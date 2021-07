Kako je ‘Bruce Willis sa Poljina’ otišao u istoriju a Bakir Izetbegović u udžbenike političke gluposti

Da je imao imalo mudrosti ili bar političke karme, mogao je Bakir Izetbegović predsjednik korumpirane i kriminogene SDA partije i vlastodržac BiH na vijest o današnjem hapšenju Osmana Mehmedagića ‘Osmice’ direktora OSAe, krovne obavještajne i važne državne organizacije BiH odšutati i zatomiti svoje frustracije i želje a ipak prokomentarisati ovaj događaj na dostojanstven način, ali nema on snage za to, nema ni jedno ni drugo.

Mogao je isto tako zaobići svoje političke doskočice i metafore koje sipa kao iz rukava i zasmijava bh naciju u ovim ozbiljnim trenucima čim stane pred mikrofon, međutim Bakir ne bi bio Bakir i nije izdržao.

Opet je to ali sada ‘udruženi udar na Bošnjake’, opet se ponavlja ista mantra u rijetkoj prilici silnih koruptivnih afera kada se ‘krupne kriminogene ribe’ iz vrha SDA stave pod pasku pravde kako Tužilaštvo samo procesuira ‘naše’, a onda već viđenim sistemom nabraja ‘ratne rane’ i ranjavanje ‘Osmice’, njegove ‘zasluge’ za državu, njegove ‘uspjehe’, pa sve začini opasnošću po državu BiH, na isti način kao što je u aferi ‘respiratori’ zbog zadržavanja premijera Fadila Novalića u prostorijama SIPAe 24 sata prijetio ‘nestankom i države i Bošnjaka’ i finansijskim kolapsom ako se isti ne pusti na slobodu.

Naravno, po istoj matrici, istom ‘strahu’ po državu se pridruže Šefik Džaferović, pa onda Reis Kavazović (oko ‘Osmice’ još nije iznio svoje strahove lično ali jeste preko ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića, dežurnog i budnog čuvara i savjetnika), kada se bošnjački mediji uključe u analize i tumačenja, novinar Avdo Avdić je tu najagilniji i s razlogom, uhapšen mu je najveći izvor informacija, onda dolaze na red ‘boračke organizacije’, organizacije generala ArBiH, pa ‘šehidi’ i ‘majka’ Munira Subašić i eto ti ‘pritiska na Tužilaštvo i Sud’ koji se imputira ‘neprijateljima Bosne’ a dolazi direktno iz usta Prvog U Bošnjaka.

Da je kao i njegov mentor i šef Bakir, imalo sluha i obraza imao i uhapšeni ‘Osmica’, otišao bi sa mjesta direktora OSAe još poodavno čime bi spasio i sebe i državu Bosnu ove trakavice i blamaže, a mogao je i trebao, SDA bi na njegovom mjestu imala opet svoga ‘predstavnika’, ne bi bilo hapšenja ni ‘drame’, Bosna bi bila ‘spašena’.

Morao je, ako ne zbog nekoliko istraga nekoliko sumnjivih ili nepostojećih diploma iz razloga jer je po zakonima BiH stekao pravo na penziju ‘po sili zakona’ još novembra 2019, nije htio. Mogao je čim mu je prva diploma iz Banja Luke poništena, mogao je čak i kad je dostavio javnosti drugu sa famoznog ‘Američkog Univerziteta’ uhapšenog Denisa Prcića koja se također dovodi u sumnju i opet nije htio ili je poslušao Bakira. Ako ne zbog zakonskih a ono bar zbog moralnih razloga

Sada neka dokazuje zakonske, moralne razloge više ne može. No, koliko je javnost u ovih godinu i pol trakavice saznala, nema se tu šta dokazivati. ‘Osmica’ nije diplomirao nigdje, ni u Banja Luci ni u Travniku, svoju drugu diplomu je čak proglasio ‘državnom tajnom’, a nakon hapšenja Prcića, Tužilaštvo je ovim malverzacijama sa diplomama dodala još i pranje novca kupovinom kuće kešom, vjerovatno je zaobišao plaćanje poreza, ostaje da se vidi.

Umjesto svega toga ‘normalnog’, u ovoj ‘igri’ nadmudrivanja snage i moći korumpirane vlasti i države i političkih nagodbi i pregovora, kriminal direktora obavještajne službe BiH OSAe postao nam je zaslugama Izetbegovića nenormalno mjerilo patriotizma u kojem će nestati i ‘Osmica’ i Bakira, ma kako on tvrdio da je vječan.

Tek, ako se to ne desi, onda možemo govoriti o ‘strahu za državu’, za sada, to su odviše poznate bh gluposti politički bolesnih a opasnih baraba u vlasti.

