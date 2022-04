Adis Ahmetović kao Muhamed Šaćirbay, da hoće postao bi bh ministar ili ambasador

a/ Neko bi tom raspojasanom i raskalašenom političaru (i insanu inače) konvertitu pa, ako ćemo ljudski i velikom lažovu Emiru Suljagiću, direktoru najpoznatijeg bh groblja u Potočatrima trebao reći ‘de malo prikoči’.

Ne zbog njegovog koketiranja sa bh političkim ‘liderima’ ili vjerskim klerom gdje se ‘ušaltao’ i gdje mu je oduvijek bilo mjesto obzirom na njegovu karijeru, narative, njegov personalitet i životne ciljeve, već zbog ustanove u kojoj stoluje. Biti dostojanstven direktor i predstavljati Memorijalni Centar Potočari, žrtve genocida i njihove potomke na to ga obavezuje, no on se umjesto posvete svom zadatku dao u najprizemnije i uličarsko politikantsvo i političarenje čime obezvrijeđuje i funkciju na kojoj se nalazi, dobrim dijelom i žrtve u Srebrenici. Po prirodi posla morao bi ostati politički i vjerski neutralan, međutim suprotno tome, Emir je svojim javnim ponašanjem i istupima u medijima jasno dao do znanja kuda idu Potočari sa Emirom. Najvažnije je uzeti para, izmisliti kakve programe i jezikom političara sijati mržnju i razdor svaki dan, što revnosno čini. Njegovo konvertitstvo od uratka ‘Treba preispitati Alijino nasljeđe’ (gdje je pojasnio kako je Alija izdao Srebrenicu i organizovano dovozio Srebreničane u okolicu Sarajeva) do munafičkog iftarčenja sa Alijinim sinom Bakirom koji ga je posjetio u ove predizborne dane Srebrenicu svjesno je i ciljano, ali ni to nije ništa novo kod Suljagića.

b/ Riječ je o najnovijem ‘gafu’ ovog nadobudnog direktorčića kojim je otišao dalje nego što misli. I koji vjeruje da je puštanjem brade riješio veći dio svojih poslovnih planova i postao uzoran i častan vjernik. Pored silnih nekakvih odranije poznatih njegovih ‘programa’ i performansi koji su uslijedili nakon što je sa predstavnicima vlasti i sa Reisom Kavazovićem potpisao sporazum o lovi koju će dobivati i koju dijele po svom nahođenju jer niko ne želi da se sa tim ‘bakće’ (nije popularno ni profitabilno o Srebrenici takoraspravljati) , ovih dana javno promoviše najnoviji : ‘Liderska inicijativa za Srebrenicu’. Emir upali kompjuter i ćaska putem ‘zoom’ aplikacije sa svjetskim liderima i lidericama o genocidu, o žrtvama i o ‘pomoći’, što se opet svodi na ‘dramčenje’ para i donacija. I putem svog ‘fejs’ profila Emir to izreklamira da ‘ispadne’ kako je to nešto veličanstveno i snažno a zapravo ništa posebno. Emir to medijski postavlja ovako. Neformalna grupa bivših i sadašnjih najviših izabranih i imenovanih dužnosnika iz cijelog svijeta, te lidera/liderica civilnog društva i akademske zajednice koji su okupljeni oko Memorijalnog centra Srebrenica raspravljaju o žrtavama genocida, o Srebrenici.

Super, ali već u slijedećem pasusu kad navede ‘lidere’ i ‘liderice’ vidi se da ništa nije novo ni ‘spektakularno. Radi se o likovima koji se manje više ‘vrte’ po bh medijima danima i nisu ‘visoki dužnosnici’ već mahom bivši ili penzioneri, uglavnom lobisti određenih bh političkih grupacija, vrlo je tu malo ili nikako ‘svjetski poznatih lidera’. Evo ih, pa ocijenite. Od pobrojanih, meni za oko kao i Emiru zapao najviše Lagumdžija.

Zlatko Lagumdžija, Jadranka Kosor, Kerry Kennedy, Ivo Josipović, Nataša Kandić, Sonja Biserko, Jasmina Hostert, Tineke Strik i Diego Arria. Pridružio im se i Adis Ahmetović iz ‘komunista’ Njemačke i odnedavno izaslanik Bundestaga za Zapadni Balkan.

