Kako je Begija Smajić ušla u Narodnu skupštinu Republike Srpske i .. ostala živa

Planetarnu vijest bošnjačkih medija o ulasku ‘prve žene sa hidžabom’ u poslaničke klupe Republike Srpske, poznati Sandžaklija (Sjenica, Republika Srbija, Sandžak) sa ličnom kartom Sarajeva i televizijom na vrhu tornja ‘FACE TV’ Senad Hadžifejzović, začinio je ni manje ni više nego ‘exkluzivom’.

I Begija Smajić, nastavnica fizike i matematike iz Srebrenice, postala je ekskluziva bh politike.

Ona će ‘učiniti sve što je u njenoj moći’ da popravi prava i položaj Bošnjaka u Republici Srpskoj, boriće se za bosanski jezik, tražiće da Bošnjakinje rađaju što više djece, ‘najmanje troje’, ultimatum sa rađanjem kojeg forsira i Islamska Zajednica BiH (da nas mashanllah ima što više, ako zatreba, a zatrebat će) Begija je začinila i zahtjevom da ‘bi sve Bošnjakinje trebale da nose maHramu (marama ne dolazi u obzir). Jer ‘maHrama štiti žene’ (od čega ne znam, nije Begija pojasnila, valjda od gladi) a onda je udarila u hvalospjeve Bakiru Izetbegoviću i ‘potomku’ Harisa Silajdžića Jerlagiću što su joj omogućili da sa još troje poslanika iz koalicije ‘Zajedno’ uđe u klupe Narodne skupštine Republike Srpske.

Begija je nastupila na tv kao mualima Reisa Cerića ili ef. Kavazovića, kao vjeroučiteljica u kakvom mejtefu, iako je po vokaciji nastavnica fizike, a onda u skladu sa profesijom, izračunala je i prebrojala krvna zrnca đaka u Potočarima i u Srebrenici gdje smo saznali kako ‘nas’ baš i nema tamo gdje bi ‘nas’ trebalo biti najviše, obzirom na silnu borbu za povratnike i Srebrenicu, ‘svega par učenika Bošnjaka’, kako joj od svih problema đaka najviše smeta Sveti Sava u školi, čime je pokazala u kom smjeru će ići ‘njena borba’ u skupštinskim klupama. Ni milietar dalje od SDAovog podpredsjednika Ramiza Salkića, podpredsjednika iz Tuzle sa radnim mjestom u Banja Luci.

Poprilično je razočarala Hadžifejzovića na njegova ciljana pitanja ‘kako su te prihvatili, jesu li se osvrtali za tobom..’ kad je odgovorila kako su je ‘profesionalno dočekali’ i ‘kako nije imala nikakvih problema’.

Nije sa ovakvim odgovorom ostao razočaran samo Hadžifejzović koji je valjda očekivao da Begiju odmah na ulasku zaskoče i skinu joj pokrivalo, njenu ‘spasonosnu maHramu’, ostalo je i svebošnjačko gledateljstvo zapanjeno ovakvim ‘dočekom’ i profesionalizmom vlasti Republike Srspke u entitetu kojeg Hadžifejzović nikada ne izgovara sa njegovim punim imenom, dok Begija izgovara, stalno mu je u ustima ‘eres’, tako mu milije i draže, ali eto dobili smo što smo tražili : ekskluzivu.

Po čemu je pokrivena žena u poslaničkim klupama u BiH ekskluziva zna samo ovaj vispreni Bošnjak Sandžaklija i lovator Hadžifejzović, budući da je ‘maHrama naš višestoljetni znak prepoznavanja’ i ‘dio naše tradicije’, kako reče Begija i ‘osta živa’, jer svi mi starije generacije smo još živi svjedoci da je Begijina maHrama novo ruho i identitet Bošnjaka od Alije Izetbegovića i ‘Hižaslava’ mafijaša bivšeg Reisa Cerića, i da nema ama blage veze sa ‘našom tradicijom, višestoljetnom’, već ima više veze sa Teheranom ili Saudi Arabia-om, ako će mo baš pravo. I, od bh rata pa nadalje, ovakvih maHrama na glavi ima posvuda, pune su ih sale BH Skupština, Parlamenata, Škola, sudova i Tužilaštva, ima ih i u Oružanim Snagama.

