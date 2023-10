Više od tekbira po Sarajevu u znak podrške Palestini odjekuju populističke štetne izjave iz vlasti, Benjamina Karić opasna patriotska fejsbuk načelnica je sve nadmašila

** U krilu ‘trojke’ zamišljena i ucrtana kao alternativna načelnica glavnog bh Grada za unaprijed sasječenog i popljuvanog kandidata Bogića Bogićevića, Benjamina Karić se sve više pokazuje i dokazuje kao savršena zamjena za SDA prethodnika Abulaha Skaku. Ući će u istoriju grada kao osoba koja je uspjela ono što čak nije pošlo za rukom nijednom od načelniku do sada ; Sarajevo je svojim bolesnim i patetičnim a vrlo odmjerenim i isplaniranim potezima svela u rang kasabe, mahale i populističke prijestolnice islamskog vjerskog jednoumlja. I, svakako dala zasluženi doprinos u daljnjoj podjeli države. Njene slatke a opasne laži izrežirane u kuhinji SDA/DF principijelne braće i uz sećiju Reisa Kavazovića odavno su prešle iz domena internet zajebancije u sferu dubokog populizma i dodvoravanja samo jednoj naciji i partiji, dok je od toga još opasnija podrška SDP vrha izgubljene tzv. ljevice i ostatka ‘trojke’ kojem se bolji načelnik od nje nije mogao roditi.

** Njeno koketiranje sa ljubavlju prema Sarajevu, prema već prožvakanom ali veoma isplativom patriotizmu i domoljublju odavno je sa potrošene fraze o Sarajevu kao ‘evropskom Jeruzalemu’ sa ‘munarama, katedralama i sinagogama’ prešlo u otvoreno desničarenje i islamski radikalizam pod plaštom građanštine, dok njene bezobrazne laži koje sije po svom ‘fejsbuku’ i medijima nemaju granica.

Bez da trepne, ova bolesno nasmijana načelnica iz dubokog SDP naftalina koja čitav mandat troši na putovanja po Svijetu, na baklave i isjedavanja sa Reisom, na ‘klikove’ i srca po internetu ili na svjesno a pogrešno spomeničarenje i retuširanje bh istorije po Sarajevu umjesto na prave i potrebne probleme građana, će tako pred tv kamerama izjaviti da ne poznaje sarajevskog zulumčara i vehabiju Nihada Aličkovića kojeg Islamska Zajednica i ona plaćaju za sijanje mržnje prema nemuslimanima po Sarajevu, po haosu i neredu kojeg stvara po ulicama svojim performansama rušeći Dayton, dok će na svom ‘fejsu’ ležerno postaviti slike uručenja ‘zlatnika’ Sarajeva tom opskurnom liku ‘antiDayton’ udruge. Podsjećamo, ovaj mračni radikal islama je jučer ispred FS BiH postavio zabranjenu ratnu zastavu sa ljiljanima, pred dolazeću utakmicu bh reprezentacije ali ne zbog njegovog ‘gazijskog’ naprđivanja već zbog predsjednika Zeljkovića, čiju smjenu zagovara odavno. Zeljković ’em što je Srbin ’em je još i rođak Dodika i to treba ukloniti, ‘neka razguli preko Drine’, kako to patriotski zagovara ovaj suradnik načelnice.

Benjka će ležerno izjaviti kako se ne radi ni o kakvom ‘zlatniku’ već suveniru iako je to čista laž, zna se ko i kako i po kakvim propisima dodjeljuje ovo priznanje Grada, međutim trepćući trepavicama influencera folk estrade Benjka izbacuje svoje licemjerje i laž bez stida i straha. Jer joj se hoće i može, i jer joj to dodjeljuje status ‘kraljice’ na internetu a mladomuslimanska mladež svršava od sreće. Ovakav ‘zlatnik’ vesela načelnica uručuje svakom koga sustigne, svoje vitrine je sa njim okitio i njen šef Nermin Nikšić, ali isto tako i načelnik New York-a i pola džemata ove države te na desetine radikalnih islamskih jastrebova u njima.

** Slatka SDA lažljivica je, znamo, Vijećnicu pretvorila u svoju kancelariju, otela ovaj spomenik države i predala Reisu kojem plaća mjesečnu rentu po nekom šerijatskom pravu. Uz tvrdnje kako su ‘srpski zločinci zapalili Vijećnicu i uništili 2 miliona knjiga i dokumenata‘, odbija u Vijećnicu vratiti Nacionalnu biblioteku i preostale spašenu istorijsku građu zbog čega se još vodi sudski spor, čime nastavlja ono što nisu dovršili ‘srpski zločinci’ dok je Vijećnica postala njen i Reisov ‘vakuf’. I otuda nam uglavnom stižu njene selfie sličice.

