Bakir Izetbegović u Krajini : laži, izborna promocija SDA mafije, spašavanje Milorada Dodika i tajni sastanak sa Atifom Dudakovićem.

Kad već ‘laže kao pas’, mogao je trknuti i u Vel. Kladušu na ‘Summer Dog Show’, mogao je ugrabiti i za sebe koju medalju …

Krajini je sto puta bolje da tamo Bakir Izetbegović ne dolazi, međutim s vremena na vrijeme tu ciljano zaluta. Kao onaj put kad je augusta 2017. ubacivao tristomilioniti ‘halal Tops’ u otetom i opljačkanom Agrokomercu, ovaj put navodno uz memorijalni konjički turnir posvećen njegovom Ocu koji se danas održava u Bihaću. No, svaki put tu dolazi sa razlogom (on bi rekao sa ‘nijetom’) koji nema blage veze sa Krajinom i Krajišnicima, čak ni sa konjima i utrkama, već sa promocijom laži, dinastije, mafijaške politike SDA i predizborne farse.

Znamo, već smo to ranije naglasili da niko neće utvrditi kako je konjima dok im kače medalje Alije Izetbegovića, koji je ‘spao’ na žalosnu sudbinu da mu stoka krupnog zuba promoviše ime, mudrost i vizije, ali u porodičnom rodoslovlju Sina Velikog Oca sve je opravdano i dozvoljeno ako je u funkciji dinastije Izetbegovića, i ako je slikom Oca ispred njegovih mikrofona debelo zaštićen. Laži, spletke, širenje i raspirivanje mržnje i zaštita korupcije i kriminala, uža su njegova specijalnost koja s vremena na vrijeme bljesne do usijanja, kao ovaj put u Krajini.

Okružen robotima SDA, uhranjenim i uglađenim ministrima obučenim u plava odijela kao u uniforme (svi imaju ista), Bakir je sa svitom prošpartao Krajinom i kao pravi SDA ‘Gebels’ ostavio niz intrigantnih, lažnih a potrebnih izjava kojima normalan um teško može povjerovati. No, mora se jer ‘treba vjerovati vlastitim očima’, tj. Bakirovim, kako je svoje očne vizije ispod ružičastih naočara pojasnio.

A one su najblaže rečeno nebeske. U BiH sve ‘cvjeta i behara’, med i mlijeko na sve strane, ‘zahvaljujući SDA stranci’ i Bakiru, zna se. I biće još bolje uz Bakira. Nelegalna i korumpirana federalna vlada kojoj je i sam znao udijeliti packe onako izdaleka (‘jer ne može drugačije zbog Dayton-a, partnera i tako to) ogrezla u korupciji i kriminalu za njega je perfektna.

‘To je najbolja postdaytonska vlada‘ bubnuo je u trenu a onda dodao kako će mo u to povjerovati.

” Govorili su da će sve pasti, da ta Vlada ne zna, da mjere ne valjaju, da će sve propasti. A rezultati su tu, samo treba vjerovati vlastitim očima”. Pohvalio je i svog kućnog direktora obavještajne službe ‘OSA’ onako uvijeno hvalom obavještajnih poslova u BiH, iako čitav svijet već zna za njegove mućke i kriminal sa diplomama, kao što se zna i za kriminal sa ‘malina respiratorima’ ‘najboljeg premijera’. Dovoljno je na internetu kliknuti ‘google’, Fadil Novalić ili ‘Osmica’ Osman Mehmedagić, rezultata ima na milion. Ko hoće neka klika i vjeruje.

Na sastanku sa bihaćkim muftijom je potvrdio svoju tezu od ranije da mu je u ‘građanskoj Bosni’ koju deklaratorno preferira vjera ispred države.

“Jedan od glavnih ciljeva Stranke demokratske akcije jeste očuvanje identiteta Bošnjaka a za to je najbitnija vjera”.

Dok sve konce u dešavanjima u BiH, gdje sve funkcioniše kako je SDA osmislila drži On i SDA, i Bog zna kako bi nam bilo da nema SDA. Isto kako je prije nekoliko godina mudro izjavio Reis Kavazović ‘Bog zna šta bi s nas bilo da nije bilo Alije’.

