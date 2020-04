Opljačkana država BiH : udruženim poduhvatom domaćih udruženih bandita zločinaca i ineternacionalnih pomagača, nestalo 330 miliona eura namijenjenih pomoći uz coronavirus

Jučer je u udruženom zločinačkom poduhvatu opljačkana država Bosna i Hercegovina, nestalo je ravnih, čitavih 330 miliona eura!

Pljačka je obavljena ‘usred bijela dana’, pljačkaši su, kako se ono kaže u Bosni i Hercegovini, aha – ‘odranije poznati’ organima gonjenja. Opljačkani plijen je brzom akcijom sakriven na tajnom mjestu, dok se situacija ne smiri, kada se priželjkuje bratska podjela, ‘po dogovoru’. Sa bratskim kartelima u vlasti i vjerskom komponentom pride. Svi redom, pljačkaši su imali na licu hirurške maske, samo su im slatke njuške bile dostupne kamerama ali svejedno, narod ih je prepoznao.

Iste njuške gledamo već trideset godina pa nema te maske koja može da ih sakrije.

Nosioci ove brutalno normalne finansijske operacije su Bakir Izetbegović, predsjednik mafijaške kriminalne vjerske organizacije poznate pod imenom SDA sa svojim jaranskim saveznicima, Dragan Čović, predsjednik slične, na mahove skoro iste kriminalne banditske korporacije HDZ i Milorad Dodik, vođa mafijaške tvorevine u entitetu Rpublika Srpska, sa privremenom adresom u Federaciji BiH. Poznatiji od prve dvojice ovaj treći je samo po tome što je još na ‘crnoj listi’ američke administracije.

Pomagači u ovoj neviđenoj pljački su međunarodni ‘čimbenici’ koji već tri decenije po BiH pljačkaju gdje stignu i šta dogovore, ovaj put pljačku je pomogao austrijski političar u ulozi šefa delagcije EU za BiH Johann Sattler dok je čitavu operaciju nadgledao lično američki ambasador u BiH Eric Nelson. Ovaj potonji valjda zbog Dodika i ‘crne liste’, ovo je na kraju krajeva i veliki izuzetak u sličnim situacijama: američka vlast se našla na istom zadatku sa nosiocem svoje ‘crne liste’, rijetko viđen trenutak poslovanja koji dokazuje da su male nijanse između crnog i tamnog, izmđu sivog i braon.

Operacija je pomno planirana, čekao se samo pravi trenutak koj se ukazao u coronavirusu i uspješno je realizirana.

I do sada neviđena. Naime, obično ljudi, pojedinci pljačkaju banke, ovdje u ovom slučaju, Banka je opljačkala ljude.

I to ne bilo koja, već banka zvana Međunarodni Monetarni Fond. Koja je inače jedna od specijaliziranih organizacija Ujedinjenih Nacija, u kojoj je trenutno najmanje 184 članica. Zadužena je za nadzor globalnog finansijskog sistema, nadzor kamatnih stopa, bilansa plaćanja kao i za pružanje tehničke i finansijske pomoći.

Ova zadnja pljačka u BiH je podvedena pod ovu ‘tehničku i finansijsku pomoć’ i umalo je doživjela svoj krah. Kao što znamo, naši domaći banditi sa teškom mukom ulaze u ovako složene operacije jer se ‘ne mogu dogovoriti’ oko plijena, kada u pomoć uskaču ‘strani čimbenici’, kao sada.

Sjetite se ‘operacije’ akciza i decembra 2017, kada su ‘naši pljačkaši’ oličeni u istim osobama kao i sada u ovoj pljački samo bez maski jer nije bilo virusa u prodaji, pod pritiskom ‘stranih čimbenika’, posebno lole i bekrije iz EU i ambasadora Wigemarka, opljačkali na stotine miliona KMa od države BiH, uz pojašnjenje kako će ‘Bosna sa tim parama postati evropsko gradilište’, kada državni poslanici nisu htjeli glasati za ovakvu pljačku, ali Međunarodni monetarni Fond koji nas je i tada spašavao, pritiskao je i lomio ruke glasača sve do ranih jutarnjih časova, kada su akcize izglasane. Rezultat te uspješne akcije znamo, nestalo na stotine miliona KMa, još nestaju, sakupljaju se, otimaju ali ih nema.

Na isti način, ova poslednj pljačka ne bi uspjela da nije bilo ovakvih priprema i pomoći do strane EU i Međunarodnog monetarnog Fonda, Banke koja spašava. Danima smo čitali o pripremi pljačke i svađama bandita gdje će se sakriti opljačkano i koliko će kome pripasti, sve dok nisu iz Međunarodnog monetarnog Fonda odlučili : opljačkajte ne budite budale, poslije pljačke se dogovorite. I tako i bi.

Za narod i državu servirano je obavještenje ‘Narod je pobijedio, država odahnula’. ‘Dobili’ smo 330 miliona!

Nacijo, mi smo upravo izgubili toliko. Kredit nije dobitak već zaduženje i pljačka, samo u Bosni se to tako zove.

Svijet se nagledao svakakvih pljački ali ovakva još nije viđena. Molim lijepo, to ‘majka više ne rađa’.

Jer, ovaj opljačkani plijen treba da vraća narod i navodno država BiH, a u pljački niti je ko šta pitao ni narod ni državu niti je država u njemu učestvovala, to nema nigdje na Kugli.

To ima samo u Bosni. Tri razbojnika i tri predsjednika tri mafijaške partije potpomognute udruženim međunarodnim čimbenicima, eto, u ime države odnesoše plijen u svoje a ne državne jazbine, narodu ostade dug od 330 miliona eura. Nit se ‘pitalo’ Predsjedništvo, ni Parlament, ni Kantonalne ili entitetske vlade i ostala sitna boranija. Niko osim tri međunarodna zajmotražioca nije ni počešao između nogu.

I još se to zove pomoć uz coronavirus. Corona zaista ima smisla. Za šegu.

BH takozvani narod nije više ni za šegu, to je već u domenu psihijatrije.

Kao što znamo, država Bosna je odavno psihijatrija poluotvorenog tipa.

photo : poznate njuške, gore – Čović, Izetbegović, Dodik, dolje – Reis ef. Kavazović, Komšić, Radončić, Džaferović, Cross Atlantic, arhiv,