Misa za Bleiburg u Sarajevu : molitva za njegovu mamu

Ko zna više koji po redu Visoki predstavnika OHRa za BiH drug Valentin Inzcko gostovao je 08. maja ove godine kod Senada Hadžifejzovića na tv ‘Face’, i opet, po ko zna koji put pokazao da u ovoj odgovornoj stolici sjedi bespotrebno i parazitski od 2009. godine, uz nevjerovatnu platu.

Bilo je tu svega i svačega a odgovori ovog austrijskog penzionera mogli su iznenaditi samo neupućene za bh (ne) prilike.

Po sistemu Srećka Šojića iz kultne beogradske humorističke serije ‘Bela Lađa’ ‘neka novinari pitaju šta god hoće, ja im odgovoram onako kako ja hoću‘, a što je inače naša realnost i praksa i kod intervjua ostalih domaćih bh političara, drug Inzcko je vickasto odgovarao na ozbiljna pitanja neozbiljno, baš onako kakav je i sam.

Po pitanju raspisanih izbora on je za ovako i za onako, ‘treba razgovarati sa Hrvatima oko izbornog zakona’, treba sjesti i naći rješenje, afera ‘respiratori” neka organi gonjenja rade svoj posao (već poznato, znači neka ne rade ništa) zaobilaženje ponovo Mostara u izborima – ‘pa to je stvarno sramota’ (čija, je li moga ćaće ili njegova i međunarodne zajednice i bh vlasti), što se tiče najavljene mise u Sarajevu ustašama iz Bleiuburga pobijenim na završetku II Svjetskog rata bio je začuđujuće konkretan i iskren.

‘Nije sporno imati misu za nedužne žrtve ali ako se to zloupotrijebi, nije dobro za našu civilizaciju…moja majka je bježala iz Slovenije u Austriju, išla je svake godine na misu nevinim…’

Bilo je i o Dodiku, i o njegovim izvještajima i ‘mogućim’ a nikad ne korištenim ‘Bonskim ovlastima’ sa kojima decenijama prijeti iz vazdušne puške ali za divno čudo Inzko je pokazao i ovdje kao i do sada da se sva njegova funkcija sastoji u pisanju izvještaja i glumom ‘zabirnutošću’, zbog čega može ostati u BiH do smrti.

Ništa konkretno, ništa originalno i nepoznato, mlaćenje slame, eto to ti je.

Ali, najviše od svega intrigira odgovor oko najavljene mise u Sarajevu gdje je kao po običaju nedorečen i zakukuljen kao i kardinal Puljić i Katolička crkva i gdje faktički odobrava ovu bespotrebnu vjersko političku papazjaniju koja će tek uzburkati sarajevsku i bh naoštrenu političku situaciju i biti odličan prilog reviziji bh i Svjetske istorije.

Posebno je intrigantna njegova izjava u vezi njegove majke. Koja je kako kaže stalno bila prisutna ovom ‘komemoriranju’ ustaša u Austriji, događaju kojeg je njegova država zabranila prošle godine a EU prešutno prenijela u Sarajevo.

Otkud njegova majka koja je porijeklom Slovenka na Bleiburgu ‘svake godine na počasti nevinim žrtvama’, zašto je bježala iz Slovenije u Austriju, ko ju je tjerao i zašto, te napose kako je moguće da nakon 75 godina poslije II Svjetskog rata Visoki Predstavnik za BiH govori o ‘nevinim žrtvama’ Bleiburga (čime indirektno optužuje antifašiste partizane) i zašto je odavala počast ustaškim bojovnicima fašistima?

Voditelj nije insistirao na ovakvim pitanjima a Inzcko je zbog svoje mame zapravo podržao najavljeni skup i Katoličku crkvu čime je ostao dosljedan i sebi i funkciji koju obavlja. Srećko Šojić!

photo : Valentin Inzcko, arhiv