Abdulah Skaka : pare u budžetu su tu da se troše

*** Obično se budžet donosi krajem tekuće za slijedeću godinu. U Bosni ide mnogo toga naopačke, sa parama ide onako kako se dogovorimo.

Juni je mjesec 2020. a mi imamo vijest kako je ‘Predsjedništvo usvojilo budžet institucija BiH za 2020’.

Prije Predsjedništva, budžet su ‘usvojili’ u Ministarskom Vijeću, sada slijedi potvrda u Parlamentu.

Hoće li je biti ili neće (prije da hoće jer treba provesti corona izbore u BiH a i zbog toga što se mi uvijek slažemo kad je para u pitanju) sad je pitanje, ali isto tako je pitanje kako je ‘država radila’ do sada, bez budžeta, od Nove godine?

‘Radila’ normalno, odlukama, rebalansima, poprijeko i uzduž, kod nas je sve nenormalno normalno.

No, i ovakav kakav je prijedlog budžeta je baš onako, da kažem nikakav. Ne vidi se iz njega ništa osim što su ‘namakli’ nešto više od 4 miliona KMa za izbore (a koliko će koštati to se još ne zna, potrošit će se više sigurno ova cifra nije dovoljna za pripremu glasačkog materijala) i što se ‘štedjelo’ samo tako, prema izjavama ‘trio fantasticusa’ iz BH Predsjedništva i prema odlukama ministara.

Na čemu se štedjelo može se unaprijed pretpostaviti a o budžetu imamo egzaktna samo dva pokazatelja, sve ostalo je nepoznato.

‘Budžet institucija BiH za 2020 iznosi 1,8 milijardi KMa, od čega 996 miliona KMa se odnosi na finansiranje institucija, ostatak je za plaćanje duga BiH’, precizirao je precizni Šefik Džaferović.

Budžet je dakle tipično namjenski to prvo, a drugo, sa njim moramo platiti rate kredita i isplatiti plaće i luksuz vlastodržaca. Ostalo niko i ne čita. Ejvala!

*** Islamska Zajednica BiH je nekada ‘znala’ svoje budžetske tokove i fiansijske izvještaje protokolarno složiti na web stranici i koliko-toliko umiriti džematlije i strane i domaće donatore, međutim u zadnjih nekoliko godina nema ni toga. Samo se objavi kako je zasjedao Rijaset, Sabor ili šta znam koji već organ i kako je ‘usvojen finansijski izvještaj za prethodnu godinu’.

Tako je i ove godine ‘Usvojen Finansijski izvještaj Islamske Zajednice BiH za 2019. godinu’, Izvještaj o radu Reis-ul-uleme, Vijeća muftija i Rijaseta, sve na jednoj sjednici i po kratkom postupku. To pravdaju coronom i ‘kratkom sjednicom’ , zbog virusa je valjalo požuriti i usvojiti sve tačke dnevnog reda pa nastaviti trošiti ostalo.

Uostalom zekjat, muslimanski porez, donacije, dotacije, prihodi i rashodi ove najveće vjerske zajednice u BiH su poodavno tabu tema. Insani daju a Bog će kazniti svakog ko se ogriješi, tako da stotine miliona KMa neopaženo od džematlija i raje budno praćeno okom Rijaseta bude potrošeno i raspoređeno, sve uz merhamet i sa pozivom na Najvećega, a kako, niko drugi osim vrha u IZ – ne zna. I ne treba ni pitati.

Važno je da smo utvrdili cijenu kurbana za ovu godinu, težinu unce zlata, osnovicu islamskog poreza, cijenovnike za dove, mezare, ukope i prijevoze… Ostalo pssst! Islamska Zajendica je odvojena od države kada su u pitanju finansijski izvještaji. Nije nikom dužna dostavljati podatke ni o donacijama, ali se zato itekako pita kada je učešće u državi i u donošenju zakona. Šta ćeš, tako nam je od Boga!

*** Navikli smo da se po bh zakonima svi izvještaji na svim organima samo ‘primaju k znanju’ ili ‘ne primaju k znanju’, odgovornosti za negativnosti i nezakonitosti su samo privilegija za odabrane. Tako je sa svim izvještajima, uključujući i one revizorske ili policijske i inspekcijske koji se dostave Tužilaštvu ali tu literaturu ovaj organ ne čita.

