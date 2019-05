Bakir Izetbegović : SDA mi sve starija a ja sve mlađi

Od političara generalno možeš čuti svašta, psihički bolesnim tipovima u vlasti a bezobraznim ljudima je sve dozvoljeno. Kao što znamo, za takve sorte ni zakon ne važi, on kaže da se takvi ne mogu kažnjavati već liječiti.

No, kako u BiH nema takve ustanove jer je čitava država zapravo ludnica poluotovrenog tipa gdje su u vlasti kriminalci, ratni i oni drugi zločinci, profiteri, siledžije i pedofili, nema druge nego takve održavati u životu povremenim preventivnim mjerama usmjeravajući ih na pravi, normalni put. Dobrim platama, dodacima, skupim autima, stanovima i svakodnevnim medijskim pažnjama, sve dok ne shvate da su naši lideri, da ih prihvaćamo i volimo, da ih okolina prihvata kao svoje dajući im mandate za predstavljanje i vladanje već trideset godina.

Oni, političari, teško to prihvataju, ali ima nade.

Ako šta ružno ili blesavo kažu, osim onog ‘izvađen sam iz konteksta’, imaju na raspolaganju i ovo. Ovo što sam rekao je moje lično mišljenje, to nema veze sa funkcijom koju obavljam.

Tako može Milorad Dodik reći šta hoće, bez ikakve opasnosti da će mu se to pripisati kao predsjedavajućem Predsjedništva. On uvijek može i ima pravo reći da je jučer govorio kao predsjedavajući a danas kao Milorad Dodik. Tako može i bilo koji od ostalih.

Komšić Željko može za jedne novine ili televiziju kazati da nikad neće uraditi ono što odmah iza ručka i dobre kapljice uradi. Jer, to nema veze sa funkcijom koju obavlja, on ima pravo kao i svako od nas na svoje lično mišljenje i svoju odluku.

Čović, Džaferović, Čampara, Zvizdić … svaki može mijenjati svoje stavove i navode po sopstvenoj želji, zavisno od potrebe i trenutka jer zaboga, ima mogućnosti i volje da iskaže i svoje funkcionersko umijeće a i da pokaže svoj lični stav. Recimo, ‘ovo iznosim kao građanin’, i to je jedna od solucija.

Tv nastupi, medijske parade, zvanična saopštenja i sve drugo čime se hranimo i od čega kao od masne hrane debljamo, ne moraju uopšte biti stoposto tačne vijesti, uvijek treba imati na umu onu poznatu frazu Srećka Šojića iz tv serije ‘Bela lađa’ koja je naša medijska vodilja. Ono, kad Srećko na primjedbu svog advokata da se nije pripremio za novinare kaže da mu nikakva priprema ne treba. ‘Oni mogu pitati šta ‘oće a moje je pravo da odgovaram kako ja ‘oću’. I u tome je ‘kvaka’, a mi odmah pomislimo kako je političarima urođena mana laž i licemjerje.

Pa vidite, kad Bakir Izetbegović kaže jedno ujutru a drugo popodne, ne mora značiti da je slagao. On je samo pokazao da u datom trenutku treba ponuditi takav odgovor. Mi odmah ‘skačemo kao opareni’ tvrdeći da laže a to nije zapravo tako. Znate, kod psihički bolesnih ljudi je teško razaznati istinu od laži.

Osim toga, postoji tu još nešto što mi obični smrtnici ne razumijemo. To su ‘potrebe’ države, vjere, bračnih drugova, koalicionih partnera, ima tu svašta ponešto a posebno ima ‘interesa’. Državni interes je na prvom mjestu jer je ljubav prema državi postala privatna, dok je recimo religija postala totalno javna. Te i takve interese zna samo par ljudi, ‘naših lidera’ i niko više, i ne bi valjalo da ih zna puno više od njih nekoliko. Potrebe i interesi su česti uzroci takvih nastupa naših voljenih.

Ako Bakir kaže u petak da neće nikom dozvoliti ni pedlja suverene i jedinstvene Bosne, ne znači da u ponedjeljak neće izjaviti drugačije ‘jer interesi i potrebe države su iznad svih nas’. Tako.

Ako veli da se njegova stranka ne zalaže za fotelje koje joj nisu uopšte važne to ne znači da neće za par dana sretno i veselo obznaniti kako mora ‘u interesu države’ dijeliti ministarstva , ‘da bi sačuvao podjelu države’. Ko može tome prigovoriti.

Ako mu se spočitava da je SDA nacionalistička i vjerska a ne građanska partija, on će nam olako poturiti tezu kako je to klasična građanska stranka i poturiti nam facu jednog ili dvojice Srba u samom vrhu vlasti i mi ostajemo tu nijemi i ušutkani.

Ako kaže da se neće kandidovati za neku funkciju kao onomad prije šest mjeseci kad je najavio da ide u Biro za nezaposlene a sutradan osvanuo kao predsjedavajući u BH Parlamentu, ne mora značiti da je slagao. Potrebe i interesi su nešto što mi nikako da skontamo a oni odlučuju i njegovu i našu sudbinu.

