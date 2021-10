Predratne patriotske matematičke računice Bakira Izetbegovića : ima krize al’ nema zime

Prema zadnjem popisu 2013 (koji još nije zvanično potvrđen zbog poznatih bh neslaganja oko rezidentalnih i nerezidentalnih upisanih stanovnika) u BiH živi 3.531.159 stanovnika, od čega u entitetu FBiH 2.219.220 dok u entitetu Republika Srpska živi 1.228.423 stanovnika.

Statistika kaži i ovo. U FBiH je 70,4 % Bošnjaka, Hrvata – 22.4 %, Srba-3,6 %, dok u Republici Srpskoj imamo ovakvo stanje : Srba-81,5%, Boošnjaka-14% i Hrvata-2,4%. U districtu Brčko popisano je 83.516 stanovnika od čega 40,3% su Bošnjaci, 34,6% Srbi i 20,7 % Hrvati. Tako kaže statistika i matematika zvaničnih organa države i tim brojevima bi se trebalo vjerovati.

Međutim, Bakir Izetbegović, bh bošnjačko čudo nad čudima, ima drugačiju metodologiju. Tako će na svojoj već predizbornoj sesiji u opštini Novi Grad u Sarajevu u povodu 31. godišnjice osnivanja opštinskog odbora SDA bratije za medije 07. oktobra ovegodine izjaviti kako ‘treba ponavljati istine’, ponudivši nove i egzaktne indexe i brojke sa slovima.

U pauzi između hvalisanja o pobjedama SDA stranke, te prihvatajući slatko kao i uvijek izazove Milorada Dodika o mogućem i skorom otcijepljenju Republike Srpske, nagovijestio je da bi se tome mogla suprotstvaiti međunarodna zajednica i ‘institucije BiH’, ali i patriote BiH, koje je odmah mobilisao i strpao u rovove, za ‘nedaj Bože’. Ovako.

„I na kraju krajeva, otcijepljenju će se suprotstaviti patriote BiH, kojih ima 400.000 u Tuzlanskom kantonu, 400.000 u Zeničko-dobojskom, 400.000 u Sarajevskom kantonu, 250.000 ljutih Krajišnika, patriota iz Srednje Bosne, Hercegovaca. Neće to ići. Može nas uvesti u krize, ali nas pobijediti neće“.

Evo, ‘odoka’ i na brzaka, samo SDA, dakle Bakirovih ‘patriota’ u BiH ima preko 1.500.000. Od 2 i kusur miliona ukupnog broja stanovnika, što po Bakirovoj jednačini kaže da su svi listom patriote. Mlade i zdrave oružane snage.

Stoposto tačno, računajući starce, nene i tetke, djecu, mačke i pse lutalice, ovce i ovnove za kurbana, posebno one mladiće koji su napustili BiH usljed vladavine dinastije Izetbegovića pune tri decenije u najboljim godinama za ratovanje, a čij broj je u samo jednoj godini premašio cifru od 80.000.

Bakirove laži su odavno ušle u anale medija po oprobanom geslu SDA ‘treba ponavljati istine’, što u prijevodu zvuči ‘goebbels-ovski’ : ‘ponavljati laži sve dok ne postanu istine’, tako smo došli i do ovog najnovijeg ‘popisa’ patriota.

Ostale ‘uspjehe’ Bakirovih bojovnika počev od zasluga za ‘rušenje crkve u dvorištu Fate Orlović (ovdje je najvjerovatnije mislio na zasluge podpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića koji je Fati nudio ‘deal’ sa Srbima a Fata ga ‘maršnula’ kako je izjavila na tv) pa do privrednih uspjeha države u izvozu, industriji i borbi protiv corone ne vrijedi ni spominjati. Ne zbog Fadila Novalića i respiratora ili smrtnosti bh građana neviđenih razmjera, čisto jer nema za to potrebe. To su već poznate sto puta Bakirove ‘ponovljene istine’, Bakir je neumoran, nikad se neće umoriti.

Ako bi ih još jednom pomenuli, postale bi olako laži. Zato bolje ovako, preskačemo ih.

photomontaža : ideja-‘dnevna doza bakira i ezda’, arhiv