Naime, i naše majke i naše nene su nosile i nose marame ali bez ekskluzive i tv prinjenosa, ali pravo one muslimanske, nisu se umotavale u ovakve blisko nam istočne odjevne predmete, po čemu ne samo Begija već i njoj slične, više liče na delegate iz Teherana ili Pakistana, nego li na poslanike, zvanične predstavnike države Bosne.

Što je postao pravi odraz ‘našeg bošnjačkog identiteta’ i kod kuće i u dijaspori, a što i jeste glavni cilj autora sekularne, građanske države BiH po mjeri SDA i Islamske Zajednice BiH.

Tako će nam od sad pa u buduće ‘ekskluziva’ biti svaka zavijena ili pokrivena ženska glava, ne samo u parlamentu, već i u svijetu filma ili u biznisu. Pa i na kiosku za novine.

Kao što nam je ekskluziva i svaka ‘zamotana u Bijeloj Kući’ ili svaki kongresmen koji je ‘prvi’ položio zakletvu sa rukom na Kur’anu.

Jer mi, nacijo, idemo u Evropu, tako kažu naše eksluzive.

Jasno, ali preko Teherana ili Dubaia.

Hadžifejzović je ‘slučajno’ propustio pitati nosioca maHrame mnogo važnija pitanja osim onih o obaveznom rađanju malih Bošnjaka i borbi za bosanski jezik, jer i to je sastavni dio njegovih ‘face’ ekskluziva.

Recimo, mogao je priupitati Begiju kod tako silnih riječi zahvale Izetbegoviću, kako se moglo desiti da je odmah poslije rata u Skupštini Republike Srpske bilo 14 poslanika ‘iz reda Bošnjaka’ a danas, 28 godina kasnije, sve skupa sa ‘kaolicionim partnerima’, tamo ih ima ravo četvero /4/. Uključujući i Begijinu ekskluzivnu maHramu. Ko je za to kriv, i koliko bi se prava Bošnjaka moglo ostvariti sa 14 glasačkih ruku a koliko će se dobiti sa četiri zastupnika, nije uopšte za priču, od svega je najvažnije da je Begija tamo ‘ufurala’ pokrivena i sa Cerićevim cvjetićem Srebrenice (ef. Cerić ‘Hižaslav’ i njegova hanuma Azra, te Cerićeva sestra, isključivi su vlasnici autorstva Srebrenički cvijet na kojem debelo zarađuju prodajući ga po cijeni od 5 KM) na teheranskom kostimu, i da je ‘ostala živa’ i zdrava, sve drugo je nebitno.

To je srž bošnjačke ‘borbe za prava Bošnjaka’, to je okosnica SDA politike. Ali ima tu još ponečega.

MaHrama Begije Smajić na putu BiH ka Evropi je samo ‘prelazno stanje’.

Pogledajte sliku sa prethodnih izbora (prije ovih oktobarskih, 2016) i facu (ako možete facu pronaći) kandidatkinje aSDA partije Indire Sinanović, kandidatkinje za opštinsko vijeće Zavidovići, i sve će vam biti jasno ovo sa ‘ekskluzivom’. Ona, Indira, za razliku od Begije i njenog ‘hidžaba’ nosi ‘nikab’, i isto kao i Begija, bila je ‘ekskluziva’ 2016 godine.

A od ‘hidžaba’ i ‘nikaba’ vrlo je malo razlika. Samo u nijansama i protoku vremena. Sve ostalo je ‘naša tradicija’ i naša budućnost.

photo : Begija Smajić na slici lijevo u Skupštini Republike Srpske, desno – Indira Sinanović kao kandidat za opštinsko vijeće isped aSDA partije 2016, arhiv