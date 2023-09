Benjamina Karić u novoj epizodi sprdnje sa istorijom, spomeničarenjem i nenadmašnom riznicom čednih laži i mahalanja ; Spomenik Kralju Tvrtku platila 250.000 KMa, postavljen sramno noću, bez dozvole, sa privremenom potvrdom kao privremena ‘izložba o srednjevjekovnoj državi’, sa posebno naručenim detaljima i pozdravom ‘Muslimanskog Bratstva’, ujedno da bi pokazala kako se krše zakoni javno pojasnila kako je zaobišla Komisiju za zaštitu spomenika …

Benjamina, sumnjivo nasmijana načelnica glavnog bh grada je pokazala kako je u politici i u vlasti sve dozvoljeno. Specijalnost su joj spomenici gdje je poslije Travnika po drugi put doktorirala. Ovaj put uz Kralja I Tvrtka Kotromanića, magisterij je ‘odbranila’ sa nakaradnim ‘spomenikom’ na Kazanima.

Tarik Haverić je jednostavno pojasnio zašto i kako nam se sve ovo dešava, zašto nam političari krše propise i čine teška krivična djela a svi šute, pravosuđe ne reaguje.

‘Zato jer im (političarima i vlasti, op. Cross) se može’.

Još ako se uz to i hoće, a hoće se, školski primjer nam je Benjka, zelena SDP/DF načelnica, onda uspjeh ne može izostati.

Spomenk Kralju Tvrtku načelnica je postavila noću, tajno, bez dozvole Komisije za zaštitu spomenika, prije toga je sa autorom spomenika dogovorila kako će Kralj biti ukrašen : sa ljiljanima i mačem bh Armije i sa natpisom ‘Bosanski Kralj’, iako zna da je Tvrtko i bosanski i srpski i hrvatski. On se, naime, i ponašao kao da je bio konstitutivni, kao po Dayton-u a da to nije ni znao, međutim u Sarajevu je postao zahvaljujući načelnici Sarajeva – Bošnjakom.

** U prvi mah nakon što je Kralj osvanuo, naivno i bezobrazno je slagala da je to učinila noću da ‘ne ometa saobraćaj‘, iako i ptice na grani znaju da i daleko manje ‘šetnje’ po Sarajevu svakodnevno zatvaraju ne jednu već desetke ulica pa nikom ništa. Poslije nekoliko dana, lažljiva hanuma-baklava je novim objavama razotkrila zapravo da je to ideja SDA vođe Bakira Izetbegovića, prije nje, laž i drskost je prenio medijima SDAov predsjednik Komisije za spomenike Kapidžić. Onda sazanajemo na kašičicu kako je operacija ‘spomenik’ tekla i da je ciljano postavljen noću, da ne bi bilo ‘ometanja’ i javne zabrane što bi ‘ideju načelnice’ urnisalo a njoj pokvarilo album sa slikama na ‘fejsu’.. Tajno je i isplatila spomenik 250.000 KMa, a prije toga dogovorila sa autorom ‘detalje’ izgleda Kralja. Kršćanina bez krsta i mača. Poslije se svaki dan pomalo otkriva i ponešto iz planirane riznice laži glagoljive SD/DF načelnice koja po svoj prilici i obzirom na spomeničarenje ne obavlja dužnost načelnice već poslove predsjednika Komisije za zaštitu spomenika, dok legalni predsjednik te Komisije SDAov megafon Faruk Kapidžić preuzima njen poslove.

I, nešto slično a ni nalik na Haverića, Benjka opravdava svoje mahalske poteze ovako.

‘Ko hoće, nađe način, ko neće, nađe izgovor’.

** A onda obrazlaže kako je ‘našla načina’ da zaobiđe zvanične propise i da noću pod reflektorima počini krivično djelo, da postavi spomenik bez dozvole, ‘kao izložbu’. Kaže, budući da se u Komisiji za zaštitu spomenika nisu mogli dogovoriti jer članica Komisije Angelina Ošap Gaćanović Srpkinja nije dala svoj glas za lokacijsku dozvolu (smatra da je Tvrtko srpski kralj’) a bez saglasnosti nema ni dozvole, načelnica je, veli, ‘došla na ideju’ da spomenik postavi ‘kao izložbu srednjovjekovnoj državi’. Na javnoj zelenoj površini i to privremeno, a budući da ‘zelena površina’ djelom spada u nadležnost druge opštine, kod Srđana Mandića kojeg upravo smjenjuju sa mjesta načelnika ‘Stari Grad’, izdejstvovala je privremenu potvrdu da može ‘izložiti’ Kralja i Kralj je ustoličen.

Ne krijući da će ‘dozvolu’ od opštine obnavljati kako je prethodno izjavio Kapidžić ‘sto godina ako treba’, ili do ‘boljih vremena’, Benjka priznaje da je namjerno zaobišla propis samo da bi pokazala da je ‘njena ideja ostvariva’. Kad se oglasi o ovome i načelnik Mandić, možda saznamo i da nije uopšte u zahtjevu bilo riječi o Kralju već o izložbi drugih eksponata srednjeg vijeka, Benjka računa da će sve biti kasno.