c/ Otkud i kako Lagumdžija milijarder (nedavno je objavljen popis njegove imovine, silnih stanova po Sarajevu i Hrvatskoj, spisak malo manji od spiska Bisere Turković, posebno se izdavaja vikendica na Poljinama kod Bakira prodata Arapima za nešto više od 1 milion KMa i kupovina kuće i stana u Rovinju) i grobar SDPa BiH u saffu u Potočarima – to zna samo Lagumdžija. Taj ne ide nigdje gdje nema para, čak ni pišati, zna se da se ‘ogrebao’ i za hadž, eto takav je merhametlija. Od ostalih, fale još lobisti Stipe Mesić i Čedomir Jovanović, nije kasno da se priključe, međutim nije poanta u tome. Neka se priča o genocidu, ali raja, Emir je ovim najnovijim performansom uveo na mala vrata i dovršio faktički ‘brendiranje’ genocida u Srebrenici. Nazvao ga je ‘bosanski genocid’, tako je i napisano na screen aplikaciji. Genocid je pravni pojam i u Srebrenici je utvrđen sudskom presudom, ali još nije nigdje zabilježeno da se veže geografski uz pojedine države ili mjesta. Jer, to znači da bi, ako postoji ‘bosanski’, postojao i neki drugi, a on je uvijek isti, i njegov pojam utvrđuje struka. Konkretnije, pojam genocida definisan je Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida koju je Opšta skupština UNa prihvatila 1948 godine, Međunarodni sud u Haagu je tragom te Konvencije i dešavanja u bh ratu utvrdio postojanje genocida u Srebrenici. Nigdje nikakvom presudom nije taj genocid nazvan ‘bosanskim genocidom’, već genocidom koji se dogodio u tom mjestu. Emir je faktički ovim genocid ‘brendirao’, svako ko u buduće upotrijebi izraz genocid moraće se pozvati na ovo ‘autorsko pravo’ i ‘patent’.

d/ Ma nacijo, nije genocid vino ili kobasica pa da se ‘brendira’, no kad je u pitanju ‘novi’ projekat’, Emir nema granica. I on je zapravo ovo ‘brendiranje’ otpočeo odranije, prvi put ga je najavio kada je prošle godine ‘replicirao’ hrvatskom predssjedniku Milanoviću. tada je Milanović rekao: ‘ … Postoje genocidi i genocidi. Postoji genocid nad židovskim narodom, postoji genocid u Ruandi, postoji genocid u Srebrenici, odnosno jedan događaj je definiran kao genocid, a genocid ima vrlo širok raspon. Postoji genocid i u Drugom svjetskom ratu, postoji Jasenovac. Dakle nije sve isto, kao što ni svaka žrtva nije ista. Ta priča svaka žrtva je ista, ni govora’. Nakon toga Suljagić mu je poručio da je ‘govno’ i obznanio da je genocid samo naš, ‘bosanski’ i tačka. Znajući merhametluk Suljagića i cijeneći njegovo jaranisanje sa Bakirom i ostalom bh političkom ‘elitom’ iz partija i Rijaseta, bojim se da će i ovo sa ‘bosanski genocidom’ završiti kao i ono što su osmislili Bakir Izetbegović, Reis Kavazović i glumac ‘lord’ Emir Hadžihafizbegović 14.01.2017. godine. Riječ je o ‘projektu’ ‘Genocid nad Bošnjacima 1992’1995 izvršenom u svrhu podjele Republike Bosne i Hercegovine i stvaranja velike Srbije’ (to mu je puni naziv) upriličenom u sarajevskom narodnom pozorištu. Koji će ‘konačno svima na jednom mjestu pokazati genocid, sve o žrtvama i sve o akterima genocida’, ali od tada pa do danas ni slova ne bi od toga, čak nije aktivna ni web stranica na kojoj je to trebalo biti predstavljeno. A ‘projekat’ koštao 250.000 KMa.

e/ Sudeći po Emirovoj reakciji na zadnji iftar, zapravo na ‘poslovnu političku večeru’ kako je iftar Bakir prekrstio, sve se ‘vrti’ oko para. Naime, Emir je iftario u društvu SDA pulena i Reisa u kući Abdulaha Skake pa se javnost tome isčuđavala a Suljagić je mrtav-hladan to pojasnio ovako, 17.04.2022, na svom instagramu i za svoje ‘silne pratioce’ kao starleta. ‘Pošto je ramazan i pošto se digla frka oko jednog iftara, evo sad da dam priliku svima: pozivam sve koji to mogu, da organizuju iftare na kojima će se sresti neki poslovni ili politički akteri i sakupiti neke pare za MCS. Ne garantujem majicu na svakom…’

Jednostavno rečeno daj lovu i dolazim, eto me.

Najvjerovatnije je u istu svrhu putem skype zvao i Adisa Ahmetovića, od ostalih ‘lidera’ i ‘liderica’ neće imati puno ‘fajde’. Ovaj mladi Bošnjak koji je ispred SDP Njemačke ušao u vladu i koji je odnedavno postavljen za izaslanika Njemačkog Bundestaga za Zapadni Balkan izazvao je dosta polemike zbog svojih istupa u javnosti. Pozitivnih u BiH, negativnih u Srbiji i Republici Srpskoj. Jer je bio veoma oštar u osudi genocida i u namjeri da se uvedu sankcije Dodiku. Mene je podsjetio na Muhameda Šaćirbay-a iz New York-a, bivšeg bh ministra i ambasadora optuženog za pljačku državne love. ‘Em kao i Muhamed ne zna jezik države iz koje potiče i koju voli, ’em je kao i Šaćirbay ‘žestok’ na patriotizam i domoljublje. Da hoće, Bošnjaci bi ga odmah izabrali za ministra.

No, nije on lud i pohlepan na pare kao Šaćirbay. Čisto sumnjam da neće ‘pročitati’ Emira. Čak iako ga u ‘duhu naše tradicije’ naziva ‘bratom’.

photo : Emir Suljagić i Adis Ahmetović u projektu ‘Liderska inicijativa za Srebrenicu’, ‘bosanski genocid’ je već ‘brandiran’, arhiv Cross Atlantic