Kaže da je SDA ‘stara stranka’ i da je kani podmladiti, pa onda da će u stranku uvesti više žena, pa ukinuti pojedincima silne funkcije (poneki ima i do osam funkcija u stranci i državi) a mi sve to shvatamo kao notornu laž karakterističnu upravo takvim tipovima kao što je Bakir.

Ne, nacijo, sve ima svoj smisao i poredak.

Bakir je informaciju Milorada Dodika sa jednog od silnih sastanaka oko formiranja vlasti kako se namješta funkcija Fahrudinu Radončiću u ministarstvu policije odmah demantovao riječima ‘to su gluposti, nismo o tome razgovarali’, da bi koliko sutradan najavio mogućnost ulaska Radončića u ministarstvo policije. Jer ‘nama u SDA nisu važne fotelje, mi želimo i sa drugima to podijeliti’.

I tako iz dana u dan, iz sata u sat, čitamo i pratimo ove ‘potrebe’, ‘interese’ i ovu ‘borbu za državu’ misleći kako ove naše dobro uštimane face u vlasti ništa ne rade, dok se polako ‘krug zatvara’ i sve dolazi na svoje mjesto. Treba samo pratiti ‘ono između redova’, odgonetnuti metafore koje nam se serviraju i sve će biti jasnije, prije ili kasnije, uglavnom kasnije.

Ako Bakir kaže ‘mi trebamo biti lokomotiva koja vuče naprijed’, ili ‘treba povući prave poteze kao u šahu’ ili ovo najnovije „mi smo kao ključ koji ima samo jedan zubac, onaj bošnjački, a brava traži tri zubca da bi je otključao. Mi moramo dodati ta dva zubca, makar mala. Trebamo napraviti iskorak od bošnjačke ka bosanskoj stranci“, mi odmah moramo i u startu skontati šta je Bakir htio time da kaže. A ne pomisliti kako on razmišlja o Mirsadu Kukiću i rudama za lokomotivu PDA stranke, ili kako će nadmudriti Aleksandara Vučića ili Dodika igrajući brzopoteznu šahovsku varijantu. Posebno, kako je nedaj Bože sve do sada, svih ovih godina SDA totalno zaključana pa sad trebaju da je pristupnicama otvaraju tamo neki Srbi ili Hrvati, svi osim Željka Komšića. Ne, ne, to je malo dublja filozofska misao luđaka koji sebe smatra normalnim, nije to za nas obične smrtnike. Doktori tu trebaju imati posla.

Majke mi, stoposto je tačna ova Bakirova kako je SDA sve starija, samo mi smeta što nije dodao kako je on sve mlađi. Traje li traje, više od Tite, a to treba respektovati i analizirati.

Najnovija Bakirova teza kako će uskoro pored toliko asocijacija u SDA, asocijacija veterana, žena, vehabija, mladih muslimana, boraca i šehida.. uskoro osnovati još jednu i to ‘asocijaciju SENATORA’, posebno je uzbudila nevjerne i neznalice svih vrsta. Ne zato što je asocijacija i previše (toga nije u BiH nikad odviše) već zato što mi u BiH nismo nikad imali SENAT kao organ vlasti kao ostale normalne građanske i demokratske države pa smo se odmah uzjogunili ko će se tamo ‘uvaliti’, hoću reći učlaniti tamo neki ‘lijevi’. On je sve fino pojasnio, biće to udruženje bivših funkcionera SDA ‘koji su nekad bili predsjednici, premijeri, ministri, ambasadori, profesori’ i koji će pomagati ‘aktuelnom rukovodstvu stranke’ da se podmladi i ozdravi.

To je znači to, to će biti kao neka podpartija postojećoj, ‘mozak’ koji će ‘gurati lokomotivu’.

E, to mu je nabolje do sada majke mi, a već me bilo presjeklo u grudima šta li smjera., nisam odmah skužio da hoće uhljebiti ‘zaboravljene asove’ svoje politike koji će mu pomoći da se krene u odlučujuću bitku za državu.

Mogao je on to pojasniti i drugačije ali bi izgledalo glupo, ovako akademija senatora zvuči da ne može pristojnije.

A titule?

Ha SERATOR, ha SENATOR, to mu dođe kod nas skoro na isto. Bosna inače do sada nije imala senatora ali ovih drugih nije falilo i nikad neće faliti. Niti su nam kada bili problemi sa titulama i titulisanjem.

Možda će u toj asocijaciji svoje zasluženo mjesto naći i bivši Reis Cerić Mustafa ili Muamer Zukorlić ko zna, mala je razlika između njihove titule akademika i ove najnovije seratorske. Pardon, senatorske.

Asocijacija kao i svaka asocijacija, na svašta asocira.

photo : ilustracija Cross Atlantic, arhiv