Važno je da je ona održala ono njeno poznato ‘obećano učinjeno’ i to uz nos i Srbima i Hrvatima što joj je specijalnost. Tako radi od početka svog mandata ne samo sa spomenicima već sa tablama, sa Vijećnicom spomenikom, briljirala je i sa Sarajevo Festivalom udarajući indirektno na direktora Srbina, čime je vladavinu glavnim gradom odavno predala Reisu i SDA stranci. Sanmo da bi na ‘fejsu’ lajkali i davali joj podršku. I da bi mogli u medijima slušati bljuvotine od pisama, reagovanja, prijava i ‘odgovora’ i ‘borbu za državu’ i glavni grad u kojoj umjetnosti načelnica briljira i u Sarajevu i u dijaspori.

‘Građani su moja snaga’ (kopirajući Benjamina stari slogan SDA braće ‘u narodu je snaga’) veli osmijeh od uha do uha i kaže da je na isti način u Parizu postavljen i ‘Ajfelov toranj’ pa je ostao vječno, tako će biti i sa Tvrtkom. Plus, ‘sprdači se’, kaže ‘ako neko može neka odnese ili pomjeri ovako težak spomenik’.

Lako će se ako se dluči pomjeriti spomenik ali pitanje je ko će i da li će ikad pomjeriti ovu bezobraznu načelnicu koja laže uz osmijeh i zabavlja ‘građane’ po internetu, postavljajući spomenike koji zavađaju građane države kao i ‘miroljubive’ poruke Kavazovića i dijeleći zlatnike glavnog grada kao ‘suvenire’. SDP neće sigurno i sa njom i njenim naprđivačkim načinom vođenja politike samo potvrđuje da je i izigravanje Bogića Bogićevića izvedeno po dogovoru, tako da sad imamo ono ‘što se rodilo’. Po istoj recepturi ‘ljuljaćemo’ i ‘rođenog Tvrtka’, koji je ako bi htjeli biti iskreni, po ‘državnosti’ i kontinuitetu’ sadašnje Bosne daleko po važnosti od likova sa zasjedanja AVNOJA i ZAVNOBIHa, samo što se Benjka pravi i ‘ludom i mutavom’ i pametno ‘zakuhava’ i odrađuje poslove za stranke koje je nisu uopšte izabrale i postavile na to mjesto. Ali zato jesu i aminuju sve njene gluposti jer su na istoj ‘talasnoj dužini’ kao i Benjka.

** No, ako zanemarimo sve što hanuma uz Kralja Tvrtka izlaprda, ovo posebno sa ‘Ajfelovim tornjem’ treba uklesati na kamene piramide pored Alijinih mudrosti, ako zanemarimo i istorijske činjenice koje su prepravljene u pogledu ‘kontituiteta’ države Bosne od Tvrtka pa do sada ili njegovo porijeklo i krvnu sliku, valja napomenuti još nešto. To je onaj pozdrav Kralja kojeg je Benjka dogovorila sa autorom, koji je pored ljiljana također naručenih (uostalom oni i jesu ukradeni sa štita Hrvata i nemaju nikakve veze sa državnošću Bosne budući da su poslije rata i zabranjeni), zbog čega je spomenik i postavljan namjerno sa tim detaljima i noću i privremeno kao ‘izložba‘, sa mogućnošću da vječno tu ostane. Njega ne možemo zaobići, a na taj pozdrav je Benjka ‘ponosna‘ najviše.

Takvim pozdravom u islamiziranoj ArBiH je pozdravljao Alija Izetbegović ‘svoje borce’ uz selame i tekbire i samo pritiskom međunarodne javnosti nije ostao zvaničan ali nije ni zaboravljen. Tako nas je i Bakir Izetbegović pozdravio na plakatima uz prošle izbore glumeći Ćaću i vraćajući ovaj islamistički pozdrav u upotrebu, pa je ovim detaljem Benjka pobrala simpatije Sarajeva. Taj detalj se odlično uklapa u želje i stremljenja Bošnjaka da se od BiH napravi Alijina islamska država zbog čega i siroti Kralj ni kriv ni dužan evo počeo da se pozdravlja ‘kako dolikuje’. Nekako slično Alijinom pozdravom, slično se pozdravlja i ‘Muslimansko Bratstvo’, teroristička udruga koju je ugostio Bakir prije par godina u Sarajevu, slično se ‘prstače’ i Bakir i Erdogan, kad se sretnu. Samo saviju jedan od pet prstiju.

Stoga, nije Benjka obična ‘papanka’. Ona je ‘odabrana’ i sasvim pristojno odrađuje ono što se od nje traži.

Za sve ostalo, nju baš briga, važno je da se umjesto mirenja gložimo i zavađamo. To nosi stolicu i glasove.

Zato nam je i Kralj Tvrtko postao ‘izložba‘, zato drugima i drugačijima njihove vjerske praznike ‘načelnica svih građana’ čestita kao ‘kalendarima’ dok uz Bajrame vatrometi šaraju nebo i žderu se baklave a načelnica skrušeno i uz osmijeh časti po Baščaršiji, evo vidimo da je napokon gospođa Haprc-Longrc sa čednih laži prešla na klasično izigravanje propisa. Zato nas bizon SDA Zahiragić Haris podjebava malo više od Benjamine ‘šalom’ kako je Tvrtko postavljen ‘prema Kibli’, ne znajući da se ne radi o vicu već o zbilji Sarajeva. Kompletan grad je usmjeren Tamo.

Jer joj se može. Jer im se i može i hoće.

Jer rade na razgradnji zajedničke države i ostvarenju svoga vječitog sna.

photo : Kao kralj Tvrtko pozdravljali su nas Alija Izetbegović, njegov sin Bakir, Benjamina Karić, Erdogan pa čak i ‘Muslimansko Bratstvo’, arhiv