** Nakon gostovanja na tv N1 10. ovog mjeseca potvrdila je da dodjela ‘zlatnika’ vehabiji nije bila slučajna.

“Nikad ne možemo izjednačavati žrtvu i zločinca, žrtvu i agresora. Ne možemo izjednačavati četničke agresore i oni koji su išli baviti se humanitarnim radom”. Ovo sa ‘humanitarnim radom’ se odnosi na Aličkovića i njegovu ekskurziju na granici sa Turskom i Sirijom koja mu je plaćena i zbog koje je nagrađen od Benjke, četnici su naravno Srbi. Ali ima nešto slađe i žešće od ovoga, u ovom istom gostovanju. Nakon što je u stilu i po instrukcijama Željka Komšića u vezi događanja u Izraelu i Palestini ‘osudila sve zločine’ a malo manje ili nikako one od strane terorista Hamasa i braće gdje se komotno može svrstati i pomenuti Aličković, u trenu je strpala BiH u Palestinu.

A Sarajevo u Gazu.

‘Vrlo me emotivno potresla informacija da je Gaza trenutno bez vode, struje. Mi koji smo preživjeli opsadu Sarajeva znamo kakav je to osjećaj’.

Vjerujemo da su je također potresli i tekbiri i vozanje sa zastavama po Sarajevu jučer od strane navodno neke udruge Palestinaca u BiH, pravo je čudo da nije stala na čelo povorke skupa sa Komšićem i ostalom bratijom. Jer i njena ‘osuda’ je kao i Komšićeva nakon koje je čak ambasadoricu Izraela u BiH nazvao budalom, uvijena u islamski duh i ‘pravednost’.

‘Za mene je licemjerno osuditi samo napad Hamasa na Izrael, a pritom ne osuditi sve što se dešavalo prije i nakon toga‘. To u prijevodu znači, e neka je vala i taj Hamas nešto dobro uradio, i mi bi trebali tako, dosta nas muče. Štetna i totalno neproduktivna blamaža i providna dozlaboga. Ali Benjka ne gleda tako daleko, dovoljan je samo pogled od Vijećnice do Ilidže i natrag. Tu je ona ‘na svome’.

** Na pitanje voditelja da se izjasni o spornoj ploči u Vijećnici čiju zamjenu već deset godina ne mogu dogovoriti zbog teksta na njoj da su Vijećnicu ‘spalili srpski zločinci’, Benjamina je pokazala svo umijeće bestidnosti i pristrasnosti. Ploča ostaje dok je načelnica. Njen ahbab Aličković joj je davno poručio da će ‘ako barne u ploču, raditi macola’, glavno oruđe i pero vehabijsko, stoga je odgovor ‘kraljice instagrama’ glasio uz osmijeh i treptaj ovako.

“Ploča ostaje dok sam ja načelnica, to sam već rekla. Ako možemo otvoreno reći srpski heroji, srpski pjesnici, zašto je problem reći srpski zločinci? Meni su veći problem oni koji se identifikuju sa tim “srpski zločinci”.

Nije loše, ali kad smo već kod toga, šta bi sa spomen-pločom bošnjačkim zločincima 10. Brdske slavne brigade ArBiH i šta će mo sa Cacom? Ko je Mušan Topalović Caco koji je klao i ubijao nemuslimane na Kazanima, ubio je čak i desetinu policajaca muslimana prije nego je ubijen? Da li je Caco Kinez, Eskim ili Bošnjak, možda, jer svi znamo da je bio ratni koljač i zločinac a Benjamina ga sakriva, čuva i štiti, nije želila da na spomen-ploči piše ime ubice i zločinca. Zato jer je tako odlučeno u vrhu vlasti SDA i Rijaseta i zato jer je Caco na Kovačima kao pravi pravcati ‘Allahov vojnik’ i ‘šehid’, odmah tu blizu Alije, gdje se često Benjamina slika i uči dove. Neće da kvari patriotski ugođaj. Uz pozato SDA geslo ‘nećemo dozvoliti izjednačavanje zločina i zločinaca’ ali po svoj prilici nećemo zločince ni pomenuti. Jer niko nije tražio da se na Kazanima zločinci izjednačavaju već samo da se označe.

Prije ovog intervjua a uz spomenik na Kazanima, ležerno će također izjaviti za medije uz pitanja o spomeniku na Kazanima u svom već znanom stilu, 08.04.2022. godine.

