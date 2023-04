sarajevski intelektualci iz ‘Kruga 99’ na čelu sa Adilom Kulenovićem na zadnjoj sesiji najavili rješenja ‘bh kvadrature kruga’ : BiH je ‘nemoguća kao tronacionalna građanska država, prijeti joj raspad ako se prihvati kao višenacionalna’, što znači da je Dodikova ideja o razdruživanju sazrela

* Stari, još nerješivi antički matematički problem kako kako konstruisati kvadrat iste površine kao dati krug, činio se prije rješivim nego ‘bh kvadratura kruga’ ili trokuta, ali bh intelektualci iz ‘nevladine udruge intelektualaca Krug 99’ na svojoj zadnjoj sesiji prije par dana (na temu ‘Koga ugrožavaju Bosanci?’) našli su rješenje koje muči državu BiH već tri decenije, a koje bi možda moglo riješiti i svjetski matematički problem. Misli se na permanentne političke turbulencije bh države o njenom uređenju.

* Adil Kulenović predsjednik te udruge i njegovi gosti profesor Senadin Lavić, profesor dr. Zlatko Hadžidedić i prof. Enver Halilović zaključili su da je BiH ‘nemoguća kao tronacionalna građanska država, prijeti joj raspad ako se prihvati kao višenacionalna’, čime ova uzbudljiva i napeta događanja u BiH zadnjih dana dobivaju novu-staru dimenziju u vezi razgraničenja, ‘mirnog razlaza’ ili još jednostavnije : političkog dogovora oko podjele države koji što tajno a što više javno, lebdi iznad naših glava i Bosne dugo vremena.

* Skoro istovremeno, u par dana razlike, Bakir Izetbegović će na online konferenciji-sesiji u organizaciji ‘koja okuplja građane BiH u Americi’ optužujući ‘međunarodnu zajednicu’, Dodika i Čovića izjaviti kako se sve više napušta građanska opcija BiH u odnosu na etničku, što poprilično upotpunjuje ove iznešene teze intelektualaca, čime se javno tjerajući Dodika ‘lisicu’ istjeruje na površinu ‘vuk’ samotnjak Alija Izetbegović i njegovi planovi o ustroju ‘krijeposne islamske države Bosne’ (koncept takve države napravio je i pismeno uredio Adnan Jahić, predsjednik SDA Tuzla u listu ‘Zmaj od Bosne’, 27. septembar 1993), koji ciljevi su zacrtani u njegovoj doktrini ‘Islamska deklaracija’ kao temelju programa SDA stranke i u donešenim aktima ratnog Predsjedništva.

* O ovoj želji Bošnjaka ratni ministar odbrane nekadašnje RBiH Hamdija Hadžihasanović javno je progovorio i u detalje obrazložio te namjere u svojoj knjizi ‘Dobrovoljac i prevare’ publikovane 2020, tu su i njegovi susreti sa vlastima Irana uz kupovinu oružja što je ugovorio Hasan Čengić gdje je na ugovorima već stajalo ime kupca ‘Islamska Republika BiH’, tu su priče o ‘vrećama saudijskog novca’ i o mnogo čemu što se uporno ignoriše i sakriva od javnosti.

Ideju stvaranja bošnjačke države pa makar ‘bila ko avlija’ gurao je uz Aliju i njegov tadašnji Reis ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, ali upravo ove i ovakve ‘međunarodne snage’ protiv kojih su ustali SDA/DF koalicija skupa sa Islamskom Zajednicom BiH omele su i spriječile tu nakanu i želju Bošnjaka, tragom čega je mit o Aliji pretvoren u njegovu ‘borbu’ za ‘zajedničku multinacionalnu državu tri naroda’ koji se ovih dana razbija kao mjehur od sapunice.

* U svom intervjuu aprila 2018. za ‘pogled.ba’ član bošnjačke privatne akademije muftije Zukorlića ‘BANU’, nekadašnji komunistički poznati profesor a sada osviješteni Bošnjak i profesor u Skopju dr. Ferid Muhić je, ne skrivajući stare snove ovo razdruživanje obrazložio potrebnim i korisnim, potvrđujući da su bez obzira na hajke, na izjave, prijetnje progonom i medijsko čerečenje Dodika zbog odcijepljenja od BiH, snovi još vlažni i prisutni.

‘Imamo stanovnika više nego Crna Gora, Slovenija ili Makedonija, mi bi ‘bez njih procvjetali’ (bez Srba i Hrvata, op. Cross), ako to ne uradimo asimiliraće nas, nestaće nas. Ionako nismo ni cjelovita ni jedinstvena država, mučenje samo’. Tvrdeći da je do ovakvog zaključka došao razgovarajući godinama sa mnogo ljudi, prijatelja i učenih ljudi, podvlačeći da ionako pola Bosne je već u rukama Srba i Republike Srpske, dok više od trećine u rukama imaju Hrvati. Čak, kaže da je o tome razgovarao i sa Alijom Izetbegovićem, što znači da mnogi ‘umni Bošnjaci’ lažu kad tvrde da Alija nije nikada o tome razmišljao, kao što je ustvrdio na tv i Haris Silajdžić, jedan od ‘najumnijih’.

