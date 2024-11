Dobrodošli u ‘District Potočari’ : Munira Subašić ‘majka nad majkama’ u čast 25. novembra Dana državnosti BiH dobila na poklon večeru u hotelu Turčina ‘Han Potočari’ u čijem sastavu je i mala džamija, ona nema pojma niti je zanima ko je bio Vojislav Kecmanović Đedo niti ‘kto je taj i što je taj, da prostiš’ – Mrkonjić Grad …

* Dan državnosti BiH 25. novembar je nova prilika da se presaberemo i prebrojimo, obrukati se uz ovaj dan ne možemo više, već smo to obavili. Najbolje bi bilo kad bi se moglo da ga uopšte ne slavimo na dosadašnji način niti da ga se prisjetimo ali mi ne možemo drugačije. U državi BiH koja je nastala ovog datuma davne 1943. godine odavno je istorija retuširana i usmrđena i pravi je svako na svoj način, ni 25. novembar nije izuzetak, dapače.

Praznik države se slavi samo u jednoj trećini zemlje i to nakaradno i sa vjerskim koloritom i nabojem da je postalo odvratno to gledati i doživljavati. Srbi u Republici Srpskoj umjesto ovog datuma proslavljaju dan potpisivanja Daytonskog sporazuma (od kada je po njima BiH nastala), Hrvati u ‘Herceg-Bosni’ koja de iure i ‘de Franko’ još postoji a svi tvrde da je nema i Bošnjaci ga dočekuju populistički i sa figom u džepu i sa tolikom dozom licemjerja koja se graniči sa ludilom i bezobrazlukom.

* U Sarajevu možemo kao i uvijek očekivati da uz ovaj datum bude kakva ‘akademija’ gdje će svoje nacionalističke strasti prikriveno utomljavati Željko Komšić ili Denis Bećirović, posjetu Vracama i učenje dove partizanima, po džematima će se 25. novebar slaviti samo zato jer ga ne slavi Dodik i da se pokrijemo lažnim antifašizmom, najveće ‘proslave’ se ipak obavljaju po dijaspori u džamijama i štokakvim ‘islamskim centrima’ koje u zadnje vrijeem zovu i ‘kulturnim’. Međutim u tom vjerskom ludilu nema ni traga od Mrkonjić Grada, od komunista ili heroja partizana ili zvaničnih obilježja države, sve vrvi od ratnih i zabranjenih ljiljan-zastava, zastava IZBiH, SDA, ratnih uniformi, parola i od zastava Sandžaka iz susjedne Srbije. Čime opet istoriji guramo prst u oko : slavimo isti dan državnosti i BiH i Sandžaka, jer su to ‘naše teritorije’ a 25. novembar je zgodna prilika za naše vječito jedinstvo suprotnosti.

* Bošnjaci i Islamska Zajednica BiH su odavno skrojili ‘svoju’ istoriju državnosti BiH po kojoj u njihovim glavama uopšte ne postoji Mrkonjić Grad (koji je po Bakiru dobio ime po četniku Mrkonjiću) već Varcar- Vakuf staro i fino Otomansko ime. Predjedavajući ZAVNOBIHa partizanski heroj i antifašista Vojislav Kecmanović Đedo koji je Rezolucijom utemeljio državost BiH na zasjedanju u Mrkonjić Gradu i onom poznatom kontatacijom da BiH nije ni srpska, ni hrvatska ni muslimanska, već zajednička država, izbrisan je iz istorije i bh udžbenika i sa ulice glavnog bh grada. Njegovo ime je zamijenjeno sa imenom ‘gazije’ zadnjeg bh rata Nusretom Šišić Dedom. Koji je oruđem od cijevi dimnjaka rušio četničke tenkove.

Sama ta činjenica je dovoljan razlog da se 25. novembar uopšte ne spomene, ali nije Đedo jedini koji je doživio sječu antifašistikh glava na imenima ulica, trgova i škola. Skoro svi partizani su listom nestali, pisali smo o tome više puta, a umjesto njih su osvanule face fašista, suradnika NDH i Hitera te nekakvih begova i hodža za koje nikad u istoriji nismo ranije čuli. Uz Đedu nestao je i Fuad Midžić antifašista i borac NOBa a umjesto njega bljesnuo Mustafa Busuladžić – ‘bošnjačk intelektualac’ u vrhu NDH vlasti koji je još dobio i ime škole, pa šta znam, Jusuf Džonlić heroj antifašista je zamijenjen nazivom ulice Čebedžije a ime mu čak i na spomeniku na Vracama, Ahmet Fetahagić je premimenovan u Kevrin potok, ulica Slaviša Vajner Čiče je dobila ime Augusta Brauna a Vaso Miskin učesnik ovog baksuznog ZAVNOBIHa sa Kecmanovićem ‘premetnut’ je u ulicu Ferhadija. I tak redom, nestao je i Rato Dugonjić, ostala samo kuća Hidrogradnje’ u koju se ugurao ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, da nas podsjeti na antifašističku borbu. Slično je i sa ulicama Mostara, Čitkuka ili Gruda, te Banja Luke i ‘ostatka’ Republike ‘vječne’, gdje su osim u udžbenicima i na imenima ulica i škola umjesto stvaraoca BiH osvanule face iz redova četnika i ustaša. Ili ratnih zločinaca.

