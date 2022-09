Da li je iko igdje vidio u novinama i inače u medijima da se traži novac za liječenje generala Sakiba Mahmuljina u Turskoj?

Dok je vođen krivični postupak protiv ratnog generala Sakiba Mahmuljina zbog ratnog zločina, država je plaćala advokate ‘svom’ ratnom zločincu, a ne radi se o malim parama. Nije trebalo da se za njegovu odbranu zovu ‘merhamet’ telefoni, da se šalju ‘pomoziba’ sms poruke. Generalu je plaćena odbrana jer je kažu to zaslušio, ‘borio se i odbranio državu’. Kad je Sud nakon višegodišnjeg procesa donio presudu da je Mahmuljin kriv za ratni zločin i kad je takva odluka potvrđena a Sakib trebao da ide u prdekanu da odleži osam godina zatvora, Sakib se ‘naprasno rabolio’ i zgladio u Tursku. Naravno, presuđeni ratni zločinac je pobjegao da ga ne sustigne zaslužena kazna, u vezi navodne njegove bolesti nije objavljena ni dijagnoza ni terapija ni potreban iznos za liječenje, ni gdje će se liječiti i gdje će boraviti, ništa osim već poznatog što proizilazi iz svega do sada dostupnog javnosti : spašava se guzica generala, general nije ni bolestan. No, čak i da je sve sa njegovom bolešću tačno, da je na liječenju i da za to treba para, država bi se potrudila za ‘svog zločinca’, ne bi za njega pekli i prodavali kolače i pite nadajući se da će se ukupit koja marka ili euro.

Kad se juna ove godine ministar unutrašnjih poslova Admir Katica naprasno razbolio, otputovao je na liječenje u Tursku, zapravo prebačen iz naše bolnice u ‘bratsku’, nije bilo nikakvih pojašnjenja ni poziva za naknadu trškova i smještaja. Primjera ovakvih ima dosta, ali više je onih u kojima se traži pomoć od naroda, gdje se traže mali novčani iznosi a nedostupni bolesnima, svaki dan nas sa tim zatrpavaju. Ili se traži za liječenje djece ili za borce ArBiH ili za djecu siromašnih. Organizuju se silne ‘kolačijade’, ‘pitijade’ i štokakve druge ‘jade’ samo da se za siromahe i bolesne sakupi potreban novac za liječenej vani.

Šta nam ovakvi primjeri pokazuju?

Prvo, da naš zdravstveni sistem ne zadovoljava potrebe njenih građana a uzima i bukvalno otima silnu lovu iz budžeta. Česti odlasci vani na liječenje govori nam da naš zdravstveni sistem nema prave stručnjake i ako ih ima, da nema odgovarajuću opremu i sredstva. Ujedno, budući da neki bolesnici lako dobiju uputnicu i pokriće troškova plaćanja liječenja vani a neki nikako, to nam kazuje da je korupcija i nepotizam na sceni kad se ‘preko veze’ može do zdravlja ili umrijeti ako to nemaš. Tada si ostavljen na milost i nemilost dobročinstvu naroda, sadaka sreći i nadi koja je sve što ti preostaje.

Ova bolesna žena koju naravno ne znam je učestvovala u odbrani BiH, ranjavana je i ispunjava sve uslove da joj država pomogne, to je za državu sitnica. Tim prije jer svaki dan, bukvalno svaki minut bh političari, mediji i Islamska Zajednica BiH patetično ponavljaju da im je država iznad svega, govore o ‘kulturi nezaborava’, ponavljaju do besmisla i bezobrazluka frazu ‘kako neće nikad zaboraviti poginule i preživjele borce’ i invalide, u stvarnosti izgrađuju ‘kulturu bezobrazluka’ i nezasićenosti pljačom, kriminalom i nepotizmom. Bolesnu sirotinju ostavljaju narodu i sadaci, to je prava istina.

Lažovi bez obraza, moćnici van zakona, usrane patriote koje zaslužuju samo prezir i zatvor.

Čisto sranje kroz gusto bh granje.

