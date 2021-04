Amerika traži blagu izmjenu Daytonskog Sporazuma, Bakir Izetbegović se ‘slaže’ ali prvo traži Sporazum od Visokog predstavnika za BiH u originalu i prijevodu, da vidi kako uopšte izgleda taj ‘papir’

Kad zatreba, odlično govorimo engleski i nema tog dokumenta koji se ne može uskladiti sa našim željama i potrebama. Ma, mi možemo i više i bolje, nema toga šta mi ne možemo.

Ono najosnovnije : svaku riječ, svaki dokument, paragraf ili izjavu, mi okrenemo i obrnemo, pa je fino protumačimo ili ako je na stranom jeziku prevedemo tako da ne može biti bolje. Po ‘nas’, naravno. Ili gore – po ‘NJIHA’.

Medijska zavrzlama se poslije nastavi naslovima poput ‘Dodiku se ovo neće dopasti’ ili ‘Kako je Komšić ohladio Čovića’ a ‘Bakir spustio Miletu’ i ugođaj je potpun.

Evo najnovijeg primjera iz obraćanja bh ‘liderima’ američkog državnog sekretara (Antony Blinken) u vezi promjena u BiH, promjena Dayton-a i nekih drugih procesa u BiH.

Čovjek je pokušao jednostavno pojasniti pravce Amerike u procesima promjena u BiH, ali ne može kod nas jednostavno.

Još se obraćanje Amerikanca nije ni ‘ohladilo’ a već je dovedeno do usijanja.

‘To je poruka koju smo trebali i čekali’, tresnula nas je u lice poruka Bakira Izetbegovića. ‘Hladan tuš iz Washington-a za one koji vjeruju da će SAD iz temelja preoblikovati podjelu moći u Daytonu’, poručuju Hrvati. ‘Tako sam i ja to zamišljao’ obznanio je vječito pametni Željko Komšić u svoje i u ime Šefika Džaferovića, nije isključeno da i Dragan Čović kaže kako mu je Blinken ‘oteo riječi iz usta’.

Dodik se nije još javio, samo što nije, treba očekivati ovako. ‘Mi o promjenama Daytona na štetu Republike Srpske govorimo godinama’, a preaktivna Bisera Turković će, čim stigne kući iz zavičaja, iz bratskih arapskih zemalja procvrkutati nešto na engleskom, nešto slično onoj poruci Joe Biden-u kad je dobio izbore, novembra prošle godine. ‘Nova zora sviće iznad nas, dear Joe.

A šta je to američki sekretar izjavio u svom pismu bh ‘liderima’?

Ko to zna, čovjek piše na engleskom a mi prevodimo svako na svoj jezik, pa šta ispadne. Kao kod vračare Džemile i njenih magičnih kašika.

Prema prijevodu koji cirkuliše u medijima ništa novog nije rečeno, ali, ”ta će on nama pojašnjavati’.

Realno i suprotno medijskom bombardovanju ‘stiže princ Biden na bijelom konju, ukida se Republika Srpska ta mrska tvorevina, ide Bosna u Evropu i NATO odmah’ američki sekretar je iznio našu stvarnost u kojoj se Amerika neće ‘pretrgnuti’, te potvrdio razmatranja nekih trezvenih analitičara da BiH nije i neće biti u fokusu Amerike na priželjkivani način. I ne tako brzo.

Blage promjene Daytona, podrška evroatlantskim integracijama i putu ka NATO programu, promjene bh Ustava i implementacija presuda Ustavnog Suda i Suda za ljudska prava, poštivanje demokratije, prava građana, smanjenje korupcije, promjene Izbornog bh zakona, podrška Amerike u razvoju privrede i potreba za političkim kompromisom.