* Dakle, priče nove, ideja stara. No, vratimo se intelektualcu Kulenoviću i sesiji njegovih ahbaba, koja je ‘glat’ prošla ispod radara medija a iznjedrila krupne stvari i niz pitanja bez odgovora.

Prvo, ovi intelektualci u samom nazivu teme prave namjerno iste greške kao i svaki Bošnjak, bio političar ili vjernik. Naime, odgovor na njihovo pitanje ‘Ko ugrožava Bosance’ bi mogao biti ovakav. Niko. Te fele, nacije ili etičke odrednice Bosanac nema u bh Ustavu, to svi znamo, takve bajke su samo to: bajke i ništa više. Bosanaca nema ni u rodnom listu, da bi se tek rođeno dijete upisalo pod tom nacijom, roditelji moraju ići tužbom putem Suda, što su neki i učinili i tek sudskom presudom su postali Bosanci. Dakle, ista laž, samo intelektualno odstojanje. Pitanje je ‘ko ugrožava Bošnjake’, samo ga formulišu zakulisno, da se ‘vlasi ne dosjete’. Nadalje, ovim tvrdnjama na sesiji intelektualci su se direktno uključili u podjelu države svojim tumačenjem nacija, etniteta i svega pomalo, navili su vodu na mlin Milorada Dodika a i Bakira Boga mi Tite mi. Ne znam kako drugačije pojasniti njihove tvrdnje da ‘Bosna ne može opstati kao tronacionalna država’ i da joj ‘prijeti raspad ako se prihvati kao višenacionalna’.

* Da li to znači da BiH ima perpektivu i opstaje samo kao jednonacionalna država? Vjerovatno misle na Bošnjake jer su najbrojniji, što opet znači i dokazuje kuda ciljaju?

Raprave oko toga kako su ‘nama’ tokom 20. stoljeća ‘upornom političkom propagandom i posredstvom religijskih institucija nametnuli etničko i nacionalno srpstvo i hrvatstvo i dijelom jugoslavenstvo, podmetanjem programa “velikosrpstva, svetosavskog ekskluzivizma i svesrpskog teritorijalizma”, s jedne strane, te projekata “velikohrvatskih pravaša starčevićevaca, endehazije i tuđmanizma”, s druge strane’, odlično se uklpaju u današnje teze SDA/DF/IZ sprege o ‘dušmanima’ i neprijateljima naše zemlje. Ali su istovremeno opasne koliko i Bakirov ‘labuđi spjev’ i bezobrazne neskrivene nakane Dodika, ili tvrdnje o SDA i DF čuvarima vjere, države i nacije i postavljaju niz pitanja na koja ne daju odgovora. Kao recimo, šta će mo sa dosadašnjom mantrom iz AVNOJA, ZAVNOBIHa o tri ravnopravne nacije i zajedničkoj državi Srba, Hrvata i Muslimana, sada Bošnjaka, kako pogledati na važnost referendumskog pitanja iz 1992. godinem (“Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda BiH – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?“), šta sa Komšićevom zaboravljenom teorijom o građanskoj državi BiH, šta sa Ustavom BiH o multikultiralnoj, multietničkoj i sekularnoj držvi BiH, da li će mo sve to izbrisati kao da nikad ničega nije ni bilo, ili su to sve bile dosadašnje šarene laži do mirnog razlaza?

* Adil Kulenović nekadašnji vlasnik sarajevske tv ‘NTV 99’ koju su pod sumnjivim okolnostima kupili uz posredovanje Hasana Čengića, muslimanske halal banke BBI (koja se odnedavno zove Aria) i direktora Amera Bukvića ‘braća’ iz Kuvajta te od nje napravili ‘Al-Jazeera Balkans’ tv kuću i novinu, odavno je izbrisao svoje principe ‘Kruga 99’. Poslije ove zadnje sesije morao bi promijeniti i osnivačka akta udruženja kojeg je totalno preveo na tron politike i političarenja. Naime, u aktima o osnivanju udruženja osnovanog par mjeseci poslije agresije na BiH piše da će se udruga boriti ‘za cjelovitu, nezavisnu, multinacionalnu i decentralizovanu državu‘, dok nam sada Adil svaka dva dana održava sesije i nudi sasvim druge postavke države. Samo sa jednom nacijom. I sa vremenom raspleta koje dolazi.

photo : Adil Kulenović predsjednik udruženja intelektualaca ‘Krug 99’, arhiv