Nekada u ona ‘mračna vremena’ je bilo ako ti izvještaj ‘ne prođe’ na skupštini ili Komitetu, ‘piši kuferte’ sa ostavkama, letiš, danas su demokratska vremena. Možeš imati ‘najcrnji izvještaj’ ako si dobar stranci, državi valjaš i ostaješ dovijeka u fotelji.

Načelnik Sarajeva Abdulah Skaka je unio još jednu novinu,.

Ah taj Skaka! To se zove ‘poništenje zapisnika finansijske policije’, a to se radi ovako, ako si kadar SDA i ako ti pred izbore dođe ‘zakon da te pročačka’.

Aprila ove godine Finansijska policija je pročešljala djelovajnje i rad našeg Skake ‘antifašite topdžije’ (najpoznatiji po svojim ‘gafovima’ o partizanima i fašistima, po brijačnici sunetarnici i po Ramazanskim topovima koje dijeli nesebično a raja plaća) i utvrdila ‘mali milion’ nezakonitosti i nelegalnosti. Skaka je tako troškario narodne pare kako je htio, uglavnom je ‘poslovao’ sa ahbabima SDA i njihovim firmama, dijelio kreditne kartice i mobitele, papao’ po skupi hotelima i restoranima, tu je onda rasipanje lovom u organizaciji EYOFa 2019 (samo u stavci otvaranja u ‘igri’ je blizu milion KMa), pa koncerti Dino Merlin i Zdravko Čolić, pa žičara, pa besplatne karte, pa renoviranje poslovnih prostora… A onda davanje istih u najam jaranima pod budzašto, za džabe skoro, pa kandidatura za utrke ‘Formula E 2020’ koja nas je koštala 53.000 KMa a ne trkamo se i nećemo, pa nekakvi silni grantovi i Bajramske veselice koje je ‘Dido Skaka’ ‘caltao’, svašta je bilo. Abdulah je baš onako muški trošio i slikao se za tv i novine, sve je to Finansijska policija zapisala i dostavila Tužilaštvu uz dokumentaciju, mediji prenijeli…

A onda kao grom u džamiju iz vedra neba prije neki dan, evo nasmijanog Skake na tv, evo izbora i kandidature Skake (valjda neće opet kao ovaj mandat da mu ‘Osmica’ Mehmedagić namjesti stolicu, kako je to utvrdio Asim Sarajlić u ‘aferi’ Asim’ koja se izgubla u ‘običnoj prehladi’ corone SDA) te nam pojasni. ‘Poništen je Zapisnik Finansijske policije’, sad je sve čisto i legalno. Ono što je ‘glupa’ policija pola godine slagala i dokumentovala, Skaka je u čas ‘srušio’.

Pravosudni organi nisu ni pročitali ovaj zapisnik a Skaka ga je već ‘prepravio’, ima ‘crno na bijelo’ da je sve bilo ‘po zakonu’.

Kako, evo ovako Skaka prepričava.

Imaš rok 72 sata da odgovoriš na zapisnik kaže veseli Skaka, a ‘mi’ smo napravili prigovor ‘na 200 stranica’ i sve dokumentovali ‘gdje je prihvaćen prigovor grada Sarajevo i policijski finansijski zapisnik se poništio’. Onako, sam od sebe, kao što se sam ubio i konj Amira Zukića, sekretara SDA, zbog tuge kad je Zukić uhapšen zbog korupcije.

Plus, Skaka, osim što veli da je sada ‘čist’ pred zakonom, kaže i ovo, na primjedbe o štednji i trošenju novca.

‘Načelnik ima potrebu i da troši’, budžet se i donosi da bi se pare potrošile.

Nije zajebancija ni ‘gaf’, to tako i razmišlja i radi pametni Abdulah Skaka. Jer to nacijo zaista i ima smisla. Što bi rekla ‘Raja s biroa’ : SKAKA MI ČAST!

Šta će ti pare i budžet ako pare ne smiješ trošiti? Ko bi se toga sjetio, genije samo !

Da je sve ovo znao Fikret Abdić oko svog budžeta, možada ne bi ni bio pritvoren. Ovako, neka leži i crkne, ratni zločinac kad nije skontao da se svaki zapisnik može ‘ispraviti’ i to sve po zakonu.

E, ovo je već gaf, Fikret i Abdulah se po izvještajima razlikuju k’o Nebo i Zemlja.

photo : načelnik Grada Sarajevo Abdulah Skaka (SDA), sa Zdravkom Čolićem, ‘Raqja s Biroa’, arhiv