Ako je vjerovati prijevodu, ništa tu nije novo ni iznenađujuće, međutim, kako je narodu u medijima prikazano, to je prava ‘politička bomba’, koja je pokazala da su svi naši vajni bh političari to već unaprijed predvidjeli i da su, kao što je red, ‘svi pobjednici’. Svi odlični prognozeri, svi važni i nenadjebivi, a zapravo svaki od njih je svaku rečenicu američkog sekretara prilagodio sebi i ‘svojima’.

To je ta mudrost i čudo bh političara mafijaša. I još veće čudo od bh naroda.

Da ne idemo uopšte puno unatrag ili u budućnost, na samo zadnjem u nizu budalastih političkih gafova Bakira Izetbegovića koji državu Bosnu ‘koštaju glave’, od prije dvije sedmice, vidi se sva tuga i jad i vodstva i države.

Naime, Bakir je već uskliknuo kako je ovo što predlaže američki sekretar Blinken ‘i očekivao i trebao’, dok je prije petnaest dana zvanično, nakon 26 godina, od Visokog predstavika za BiH ahbaba Valentina Inzcka zatražio Daytonski Sporazum u originalu i ovjerenom prijevodu.

Citiram mudrost Prvog U Bošnjaka.

‘Već duže od 25 godina država BiH funkcioniše na bazi Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i njegovih aneksa, od kojih je aneks četiri Ustav BiH, a da originalni primjerak ovog sporazuma na engleskom jeziku, kao ni prevodi na jezike tri naroda nikada zvanično nisu uručeni Parlamentarnoj skupštini BiH…. Stoga, od Vas očekujem da OHR Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, na čijem sam čelu, dostavi originalni tekst Sporazuma na engleskom jeziku, te zvanične i ovjerene prevode”.

Dakle, čitava država i zemlja Bosna funkcioniše na bazi Daytonskog Sporazuma već 26 godina, nacija se isto toliko vremena napaljuje, zavađa, straši i njom se uz pomoć Daytona vlada svih ovih decenija i godina, biraju se ‘lideri’, osuđuju i optužuju ljudi, na Daytonu je bh Ustav najviši zakon u državi, a ‘naš’ Bakir još nije taj tako važan ‘papir’ ni pročitao niti ga ima u posjedu, iako je u vrhu vlasti od Daytona do današnjih dana i, iako je paraf na taj dokument stavio njegov Babo.

Plus, pored originala, Bakir nema ni ovjerenu kopiju koju traži od Visokog predstavnika, niti je ikada Dayton verifikovan u bh Parlamentu, čime je ‘de franko i de iure’ zapravo ne važeći, pa i pored toga Bakir je najavljene blage promjene ‘očekivao’ i pismo američkog sekretara je upravo onakvo kako je on to ‘zamislio’.

Kako će Amerika izvesti najavljivane promjene uz ‘saglasnost i kopromis’ bh političara i kako će uskladiti dokument kojeg faktički ‘nema’? Kako je Bakir saglasan sa promjenama a tek traži dokument na uvid, nakon što ga je u 26 godina spominjao i citirao milion puta?

Lako. Čim ove koruptivne ‘lidere’ od kojih je većina i pod američkim sankcijama i pod optužnicama ili presudama bh pravosuđa američki sekretar naziva ‘partnerima’ i traži njihov ‘kompromis’, to znači da nam ‘ne gine’ uživancije još dvadesetak godina u ‘promjenama’, ‘demokratiji’ i kompromisima.

Ako pitate ima li drugi način da se narodu skrate muke a banditima odredi prava sudbina, da se hoće, odgovor je – ima.

Kao i decembra 1995. kad je stvaran Dayton, zatvoriti ‘konstitutivne’ pa napraviti državu po mjeri čvjeka i građanina. Mislim, bukvalno ih zatvoriti.

Ovako, još će mo se dugo igrati prijevoda i ovjera prijevoda. Jer, pismo američkog sekretara kao da je sačinjeno iz nekog od kabineta bh ‘lidera’.

Čista saga ‘Gradić Dayton’.

photo : američki sekretar Antony Blinken, arhiv