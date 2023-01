SDA/DF/Reis principijelna interesna koalicija uz obavještajne paralelne strukture botova i plaćeničkih medija proizvela je mržnjom i radikalizmom podjele među Bošnjacima i zbog gubitka vlasti državu uvodi u stanje planiranog haosa

Poslednja događanja u glavnom gradu BiH pokazuju da je gubitak vlasti, moći i profita SDA/DF/Reis principijelne interesne koalicije Bakira Izetbegovića, Željka Komšića i Reisa Kvazovića onaj zadnji okidač za uvođenje države BiH u planirani haos, koji će se, ako se ne zaustavi, završiti konačnom podjelom ionako krhke i razdijeljene zajednice.

Izrežirana histerija u vezi proslave dana Republike Srpske 9. Januara (događaja kojeg su do jučer opravdavali i čak slavili isti oni koji ga danas koriste u druge svrhe), napadi režimskih radikalnih kerova ‘duboke i mračne paralelne države’ na srpsku djecu i roditelje na sportskom turniru te na kraju i degutantne i uvredljive parole i plakati po Sarajevu kojima se direktno cilja u glavu legalno izabrane vlasti Kantona Sarajevo (Nikšića, Konakovića i Forte) klasičan su nastavak zapaljive planirane i mrzilačke retorike Izetbegovića, Komšića i šefa Islamske Zajednice BiH usmjerene na proizvodnju podjela i razgradnju i države i društva, nakon čega bi ova troglava bolesna aždaha uskočila ‘smirivanjem’ i ‘spašavanjem’ ubirući pobjedonosne poene zadržavajući se po svaku cjenu na vlasti.

Ovi događaji, ma kako to zvučalo nestvarno, nemaju nikakve direktne veze sa Dodikom ili Čovićem, oni su namjerni produkt domaćih zacrtanih planova koji će kad se i ako se dogode, pokazati da je zajednički život nemoguć i neizdržljiv,dolazi vrijeme konačnog i priželjkivanog razdruživanja i stvaranja ‘krijeposne islamske države Republike Bosne’ na ‘teritoriju i pod kontrolom’ islamista uz obrazloženje ‘sve smo pokušali ali ne ide’.

Ukoliko se ti planovi ostvare a što je veoma blizu svršene stvari, ‘čuvari države’ smatraju da će imati izvrstan alibi, na kraju krajeva će i ‘međunarodna zajednica’ to ‘aminovati’, konačno će se ostvariti dugo očekivani san Alije Izetbegovića i Islamske Zajednice BiH.

Sve je počelo ranije a eskaliralo uz prošlogodišnje oktobarske izbore od kada paralelni kontrolisani odredi rade ‘punom parom’, takve težnje više ne skrivaju ni gubitnici na izborima koji su sa prebrojavanjem po džamijama, namjenskoj industriji, paradama generala i boračkih udruga, prijetnje smrću novinarima i njihovim porodicama, regrutacijama te zakulisnim reportažama plaćenih novinara i botova po internetu prešli u otvoreni poziv narodu na neposluh i linč njihovih neistomišljenika (Izetbegović : ‘ne igrajte se sa narodom’, Komšić : ‘moramo braniti državu svim sredstvima, ako ‘osmorka’ uzme vlast biće paljevine’, Kavazović : ‘Bošnjaci su ugroženi, nećemo dozvoliti ..’), poslije čega imamo ove nemile scene po Sarajevu od bušenja guma na autima Srba ili bockanja nožem i čakijom djece ‘četnika’ uz svekoliko odobravanje ogromnog broja napaljene bezlične narodne mase i vjerskih fanatika po ulicama i po društenim mrežama, imamo suzavce i kapuljače ‘odranije poznatih’ a neimenovanih izvršilaca. Još nam samo fali kakvo vjenčanje, ubistvo svata i poneka ‘domaća budala’ pa da predratni ugođaj bude upotpunjen.

I imamo već odomaćenu matricu kako je oko 500.000 glasača koji nisu glasali za SDA/DF mafiju već za ‘osmorku’ grupa izdajnika koje treba kako ono nije rekao Hadžifejzović ‘umiriti’, ‘šta’, ‘spržiti’ ‘primiriti’, dakle likvidirati. Paralelno sa tim idu obavezni napadi na Ameriku, Viskog bh predstavnika, Tužilaštvo i bezobrazno izmišljanje neprijatelja u Zagrebu ili Beogradu, te bolesna opterećenost sa Rusijom i njenom prijetnjom po mir u Bosni.

