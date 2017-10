Njegova donacija džamiji je ‘čista’, no bez avdesta nije mogao u džamiju

Ko želi čuti bošnjačke probleme frke i frtutme, ko hoće saznati o čistoći vjere i bh nezaobilaznim novotarijama, neka ‘upali’ Bošnjaci.net, Saff, Faktor ili Stav, tamo će naći svu draž selefijsko-bošnjačke nadgradnje bh društva. Ima toga koliko god hoćete, koliko vam treba da upoznate ‘čistoću ljudskog uma i vjere’. Drugo vam ništa ni ne treba.

Najnovija poslastica je mevlud u džamiji u Varešu, opštini 42 km sjeveroistočno od Sarajeva, od prije nekoliko dana.

Džamija je kao što je red organizovala vjersku zabavu zvanu mevlud uz koju su upriličene i podjele certifikata dobrim donatorima zasluženima za njen otvor, ‘ajmo reći to na bosanskom, ‘da te ceo svet razume’ nekakve vakufname-zahvalnice, ali sa ceremonije je vraćen, otjeran, kako god hoćete načelnik Zdravko Marošević, uz pojašnjenje da je ‘greškom u protokolu’ uopšte tamo pozvan. Zahvalnica mu je uručena ne u džamiji kao ostalim donatorima već na ručku, u kafani, recimo, na što je SDP Vareša reagovao te imama-efendijicu i predsjednika Medžlisa opštine Vareš javno zbog izružio zbog ovakvog segregacijskog i necivilizovanog postupka a onda se na SDP osula paljba iz svih oruđa i oružja.

Zašto je načelnik uopšte dao donaciju za džamiju ne treba pitati kad se odgovor već zna, kao kandidat HDZa osvojio je izbore prošle godine uz pomoć Bošnjaka i kao predstavnik HDZa zauzeo mjesto u Opštini, a zbog čega nije mogao zahvalnicu primiti u džamiji, evo pojašnjenja bošnjačke bule sa naci-profila Bošnjaci.net kojeg su preuzeli i vehabijski Saff i turski Stav ili Faktor, svejedno : ‘zna se ko i kako može ući u džamiju, samo onaj ko je propisno pod avdestom’. Koja se uzgred, obratila lično i Reisu Kavazoviću da od komunista zaštiti sirotog hodžicu.

Ako ste sebi umislili da je pojašnjenjem vraćanja načelnika sa mevluda nacija načisto postala luda, grdno se varate.

‘Čistoća islama’ i religije je neupitna od akademskih stihova poznatog bh književnika Nedžada Ibrišimovića (“Izuj obuću kad prelaziš Koranu, Glinu, Savu i Drinu, Operi noge u rijekama Bosna je ćilimom zastrta”) pa sve do, evo, recenzija i čistoće poznatih bh bula i pravila medžlisa.

Što nam donosi najnoviju novinu : ma čak i američki predsjednik Trump ako se ikada usudi proviriti u Begovu ili koju drugu džamiju ima da se avdesti po šerijatskim propisima inače mu nema ulaska u takvu čistoću. ‘Nije dovoljno samo izuti cipele’, pojašnjavaju nam, kako će se to u buduće raditi.

I ne samo na ulasku u džamiju, kao što smo vidjeli u pjesmama, to će se praktikovati pri prelasku granice, rijeka, puteljaka … Gdje god se prelazi .

Čistoća je pola zdravlja, kaže stara narodna izreka, druga polovica je u mentalnom sklopu i nije ju teško dokučiti.

To naravno vrijedi za insane, hoću reći za ljude, na pare se to ne odnosi. Bar nije do sada. Donacija za džamiju je dobrodošla i od hadžije i od fukare, nijedna nije vraćena niti se provjeravala čistoća te magije. Kao što znamo, donacije su za džamije davali i pošteni i nepošteni, čak više daju nepošteni jer time kupuju poštenje, pa ipak, sve do nastanka Bošnjaka nije se ovoliko analizirala ova merhamet transakcija. Od sada pa nadalje i u buduće, ima da se sve skenira. Lova posebno. Pa neće ti onda majčin sine bh kockari, šverceri, političari, ratni profiteri i ubice i prevaranti dijeliti džamijama prljavu lovu, džamije će takve pare vraćati nakon što se skeniraju na ulasku u džamiju. Kao što će se posebnim ‘avdest skenerom’, svako onaj ko nije propisno ‘gusulio’ šta god to značilo, vraćati na ulasku u džamiju.

Pa ćete vidjeli gužve u džamijama, na granicama ili obalama rijeka.

Iz istih razloga, bošnjačka vjerska hunta je pizdila i zbog ulaska srspskog premijera Aleksandra Vučića prije dvije godine u jednu džamiju u Sarajevu. Jer, nije bio pod avdestom, iako je izuo cipele.

Dobro, to je bilo malo zbilje, idemo sad na šalu.

Načelnik Vareša nije ništa bolje ni zaslužio od ‘greške u protokolu’, kako se pokušala sakriti i oprati ova sramota. Kad je došao na mevlud u pogrešno vrijeme, a ovo sad u BiH je svakako pogrešno hrvatsko/bošnjačko vrijeme. Pelješac, Bakir, Čović, Hrvatska, Bosna, deklaracije, afere sa prisluškivanjem, izbori … sve se to čistoćom ljudskog uma prelijeva iz džamije u džamiju, iz mevluda u mevlud.

Međutim, mene muči nešto drugo, a to su ovi skeneri za čistoću. Kako će oni reagovati kad recimo Fahrudin Radončić ‘pljune’ milion KMa Reisatu BiH? Hoće li zapištati svi prozori na Kovačima a Reisova ahmedija skočiti u vis? Prije, u vrijeme Reisa Cerića, ništa nije pištalo a Fahro je davao. Jer, evo ja, obični građanin znam da mu lova nije iz veš mašine. Ili, ako koji ček utisne Budnjo, ili Skaka, ma čak i izvjesni Hozanović iz Cazina, nekadašnji plijenitelj ‘Merameta’. To ima da zvoni, da pišti na sve strane. Ili Bakir, ohohoo!

A tek kakva će larma nastati kad petkom raja navali iz kafane na džumu. Kao što navaljuje svih ovih godina. Ne smijem ni pomisliti. Opet, kad posmatram to sa proklamovanim načelom ‘čistoće’, neka tako i bude.

Jer, zaista, cipele može svako izuti. Teško je sa pameti. Nju ili imaš ili nemaš, ona ne ide pod ‘grešku u protokolu’. Pameti drage nikad dosta!

photo : načelnik Opštine Vareš Zdravko Marošević, arhiv