– Najvažniji vektor i najjača silnica u svemu tome je naša volja, volja SDA. Da nema SDA, ko zna kako bi sve to završilo, a SDA ipak drži stabilnost, sigurnost i da se sve kreće u pravom smjeru – izjavio je Izetbegović.

Da li to zači da nema SDA da bi nam Parlament, Predsjedništvo i vlada radili u punom kapacitetu jer ne rade već skoro tri godine a primaju plate, nije detaljisao. Nije bilo potrebe.

Ali zato nije zaboravio brata Milorada Dodika, ustvrdivši da će se Dodik ‘uhavizati‘ samo sabur i polaHko, nabacivši zanimljivu misao koju je proturio Dodik čim je Valentin Inzcko objavio ‘nametanje’ Zakona o negiranju genocida, naglasivši kako je ovaj Zakon donešen ‘zahvaljujući SDA’. Kao što znamo Dodik je tvrdio kako je bivši visoki predstavnik Inzcko ovaj propis donio uz lobiranje (plaćanje) od strane SDA ovih njegovih usluga na odlasku. Dodik može da odahne, pored svih silnih krivičnih prijava, ne trebaju mu skupi advokati, Bakir je tu.

Ponovio je Bakir još niz nebuloza, kao onu o ‘skorašnjem otvaranju aerodroma u Bihaću’ investiciji SDA i bihaćke vlastele koja je do sad progutala na desetke miliona KMa uz samo jednog zaposlenog, direktora, i uz ograđeno a neeksproprisano zemljište u Golubiću. U jednom od svojih ranijih dolazaka pametni Bakir je preferirao obnovu starog JNA aerodroma ‘Željava’.

Svojim sopstvenim očima Bakir nije ništa vidio u Krajini osim onog što je želio da vidi. Podatak da je preko pola stanovnika US Kantona u dijaspori, pobjeglo od njega i njegovih vizija, njemu znači dobitak. ‘Dijaspora Krajine može stvari riješiti u par minuta ako hoće’, bio je rezolutan. Samo zaokruži SDA na slijedeći izborima.

Kakva bljutavost, bahatost i bezobrazluk i kakve laži, ni nacistički ‘Gebels’ mu nije ravan, njegove razmišljanja su odavno preavazišla onu poznatu ‘Gebelsvu’ (Paul Joseph Goebbels, šef Hitlerove propagandne mašine) devizu da ‘sto puta ponovljena laž postane istina. Zato jer je sve što Bakir kaže unaprijed utvrđena i jedina istina, druge nema. Zato što osim ovih u plavim kaputima, sve je manje onih drugih koji bi to čuli i analizirali ili tome povjerovali, oni su odavno daleko od Bosne , u drugim zemljama, ili su na birou rada, žive od jednog do drugog memorijalog turnira i Bakirovih šarenih laža.

Na jednom od sastanaka SDA lokalne klijentele, ponovo je najavio reviziju tužbe protiv Srbije, iako svi znamo šta je o tome rekao i uradio u Vijećnici u Sarajevu februara 2017. kada je nonšalantno slagao ‘kao pas’ i prevario i bh narod, i političke partije i žrtve posebno, a za njih kao što znamo izgara i gine do zadnjeg Bošnjaka. I kada je ‘zaradio’ laskavu titulu ‘lažova iz Vijećnice’.

Nezvanično saznajemo da se tajno sastao i sa optuženim za ratne zločine u Krajini generalom ArBiH Atifom Dudakovićem ali na preporuke savjetnikata i advokata Asima Crnalića vijest nije objavljena.

Obzirom da ‘laže kao pas’ (tako kaže nekakva poslovica u narodu sa kojom se ne slažem jer znam da su psi vjerni prijatelji čovjeka), te obzirom na činjenicu da se u Vel. Kladuši održava manifestacija ‘Summer Dog Show’ isti dan kad i konjske trke u Bihaću, Bakir je trebao svratiti i u Vel. Kladušu.

Znam da neće, ali to mu je bila odlična prilika da mu internacionalni kinolozi udjele koju medalju.

photo : roboti SDA, elita u Krajini, august 2021, arhiv