Molim vas lijepo, ima li iko normalan da mi kaže kako je moguće i kako to može biti normalno da političar i nosilac vlasti u BiH Izetbegović umjesto da podrži ‘rad pravosuđa’, nakon prvih istraga o diplomi ‘Osmice’ izjavi pored ‘ugroženosti Bošnjaka’ još i to da on, Bakir, ‘ne da Osmicu’, da javno osumnjičenom direktoru i javnosti poruči ‘ostaće direktor, neće ga smijeniti dok sam ja tu’. Pa poruči kako je važnija ‘životna diploma’ njegovog obavještajca od one univerzitetske ?

Ima normalnih.

Luckasti a opasni islamista ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa, sijač mržnje i zagovornik ‘krijeposne islamske države BiH’, ljubitelj vehabija i pljačkaš žrtava genocida već se oglasio na fabrici smrti zvanoj ‘Bošnjaci.net’, već je uputio dove (O Bože, spasi nas njegovih dova ako te ima) i poziv na demostracije sutra 15. jula 2021. godine ispred bh Tužilaštva, sve u dogovoru i sa slikom plakata najvećeg SDA lobiste, ličnog prijatelja uhapšenog ‘Osmice’ koji mu je davao podatke da napada ‘političke protivnike’ na internetu, novinare i najodanijeg SDA bota i vehabije iz Luksemburga, izvjesnog Jasmina Mulahusića kojeg vlasti prema pisanju bh medija čekaju sa nalogom za hapšenje pri ulasku u BiH.

Da, ‘Hižaslav’ je ovo povezao sa ‘Pogorelicom’, iranskim kampom za teroriste u BiH kojeg su Amerikanci i vojska IFORa rasturili februara 1996. a ‘Hižaslav’ ga razblažava i priziva ponovo kao nešto što je poželjno, sa pozivom ‘na ugroženost Bosne’ i tvrdnjom da niko osim Bošnjaka ne može biti na čelu OSAe, inače je opet ‘kraj države Bosne’. Ne može ova ‘žrtva genocida’ sa cvijetom Srebrenice na reveru bez ratovanja, dopalo mu se i osladilo, naročito u Zapadnoj Bosni gdje je odigrao jednu od najvećih negativnih uloga u tamošnjem bratoubilačkom ratu skupa sa Kasimom Trnkom izaslanikom Alije Izetbegovića i generalom Atifom Dudakovićem.

Ili, kako može biti nenormalno da kriminal direktora OSAe u istrazi Bakir Izetbegović pravda ‘Osmičinim ‘ zaslugama u pratnji njegovog oca u ratu , njegovim ranjavanjem kao u aferi ‘Asim’, poredeći ga sa Bruce Willis-om, američkim poznatim glumcem u još poznatijem njegovom filmu ‘Umri muški’? Jer je ‘Osmica’ u masovnim i jedinim ozbiljnim demonstracijam u BiH februara 2014 ‘ganjao se tamo s nekom dječurlijom’, ‘lično gasio store u Predsjedništvu’ koje je bilo zapaljeno te ‘vukao tu djecu za uši’ , da bi sve filmski završio opisom demonstracija ovako:

“Ko Bruce Willis se nosao tamo s njima. Sam je ostao da se bori s njima. Ostat će direktor i neće ga smijeniti dok sam ja tu”

Daj Bakire, ušuti muški Allaha ti, Alije ti. Ti si istina ‘ostao tu’ ali se još ne zna i ni ti sam ne znaš ni gdje si ni kud bi, posebno ne znaš dokle i kako a eto, vidi gdje si smjestio svoga Bruce Willis’a.

I samo da se zna, na stranu završetak i ishod postupka protiv Mehmedagića koji je ostao u OSAi samo zato jer si se dogovorio sa Dodikom da Vijeće ministara preuzme Tegeltija, opet si slagao Bakire, tvoja je svaka ‘za malja’ i svaka tvoja je veća opasnost za BiH od bilo kojeg drugog ‘neprijatelja Bosne i Bošnjaka’. Od trgovanja sa Dodikom i Čovićem u vezi popunjavanja Parlamenta do revizije presude za genocid Protiv Srbije, od Zukića do Sarajlića. Isti ti i tvoje sudstvo i tužilaštvo ste te demonstracije koje su bile i nužne i opravdane proglasili ‘terorizmom’, nisu u pitanju nikakva ‘dječica i čupanje za uši‘, ‘teroristi’ su izvedeni na Sud i procesuirani, mnogi od njih su zbog prijetnji tvojih botova i balijske policije nestali skupa sa porodicama. Još se mogu ponegdje o njima naći podaci na internetu.

Jesi li još ‘tu’, ima toga još?

photo : Osman Mehmedagić ‘Osmica’, uhapšeni direktor OSAe BiH i njegov šef i mentor Bakir Izetbegović, predsjednik SDA , arhiv