“Na Kazanima su navedena imena svih žrtava, a koja smo dobili od Instituta za nestale osobe. To je zvanični podatak. Druga crtica koju želim naglasiti jeste da ni na jednom spomeniku u Sarajevu ne piše ko je počinilac’…

Dakle, naučili smo. Na spomen-ploči na Vijećnici ne piše to što piše, i to uopšte nije spomenik. Kao što nije spomenik ni spomen-ploča Caci na jednoj OŠ u Sarajevu koja i danas blista i o čemu smo već pisali. A odmah zatim u stilu Izetbegovića dodaje : ‘a šta je sa spomenikom ubijenoj djeci u Prijedoru? Evo šta je. Zahvaljujući načelnici i njoj sličnima, nažalost još će se na to čekati.

** No da se još malo vratimo na Benjaminu i na njen osvrt u vezi rata u Izraelu i Palestini. Samo iz razloga da se podsjetimo na Benjku i njen odlazak u Izrael 07.12.2022. godine, prije nego će nastati ‘kontinuitet’ Hamasa i Izraelaca. Tada je načelnica posjetila predsjednika Izraela Isaaca Herzoga i cvrkutala na ‘fejsu’.

‘Razgovarali smo o Sarajevu, i ljepotama naše zemlje. Želim iskreno pozvati mudre državnike Izraela i Palestine, da dodju u Sarajevo i u ozračju Jerusalema Evrope nađu zajedničku riječ, jer kada se i minimalna kritična masa okrene razumijevanju i saradnji, moguća je stvarna promjena”, napisala je Karić. “Ono što uvijek pokreće ljudska djela su njihovi stavovi. Zato sam sretna da vas iskreno iz našeg multikulturalnog bića pozovem da uspostavimo svestrane odnose razumijevanja i saradnje. Nigdje vas niko neće tako iskreno dočekati kao mi, sinovi bezbroj porodica koji su ginuli, u Drugom svjetskom ratu skrivajući svoju jevrejsku braću, pred naletima demonskih počinioca Holokausta, a tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu braneći domovinu”. Tačno, tada su sakrivali Jevreje kao danas što sakriva Benjamina njihovu otetu imovinu u Sarajevu. Ali, gle čuda, umjesto Izraela, u Sarajevo nam stiže jučer Palestina, tekbiri i braća po ulicama. Kada se, navodno iz mješovite familije ­(po sopstvenom kazivanju srpsko-židovske) načelnica Sarajeva još prije rata u Gazi i Izraelu sjetila ‘osjećaja’ i drugih emocija Palestinaca, jučer ih je imala priliku i doživjeti u Sarajevu.

** ‘Kontunitet’ načelnice i njena ‘osuda’ Izraela nisu slučajni. 23. juna ove godine u povodu dana države Izrael, Benjamina je pokazala prije Hamasa kako se postupa ‘mudro’ i u duhu ‘multikulturalnog bića’. Odbila je da se Vijećnica osvijetli zastavom Izraela. Kada je u medijima iskritikovana, Benjka je imala spreman odgovor koji potvrđuje njene današnje izjave o sukobu i ratu Hamasa i Izraela.

‘Prijatelji iz Izraela našu Vijećnicu su htjeli oslikati, ne zastavom Izraela, već prizorima iz pjesme Jerusalem of Gold, koja se pored zvanične himne Izraela smatra i nezvaničnom himnom, a govori o ‘osvajanju’ Brda Hrama od strane Jevreja. To nisam dozvolila jer bi to povrijedilo osjećanja Palestinaca..’.

** Ovom malom leksikonu laži, političke perverzije i dnevnog čaršijskog mahalanja dodajmo samo još jednu. Kada se u Sarajevu 24. Juna ove godine održavala povorka LGBT + populacije, načelnica je također odbila osvijetliti Vijećnicu bojama njihove zastave. Ona je, zna se, uz srce, ‘smajliće’ i koju slatku rečenicu ‘načelnica svih građana’. ‘Pederi’ nisu građani nikako ni po Reisu ili Bakiru i Konakoviću. Poslije opravdanih kritika, mirno je pojasnila da se više Vijećnica neće više osvjetljavati osim ‘u posebnim sučajevima’. Kad ona odluči i u povodu ‘značajnih prazika Sarajeva’. Bajrama, Ramazana, Uz rođenje Poslanika, Ajvatovicu ….O odbijanju zahtjeva nesarajlija i nemuslimana iz redova LGBT raje – ni riječi. Ni ona ni Nermin Nikšić, i njemu je draži ‘zlatnik’ Benjamine od ‘pedera’.

Osim ‘pedera’, hvala dragoj načelnici ugroženi su, međutim, i mnogi drugi. Sarajevo sve više liči umjesto na ‘Evropski Jeruzalem’ na Palestinsku Gazu.

‘To kraljice, buduća predsjednice države’- kliče internet a načelnica sve nasmijanija i veselija.

photo montmontaža : Benjamina Karić u Izraelu sa predsjednikom (Isaac Herzog), arhiv