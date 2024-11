TERORIZAM U BOS. KRUPI : ‘Fetva’ Reisa Kavazovića od 2016. godine o paradžematima i bh vehabijama teroristima u BiH nije završena priča jer oni i dalje postoje, samoproglašeni ‘šejh’ Jusuf Barčić prvi zvanični vođa vehabija u BiH kojeg je na njegovoj sahrani 2007. počastio prisustvom lično tada tuzlanski muftija Kavazović sa tadašnjim Reisom Cerićem ‘Hižaslavom’ još uvijek je idol i vođa i od njega se Reis ne može bezbolno ‘ograditi’.

* Priča o bh vehabijama/selefijama u BiH je kao i priča o ‘Agrokomercu’ Velika Kladuša – neispričana i vuče svoje temelje od bh ratnih i poratnih dana, u kojoj je glavni akter Islamska Zajednica BiH na čelu sa tadašnjim predsjednikom SDA i članom bh Predsjedništva Alijom Izetbegovićem. I neće kao sve druge u vrhu vlasti ‘priče’ ikada završiti budući da se Islamska Zajednica infiltrirala u vrh vlasti i u sve pore bh države zbog čega sve mora biti zakopano duboko u zemlju ‘zbog viših interesa države‘. Jednostavno rečeno, mnogi od glavnih aktera tadašnje vlasti dio su i sadašnje i u strukturama su IZBiH, stoga tajna treba i mora ostati duboko zakopana.

** Planirani uvoz i reprodukciju vehabija i mudžahedina te drugog otpada sa Bliskog Istoka pored ostalog, (kontrolisano izdavanje bh ličnih isprava i državljanstava, sklapanja brakova, registracija silnih tzv. ‘humanitarnih organizacija, pranje novca i finansiranje te zloupotreba donacija..) iznjedrio je i pošast zvanu ‘paradžemati‘, sa kojom se u BiH živjelo i paradiralo kao sa nečim najnormalnijim. ‘Nisu to nikakve terorističke organizacije niti kampovi’ – zvanično nas je bombardovao tadašnji Reis Mustafa Cerić, ‘to su naša braća originalni ili drugačiji muslimani’, dok je domaća i međunarodna javnost sve više upozoravala na širenje i moguće djelovanje ‘naše braće‘ a iz Reisata poručivali kako oni uopšte ne postoje u BiH te da su to priče neprijatelja države usmjerene protiv vjere.

Kada je vrag odnio šalu u zbilju i kad je Međunarodna Zajednica poslije rušenja i razvaljivanja iranskog kampa Pogorelica 2013. godine bukvalno naredila da se Reisat pozabavi ‘paradžematima’ i humanitarnim organizacijama’, Reis Kavazović i elita vlasti našli su brzo rješenje. ‘Fetvom’ od 2016. Kavazović naređuje da se svi ‘paradžemati‘ kojih se nakotilo blizu 100 ‘stave pod kontrolu IZBiH do kraja februara’ te godine, u protivnom IZBiH nema ništa sa njima i ostavlja ih da djeluju ‘na sopstvenu odgovornost’, čime je hodža političar Kavazović pobrao simpatije Međunarodne zajednice a zapravo nije učinio ništa spektakularno. Osim toga, ovim je zvanično potvrđeno da su ti i takvi ‘paradžemati‘ sve do februara 2016. zapravo bili pod zaštitom Reisata, od tog datuma Reis je svoj problem kojeg je izrodio i nametnuo prebacio na državne organe, dakle opet sebi jer je on kao što smo rekli u vlasti države sa strankom SDA i svojim kadrovima.

*** Mnogi od ‘paradžemata’ su ‘prihvatili’ ovu ‘fetvu’ Reisa, mnogi Boga mi i nisu, ima ih i danas širom BiH dvadesetak i više, čak i uz prozore Reisa u Sarajevu, ali ako se šta desi i kad se desi, Reis ima uvijek ‘ogradu’ : ja sam sve uradio, nije do mene, eto države pa neka se bakće sa tim. Međutim, Reisova fetva nije polučila nikave rezultate po dijaspori čime se on nije previše ni zamarao, iako je tamo najveće blago Reisovo, i iako su veze sa tim ‘paradžematima‘ i onima u BiH itekako snažne i postojeće.

Uz svaki oblik terorizma u BiH ili u dijaspori, a bilo je toga može se Reis ‘ograđivati’ koliko hoće i može, stvarnost je drugačija. Pored ‘fetve’ najžešća mu je ona kad kaže ‘to nema veze sa islamom religijom mira’. Zato jer je većina počinilaca tih zločina a bh ‘porijekla’ učinjena u ime islama i vjere, najčešće uz tekbire i pozive na Boga ili uz zastavu ‘Islamske države’ koja je po Reisu ‘pečatnjak Poslanika’ i ‘ne može se dovoditi u vezu sa muslimanima’.

