da, to može samo u Bosni i Hercegovini, takva politika još nije viđena, takve političare majka više ne rađa.

Da li iko normalan vidi kuda ide država Bosna osim u lagano nestajanje, na čijoj destrukciji ne radi samo Milorad Dodik, svesrdno mu pomažu bošnjački političari u vlasti i opoziciji, ako se tako mogu nazvati desetine stranaka izrođene u incestu ove stranke sa jaranima.

Zapravo, zvanična bh politika je prepuštena huškačkim plaćenim državnim medijima, ‘jastrebovima’ nacionalistima, nekakvim silnim fantomskim ‘nevladinim udruženjima’ i nadasve Islamskoj Zajednici BiH koja je odavno u BiH ‘četvrti stub države’, pored zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Izgubili smo svaku vezu sa dijasporom osim dotoka love, zavadili se sa čitavim svijetom, došli smo čak dotle da se u medijima (tv ‘Face’) obavlja anketa javno sa sugestivnim blesavim pitanjem : ‘da li međunarodni posrednici u BiH navijaju za Čovića ili Dodika’, kao da se radi o lokalnoj utakmici. I bez ikakvih iluzija da li, recimo, navijaju za Bakira?

O čem se zapravo radi?

Sadašnja struktura vlasti oslikana u trojici predvodnika i nasljednika ratne bh politike Dodiku, Čoviću i Izetbegoviću, legitimnim vlasnicima i države i naroda je stalo jedino do vlasti, do fotelja i teritorija zauzetih ratom i Daytonskim Sporazumom, stalo im je da se ništa osim mržnje i zavađanja ne dešava, da mogu birati i biti birani kao i do sada krađom, malverzacijama, pljačkom, da zadrže status quo po cijenu života svakog njihovog podanika.

Prije nekoliko mjeseci u BiH su stigli zvanični predstavnici Evrope i Amerike sa ciljem da se odblokira proces vlasti i država, dobili smo i ‘novog’ Visokog predstavnika ali ne može se u Bosni ništa pokrenuti a da se to ne izvrne naopačke, da ne izgleda nakaradno, besmisleno i tragikomično do bola. U startu nam nije valjao ‘novi’ Visoki predstavnik a od njega očekujemo da ‘uradi nešto’. Srbi ga ne priznaju, Hrvati hvale ‘s kraja’ ali mu žele vidjeti leđa, Bošnjaci od svih njegovih ovlasti priznaju i traže samo ‘Bonske’. Da udari šakom o stol i rastjera ‘din dušmane’, Srbe i Hrvate a da poštedi njihove ‘lidere’. Ne valjaju nam specijalni izaslanici Evrope, oni su se ‘svrstali uz Hrvate’, od izbora Joe Biden-a na čelo predsjednika Amerike tražimo da nam ‘osvjedočeni prijatelj’ kao i uvijek pomogne a kad Biden pošalje dvojicu-trojicu svojih službenika, ‘nogiramo’ ih kao da se radi o nepozvanim gostima u našoj i samo našoj kući. Umjesto da narajcana raja protestvuje protiv vlasti, lopovluka i korupcije, za rudare, penzionere ili studente, raja u Sarajevu uzvikuje ‘go home Palmer’, hoćemo Biden-a. Ne valja im ni Escobar, i on ‘radi za njihove’ a ne za ‘naše’ a poslao i njega ‘dragi Joe’, kako smo tepali američkom predsjedniku.

Tolikog javašluka i bezobrazluka koji je iz duše bh političara prešao u tijela građana, raje i čak i akademskih faca BiH, još nije viđeno. Ruse smo odfikarili davno ‘jer navijaju za Srbe’, Srbe jer vole Ruse, Hrvate jer su sada uz Srbe, poslije smo opičili po Njemcima, Francuzi su poznati naši neprijatelji, nevaljaju ni Britanci, pa Kinezi ihahha, Mađari su ni zašta, Slovenci također, pa na kraju ne valja nam ni Amerika. Silni bošnjački (koji vole sebi tepati probosanski) ‘analitičari’, brojni ‘instituti’, ‘alijanse’, novinarski plaćeni pacovi eto, na kraju proglasiše čak i Ameriku neprijateljem, u ‘udruženom poduhvatu’ rušenja države Bosne, jer su nezadovoljni , ne ide kako su zacrtali. A što je odviše poznatim pismima uvakufio SDA pijetao i osumnjičenik za ratne zločine Šemsudin Mehmedović.

Ovo ‘sikterisanje’ stranih moćnih diplomata i predstavnika otpočelo je nastupom Željka Komšića i Šefika Džaferovića u bh Predsjedništvu a nastavilo se ‘analizama’ neformalnih lobista države BiH ustvari običnih jebivjetara i sisača državnih para, uz svesrdnu pomoć Islamske Zajednice BiH u zavičaju i po dijaspori.