Kada je u pitanju ova medijska halabuka po kojoj proizilazi da su Rusi odavno u svim strukturama države BiH i da je zapravo Bosna okupirana od strane Rusije tu se prednost daje plaćenom novinaru Avdi Avdiću koji je po navodima Konakovića na platnom spisku Osmana Mehmedagića ‘Osmice’ i koji štampa prelaze granice, pasoše i diplomatske note Srba i Hrvata kojima ga zatrpava ‘Osmica’, nekakvim jebivjetrima ‘analitičarima’ iz silnih ‘instituta’ i ‘studija’ tipa Zijada Bećirevića plaćenika iz Slovenije i njegovoj mentalnoj ‘tajnoj operaciji Kula’ kojom Amerika, Njemačka i Velika Britanija ruše SDA i državu Bosnu ili još većih internet huligana Reufa Bajrovića, vehabije Nihada Aličkovića i direktora najpoznatijeg bh groblja Emira Suljagića čiji rukopis se već golim okom vidi (zbog čakije malo se vidi i korpulentna glava Zahiragića) u ovim zadnjim dešavanjima po Sarajevu. Pripomažu im vladini mediji notorno sramna Bihexo ‘Slobodna Bosna’, ‘Faktor’, Saff” ili turski magazin ‘Stav’, ne ostaje dužna ni novinska agencija ‘Patria’ poznatog radikala, nekadašnjeg iranskog instruktora ‘Pogorelice’ i nekadašnjeg savjetnika Izetbegovića imenjaka Bakira Alispahića, benzin na vatru dolijevaju silni ‘portali’ širom BiH i dijaspore kao i mediji Islamske Zajednice BiH i SDA islamska tv ‘Bir’ ili ‘Hayat’.

Sva ta ogromna mašinerija haosa i spašavanja kriminogene i koruptivne SDA/DF braće diriguje se iz centrale ovih partija i sa ureda na Kovačima i na mala vrata se ‘uvode u igru’ radikalne vehabije sa kojima se ponosno slika Bakir Izetbegović, secira se ratna prošlost i koriguje istorija države, intervjui ovih gubitnika su otvoreni poziv na rušenje svega u čemu oni ne učestvuju ili neodlučuju, optužuju se svi i lijevo i desno samo oni kao ‘meleki’ anđeli budno stoje na braniku fotelja i državnih resursa, dok milioni državnih para ističe i završava u džepovima njihovih izvršilaca umjesto u svrhu poboljšanja sirotinje i radničke preostale klase koja umire skupa sa penzionerima.

Notorna je činjenica da se vlast u BiH ne može uspostaviti bez Srba i Hrvata i na principima Daytona (po kojem je Alija Izetbegović zarad par brda iznad Sarajeva dao Republiku Srpsku i Srebrenicu a ukinuo Republiku BiH) je SDA skoro tri decenije sa njima u vlasti, pa skroz bezobrazno zvuče fraze ovih majstora nereda kako ‘Osmorka’ izdaje Bosnu ulazeći u vlast sa njima (iako je de facto i de iure Alija najveći izdajnik Bosne), sa kojima su oni još zvanično u koaliciji, i nema nijednog razložnog pojašnjenja za ovakvu napaljenu retoriku i podjele osim da je to jedino dozvoljeno njima i nikom više i da će prije izazvati sukobe i nemire nego li priznati poraz i otići u opoziciju.

Cijena takve pogubne politike je velika, međutim u njihovim očima opravdana. Znaju šta hoće. Ako neće Srbe i Hrvate u vlasti, to onda znači da hoće ‘svoju’ državu, a to u konačnici znači kraj države BiH. Takvim izdajnicima države (jer oni su zapravo pravi i legitimni izdajnici), mantra ‘nećemo dati Srbima ovo’ ili ‘nedamo Hrvatima ono’ nije samo znak svojatanja i naroda i države, to im je uvertira u konačnu podjelu. Zato će još biti kapuljača, fantomki i suzavaca, i odobravanja. ‘Neka vala, šta su oni nama radili’, treba toga još.

Pored ovih opasnih i bolesnih vlastodržaca, koji užasavajućim kombinatorikama pljuckaju po EU i zapadnim ambasadorima i prepričavaju njihove ‘naredbe’ sa žurki i diplomatskih večera a traže od njih zaštitu ili je traže od Tužilaca dok ‘SDA Gebels’ Avdo Avdić posprdno pozdravlja glavnog tužioca sa ‘Pomoz’ Bog Kajganiću’, malo su više krivi upravo ti predstavnici ‘međunarodne zajednice’. Koji oklijevaju da tu bandu pometu a mogu kad hoće. Jer su veliki i moćni naspram tih domaćih balkanskih miševa i varalica. Čekaju valjda da pijanom Željku Komšiću izraste brada, pantalone su mu već okraćale, šta li ?

Pa kad je tako, neka su onda baš onako ‘zabrinuti’. Narod u BiH je ionako još od 1992. religijom zatrovan, njemu je sve potaman samo nek’ ima hidžaba, tekbira, spomenika i dovišta, džamija i sadake.

Bisera Turković je, još dok radi kartica MVP, poslije Maldiva trknula u Tursku na leblebije i rahatlokum, ‘pašće’ još koja džamijica uskoro, za radosne narodne mase.

Dodik je ovu svježu nadu SDA tekije pogrešno ‘uvrijedio’. Nije njena ‘svaka za šamara’, njena svaka je za debelog zatvora.

photo : tvorci planiranog haosa u BiH Bakir Izetbegović, Reis Kavazović i Željko Komšić, arhiv