Može eto sa Eskimima, vidjeli smo nakon ovog zadnjeg terorizma u Bos. Krupi kada je maloljetnik upao u Policijsku stanicu pa nožem usmrtio Maran Ozrena a ranio Avdu Hasanovića sve uz ekismske uzvike ‘tekbir’, i opet smo čuli Reisa kako odgovornost prebacuje sa džemata, profesora i Škola Kur’ana na internet, porodicu i državu.

**** Sve počinje od Bočinje. Prve zvanične komune vehabija koja i danas javno egzistira umivena bratstvom i jedinstvom a koju je ‘fetvom‘ ukinuo Reis. Odavde je javno po BiH djelovao i pripremao terorizam drugi ‘šejh‘ te ‘bratske zajednice’ Jusuf Barčić nakon što je prvi Nusret Imamović ‘tajanstveno nestao’ i još ga jedino traže Amerikanci zbog njegovog terorizma po Bliskom Istoku. Tu je ‘školanje‘ pred napad na ambasadu Amerike u BiH 2013 obavio i Mevlid Jašarević, kao i poznati vehabija Bužima Bilal Bosnić i mnogi drugi ‘originalni muslimani’ od kojih se Reis ‘ogradio‘. Jašarević još izdržava kaznu od 15 godina, Bilal Bosnić je odležao svoju porciju od 7 godina i utihnuo u Bužimu sa nekolio svojih žena i sa penzijom ‘borca ArBiH’, a Jusuf Barčić se opet ‘pojavio‘ uz terorizam u Bos. Krupi, ‘oživio’ ga maloljetni terorista koji je za njega ‘idol’ i koji je našao krivca za smrt svoga ‘šejha’ u Policiji.

Barčić je osim po svom strogo vehabijskom načinu života u vjeri i u vožnji autom i nepoštivanju propisa države BiH, nastradao ‘pod sumnjivim okolnostima’ u saobraćaju 2007. ali se kao ‘šehid’ i žrtva slavi u BiH još uvijek. Postoji čak i web stranica o njemu, nije maloljetni terorista onako i napamet u svojoj ‘fejs’ najavi nožem potražio ‘pravdu’ sa pozivom na njega. Neko mu je morao to usaditi u glavu i jeste, ali pored ‘ograde’ bh mediji i Reisat su zorno stali i u razvodnjavanje krivičnog djela te u odbranu osumnjičenih za pomaganje u ovom djelu, pa su ‘ugledni Bošnjaci’ profesori i zaposleni u državnim službama nakon jedan dan pušteni. Kao da se radi o krivičnom djelu sječe državne šume a ne o sumnji za pomaganje u djelu terorizma.

***** U Bos. Krupi će se smrt i ranjavanje policajaca zaboraviti prije dolazeće Nove Godine dok će šef vehabijske škole koju je pohađao maloljetni ubica mirno nastaviti da školuje neke nove ljubitelje lika i djela Jusufa Barčića, sa predavačima na toj školi i učiteljima maloljetnog teroriste. Reis se neće zapitati otkud i kako je moguće da ovaj ubica na časovima vjeroanuke rasprvalja o Barčiću sa njegovim učiteljem u školi jer zapravo on se nikako nije ni mogao ‘ograditi’ od Barčića. Skupa sa Muderrisom Nezimom Halilovićem, kao ondašnji Tuzlanski muftija sve sa Resiom Cerićem pristojno ga je sahranio nakon smrti. Čim tako važne čivije ‘naše vjere’ prisustvuju sahrani takvog jednog štetočine i mogućeg teroriste, svaka ‘ograda’ pada u vodu. Osim Reisova. Motivi upada u policijsku stanicu u Bos Krupi pored ove ‘osvete’ za ‘šejha’ kao što su ‘želje ulaska u EU’, ‘borba protiv cionista’ i slične, svaki dan su prisutne ne samo u džamijama već i u školama ‘paradžemata’ pa čak i u zvaničnoj bh politici. Stoga, nije mali terorista u ovom velikom terorizmu sve našao na internetu.

****** Prije neki dan u Sarajevu je uhapšen Osman Malagić (28) jer je na društvenoj mreži najavio napad na Policiju. Naravno, ni ovaj ‘gnusni čin nema veze sa islamom’. Ali zato frapantno podsjeća na čin maloljentog teroriste iz Bos. Krupe. Ili na čin Mevlida Jašarevića, ili onog teroriste Harisa Čauševića što je podbacio bombu pred policijsku stanicu u Bugojnu 2015. ili na ubistvo policajca u Zvorniku i teroristu Nerdina Ibrića… Čak je i sličnost u oblačenju koja postaje dio ‘naše tradicije’ toliko jaka i vidljiva da se, iako Bošnjaci ne vole poređenja, vidi iz aviona.

Malagić je ‘pljuniti Barčić’ ili Bosnić.

photo : Jusuf Barčić, desno – Bilal Bosnić iz mlađih dana, dolje – Osman Malagić, arhiv