Dakle, tražili smo pomoć a onda je kao što se vidi bezobrazno odbijamo. U toj razbijačkoj akciji države nema razlike između Dodika, Komšića ili Izetbegovića, koji je čak uspio da u ove igrice oko opstanka u vlasti uvuče i skoro kompletnu opoziciju, što mu i nije bio težak zadatak. Sve su to ‘djeca’ iz ‘političkg incesta’ i političkog kurvarluka. Od Senada Šepića do najnovijeg narcisa bošnjačke politike i ljigavca Denisa Zvizdića. U istom sexu je nastala i ‘opozicija’ u Republici Srpskoj pa se nikakav udar na ‘rodbinu’ ne može očekivati.

Sve se svelo u Bosni na ‘žestoke odgovore’, na silna pisma doktora iz SDPa za islamsku nauku Denisa Bećirevića, ‘pitanja’ jedni drugima ili susjednim predsjednicima, na patetične objave i najave histeričnog i mentalno bolesnog ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića, na ‘miroljubive a u stvari zapaljive komentare aktualnog Reisa Kavazovića, na teorije zavjere izvjesnog uhljupa Zijada Bećirevića iz Ljubljane iz nekakvog fantomskog ‘instituta’ koji podastire silne ‘tajne akcije’ međunarodne zajednice razbijanja Bosne codnog imena ‘Kula’, na objave dokumentacije iz Potočara koju je Haag ustupio BiH a koju sada sistematski plasira i zloupotrebljava direktor najpoznatijeg groblja u BiH Emir Suljagić a pripomaže nacionalistički politički kepec Reuf Bajrović iz nekakve ‘evropsko američke alijanse’, trujući ionako zagađenu bh političku scenu do besvijesti. I na svakodnevno porodično i jaransko dovljenje na Kovačima glavnom ideologu i stvaraocu većine ovih problema, uz mudroslavlja bivših Visokih predstavnika u BiH koji su došli pameti tek kad su otišli iz Bosne, što sve ‘pokrivaju’ sa puno žara i love režimski, skor svi bh mediji.

Na ono već godinama poznato u ?slobodnoj Bosni’ ‘al se Dodik usrao’, ‘gotov je’ i ‘mi smo nenenadjebiva nacija’, nama niko ništa ne može, na to smo navikli kao na rođenu košulju. Naravno, frcaju i krivične prijave, opet iz ‘instituta’ iz džamije u gradu Hamilton Canada odakle ‘akademik’ muftije Zukorlića Emir Ramić naređuje ‘izvinjenje’ svakom ko išta napiše mimo džamijskog protokola i tužaka lažući o svojim uspjesima u Canadi i zaslugama, pripomaže mu i trostruki ‘akademik’ Suad Kurtćehajić sandžačko čudo bh akademskog otpora. Dok bh ministri jezde po džematima i islamskim zemljama i proslavljaju dan državnosti sa desnom rukom na prsima a lijevom u novčanicima vazeći o ulasku u NATO i u Evropu koja im radi o glavi.

Međunarodnim predstavnicima u BiH kod ovakvog stanja stvari nije ostalo puno opcija.

Trpiti uvrede i poniženja ili bagru zatvoriti kao u Daytonu davne 1995 pa prelomiti i dovršiti potrebni posao, mada u startu hendikepiran plan: vode pregovore i ugošćavaju po ambasadam glavne krivce za bh nesreću.

Natjerati Visokog bh predstavnika da posmjenjuje a Tužilaštvo da pohapsi trojicu ‘bh lidera’, posmjenjivati korumpirane policajce, tužioce i sudije, oduzeti im svu imovinu stečeno ‘sa njihovih deset prstiju’, održati vanredne izbore i uspostaviti vlast. Ako to ne urade, mogu komotno ‘pojesti ćevape’ i ići kući. Pregovarati sa njima danima i mjesecima ili upućivati da se sve u BiH riješi demokratski i u ‘organima vlasti’ nema nikakvog smisla, da ima, to bi se davno odradilo. Također, čekati da ‘narod odluči’, je glupo dozlaboga.

U zadnjem intervjuu na BHRTV Bakir Izetbegović je fino pojasnio. ‘Sve smo mogli mi ali narod me nije pratio’, izvalio je Bakir u lice svom narodu a narod ‘ni mukajet’. Što znači, narod je korumpiraniji od Bakira i prihvata ovu optužbu.

Ako međunarodne snage iz BiH ‘pokupe prnje’, ostaje nam samo da uz pomoć Bisere Turković razradimo ekonomski plan uzgoja kamila i urmi i da se pouzdamo u Boga. Šta nam drugo preostaje, ono najgore i najočekivanije?

P.S. Posebna i neispričana priča je ona oko izmjene Izbornog Zakona BiH, evo i zašto. Novembra prošle godine Bakir Izetbegović i Dragan Čović su potpisali sporazum kojeg još niko nije ni vidio ni pročitao osim njih dvojice i međunarodnih predstavnika i koji je glavni kamen spoticanja u pregovorima. Sada, godinu dana kasnije, danima se razglaba šta je ko kome ‘obećao’ i šta će ko kome ‘dati’. Dajte objavite taj Sporazum pa će svima biti jasnije ‘đe je ba zapelo’. I čija je ovo zemlja.

photo : protest u Sarajevu 01.11.2021, arhiv