PROLJETNO ZASJEDANJE I OPANJKAVANJE : Denis Bećirović kao i uvijek ‘državnički’, Dino Konaković u jezičnim vratolomijama, ‘Švabo Šmit’ sa blagim optužbama i velikim optimizmom, Željka Cvijanović ‘sve slagala’ ali ‘show su ukrali’ ‘gazija’ Željko Komšić i njegov ambasador u USA Sven Alkalaj sa olimpijskim patikama zvanim “tene”

*** Završeno je višednevno ‘proljetno zasjedanje Parlamentarne Skupštine NATOa’ u USA, u gradiću Dayton-u države Ohio, skup koji je kod nas u bh medijima obilježen i popraćen kao ‘godišnjica’ Daytonskog mirovnog sporazuma. Iako je ovaj Sporazum kojim je okončan bh rat i uspostavljen mir sačinjen 21. novembra u američkoj vojnoj bazi Wright-Patterson’ u ovom malom američkom gradiću a potpisan 14.12.1995. u Parizu, iako je još pola godine do kakve – takve godišnjice, bh pa i regionalni mediji su godišnjicu pronašli već sada.

Kao što znamo, Okvirni Mirovni Sporazum na bazi kojeg je ispisan i bh Ustav su potpisali u ime bh muslimana i Bošnjaka Alija Izetbegović nakon što se prije odlaska u Pariz konsultovao sa turskim predsjednikom, u ime Hrvata Franjo Tuđman a u ime Srba Slobodan Milošević i nakon tri decenije još uvijek je kamen spoticanja i miru i suživotu. Bh Parlament ovaj dokument nije nikad ratifikovao, u vrijeme jednog od stalnih mandata Željka Komšića original je nestao ‘pod čudnim okolnostima’ iz arhive Predsjedništva tako da nam čitava država sa Ustavom ‘stoji’ na notarski ovjerenoj kopiji iz Pariza. Usljed čega se ovaj Sporazum tumači i prevodi kao Sveto Pismo : svakom prema potrebi. Snagu Daytona dopunjava visoki bh predstavnik u ime OHRa svojim odlukama, ovdje je prisutan sve od Dayton-a pa i danas, čije odluke imaju snagu zakona, što dodatno komplicira ionako složen i komplikovan ustroj države.

*** Bila je to zgodna prilika da se o ovom dokumentu raspravlja, tim prije što se već godinama naglašava potreba njegovog revidiranje i izmjene, međutim Amerikanci koji se smatraju tvorcima, ne žele se upuštati u taj đavolji posao, ne još.

Naravno, bila je to još zgodnija prilika da se ode u Svijet o trošku države, ‘nabije guza’, ispilaju državne kreditne kartice i naplate dnevnice i da se pošteno i bratski isvađamo. Tako je i ovaj skup protekao u sesijama, slikanjem na marginama što znači na putu do WCa ili restorana, nešto slično kao prošle godine maja mjeseca u UNu kada se usvajala Rezolucija o genocidu u Srebrenici i kada je UN pretvoren u balkansku kafanu i trač sijelo. Posebno su se isticale optužbe, žalopojke, pohvale i ruženje Rusa i Putina, hvalospjevi Americi i priče o napadima na državu koja ‘samo što nije ponovo u ratu’. Silne delegacije, analitičari i stručnjaci u delegacijama su načisto okupirale Dayton i svojim nastupima ovaj pitomi grad pretvorili u ‘Gradić Payton’. Kao da su se ‘delegacije’ sastale na Kupresu, u Konjicu ili u kakvoj ćevapdžinici u Sarajevu, ugođaj je bio približno isti. Najmanje se govorilo o Sporazumu, daleko više su se prepričavale stare i žvakane teme i dileme : oni nama hoće ovo, a mi njima ne damo ono. Mediji u BiH su pratile svaki post ‘bh državnika’, naslovi koji su poznati odranije su frcali kao iz rukava.