* Zato nije nikakvo čudo što umjesto podsjećanja na ove heroje i tvorce države BiH, uz 25. novembar mi se prijesećamo ‘majke nad majkam Munire Subašić i Potočara. Kao da je ‘majka’ iz Sarajeva skoknula u Varcar-Vakuf, neki turski biznismen je tamo u njenu čast organizirao večeru u svom hotelu kojeg je sagradio uz groblje šehida.

Kada bi pitali Muniru poznatu po svom odgovoru novinara kolika joj je plata onim poznatima ‘ebeš 5 iljada marki, šta je to’ šta je njoj Mrkonjić Grad, odgovor možete samo naslutiti. Da Munira ime veze sa 25. novembrom, to vijesti potvrđuju, brat Turčin organizuje večeru u povodu 25. novembra dana državnosti BiH za majke Srebrenice o svom trošku. Laž, naravno, kad je Tučin davao nama išta za džabe, sve finansira zelenac SDPa Denis Bećirović i bh Predsjedništvo preko jednog od svojih sedam savjetnika (novinar Mehmed Pargan, savjetnik za dijasporu) i njegove kompanije BMG (Bosanska Medijska Gupa, Tuzla). Mogla je ona večerati uz neki drugi datum ali zgodna je ovo prilika da se još jednom pomokrimo na bh istoriju i njenu državnost, osim toga zna se da Munira brsti i provodi bošnjačku državnu politiku. Ima i ovoga. Treba reklamirati turskog biznismena koji je tu u Potočarima sagradio hotel ‘Han Potočari’ u kojem je što se naglašava i ‘mesdžid’, dakle mala džamija, gdje će brat Muzafer Čilek ugošćavati posjetioce uz 11. juli i svim drugim danima. A uz dolazeći praznik države vaziti o državnosti BiH.

* Tite mi, kako je krenulo Emiru Suljagiću i ‘majci nad majkama’ MC Potočari bi baš mogli postati pravi ‘bošnjački district’. Kad već imamo hotel sa džamijom, islamski dom za starce, treba još tu dograditi koji nargila bar ili trgovinu, pa koju stambenu zgradu i polako praviti ‘naš grad’. Munira je obećala gradnju još jedne džamije uz MC Potočare iako je nova stotinjak metara od nje. ‘Ionako nam ništa ovdje ne mogu‘ – kaže Hamdija Fejzić, predsjedavajući odbora za obilježavanje 11. jula i propali kandidat SDA za načelnika Srebrenice. Naravo da ne mogu, ako koga Srbi i poćeraju, piči pravo unutar kapija kao u Sarajevu u Džamiju Kralja Fahda, tu prestaje vlast a nastaje eksteritorijalni prostor druge države. Kao strana ambasada. Vlada u Sarajevu je ozakonila i poseban Ured vlade za Srebrenicu koji još nije zaživio, treba ovdje uz groblje napraviti čitav jedan bošnjački grad. U tu svrhu je i IZBiH i kupila ogromne parcele uz ovo groblje a poznato je koliko je jako i moćno megalomansko vodstvo Reisa i njegovi dosadašnji islamski neimarski poduhvati.

* Ja sam siguran sam da Munira nema pojma niti je uopšte interesuje ZAVNOBIH, ovo je zgodna prilika da se uz večericu laganicu a ‘u povodu 25. novembra’ priča o drugim važnijim temama. O genocidu, šehidima i džamiji, gdje će se u najmanju ruku borci ArBiH izjednačavati sa antifašistima i partizanima kao i uvijek, na koji sličan način će se ovaj praznik ‘proslavljati’ i u dijaspori. Kada se vidi kojom brzinom propada i kako se urušava zgrada Muzeja ZAVNOBIHa u Mrkonjić Gradu gdje su udareni temelji BiH a samim tim i Republike Srpske, onda je potpuno jasno da o 25. novembru kao i Munira ili vlast u Sarajevu razmišlja i Dodik. Ovo ‘dijete Kozare’ je greškom tamo rođeno.

photo : Tuski hotel u Potočarima, arhiv