*** I zamislite parodije i paradoxa : osim što Dayton ‘valja’ Srbima koji su mu posvetili čak i ‘državni’ praznik, Bošnjaci i Hrvati (posebno Bo­šnjaci, ihahahaj) su Dayton hvalili na sva usta u Americi, dok ga kod kuće svaki dan nazivaju ‘luđačkom košuljom’, dokumentom koji je ‘zacementirao genocid’ i ‘stvorio Republiku Srpsku’ i ‘ustašoidnu Herceg-Bosnu’. Bošnjački predstavnici su najviše riječi utrošili na hvaljenje Amerike i OHRa, kao da nismo nedavno gledali scene ispred američke ambasade u Sarajevu i pod prozorima OHRa sa parolama ‘go home Murphy’, ‘go home Schmidt’. I kao da to ne slušamo svaki dan i svaki minut. Tako će ‘rumeni’ SDPovac a ‘zeleni’ SDaovac Denis Bećirović izjaviti kako je Bosna napadnuta sa pozivom ‘pomozite nam da odbranimo vaše nasljeđe’, uz već poznate žaoke Srbiji i posebno Dodiku i ono patetično ‘Amerika priznaje suverenitet i nezavisnost države BiH’ kao da je to ikada za Ameriku bilo sporno, Konaković ministar vanjskih poluprivatnih poslova – ‘Daytonski sporazum su napale separatističke snage’ Milorada Dodika i Republike Srpske, Željko Komšić kako ‘dogovor oko uređenja države ne možemo postići ni sada ni u buduće’, te kako je stav Amerike da ‘sve sami uredimo među sobom’, Željka Cvijanović u pilotskoj poklon-jakni je bila presretna. Iako pod sankcijama dobila je pored jakne i vizu za ulazak u Ameriku dok su joj riječi američke delegacije koje kažu kako ‘se stvari moraju rješavati dogovorom’ pale kao melem na dušu. Mediji bošnjačke provijencije su iz dana u dan iznosili netačnosti pa čak i laži. Kao one ‘Amerika nas podržava’ ili ‘Amerika je uz nas’, čime su javnost obmanjivali kako se američka administracija slaže u svemu oko hajke i krivičnog progona Milorada Dodika, o čemu se nisu uopšte izjašnjavali osim uopšteno, obraćanjem svim državnicima. Izbjegavajući razgovor i dogovor na kojeg se upućuje. Hrvatska delegacija je i ovaj skup iskoristila da ukaže na ‘majorizaciju Hrvata’ i na bošnjačku prevaru oko izbora njihovog predstavnika u bh Predsjedništvo, što je pomenuo čaki i vp BiH Schmidt, ističući kako je u BiH ‘politička a ne sigurnosna kriza’ što je posebno naljutilo sve Bošnjake, uključujući i Željka Komšića. Jer nije potvrdio ‘njihovu’ sigurnosnu krizu. Komšić je na tv tu izjavu okarakterisao pitanjem sličnim Dodiku : ‘a ko je uopšte taj tip’. Turista, nego, čim se slaže da se Komšić uhvatio bošnjačkog dijela Predsjedništva i ‘primio se’ za stolicu k’o drvo u bašči.

*** Ipak, show ovoga puta nije ‘ukrala hanuma Denisa Bećirovića’ Mirela koja uvijek sudeći po medijima ‘krade’ svojim haljinicima i cipelicama, ta zasluga je pripala upravo bošnjačkom ‘gaziji’ i ‘zlatnom ljiljanu’ Komšiću i njegovom ambasadoru u USA Sven Alkalaju. Njih dvojica su došli u Dayton kao na lokalnu Olimpijadu u sportskoj odjeći i sa patikama na nogama. Kažu zlobnici Komšićeve su ‘od 1,000 KMa’ dok su one Sven Alkalaja kupljene ‘negdje na buvljaku’, kao i njegova trenirka. Njihovi domaćini kogresman Majk Tarner (Mike Turner) i Džefri Mims (Jeffrey J. Mims Jr.) načelnik grada Dayton koji su ‘olimpijski dvojac’ dočekali na aerodromu su prešutali ovakav neformalni gaf bh državnika i diplomata, poželjeli su im dobrodošlicu. Nisu kao njihov šef Donald Trump osuli na njih paljbu kao onomad što je Trump ismijao ukrajinskog predsjednika Zelenskog (Volodymyr Zelenskyy) kad je isti doputovao u Bijelu Kuću u svom ratnom maskirnom izdanju. Nisu se sa ovim čak sprdali ni bošnjački mediji a znali su o Zelenskom ‘prašiti’ viceve jer u ‘gaziju’ se ne dira. ‘Gazija’ je došao u Dayton obučen kao kad pođe na cugu na Jahorinu ili u koji omiljeni sarajevski kafić da potvrdi bošnjački mit o bh ratu. Logično. Kad su ‘momci u tenama’ mogli onako ratovati i ‘slomiti zube’ svima, zašto ne bi sada u patikama mogli doći u Dayton da ovjekovječe taj mit.

photo : Željko Komšić i Sven Alkalaj na aerodromu u gradu Dayton, sa domaćinima Mike Turner desno i načelnik grada Jeffrey J. Mims Jr lijevo, arhiv