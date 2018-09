Bakira u svemu pa i u izborima podržava Reis Kavazović a Fahrudina hadžija i federalni SBB poslanik, Reisov rođeni brat Šemsudin

Dugo, dugo je Fahrudin Radončić trpio ‘udare’ o svojoj nevjerodostojnosti kandidata za BH Predsjedništvo, iz štaba SDA partije i usta samog Bakira Izetbegovića. Posebno onaj dio koji se odnosi na njegovu permanentnu odsutnost u džamiji, po šehidskim grobljima i na njegovu inertnost prema Potočarima.

Pokušavao je Fahro sve i svašta u svom ‘kontraudaru’ ali džaba. Džaba svakodnevno papagajsko ponavljanje kako Fahro u svemu ‘liči svome narodu’ kao i Bakir, džaba silne hedije za džamije, citati o poginuloj rodbini, isticanje kako potiče iz ‘ugledne bošnjačke i hadžijske vjerske familije’, jok, Bakir je bio uporan. Fahrudin ne liči na Bošnjaka predsjednika i to ti je.

Dugo se također čekalo da zvanično-zvanični Reis efendija Kavazović pojasni svoje mlake i bezlične hutbe (govorancije) i svoje ‘slučajne’ slike sa SDA mafijaškim kandidatima u kojima se bez slike i tona prepoznaje Bakir kao njegov favorit na kilometre, iako se Prva Ahmedija U Bošnjaka trudila iz petnih žila da svoj odnos sa SDA braćom umota u sveopšte dobro koje ‘narod treba da prepozna’.

Sve dok koliko jučer Fahrudin nije obznanio preko ‘Avaza’ kako je on ipak ako ne ‘najbolji Bošnjak’ a ono posigurno prefrigan i pametan Sandžaklija, što mu skoro dođe na isto, i što mu je dovoljno da bude predsjednikom.

Sunce ti žareno izborno bosansko, to je bila prava ‘medijumska’ bomba kad se pročulo iz naslova u ‘Avazu’ a odatle na sve strane Svijeta – ‘Kavazović tvrdi : Radončić je možda najbolji Bošnjak’, koja vijest je odjeknula sa jednog od stotine izbornih sesija SBB stranke Radončića koliko jučer, tačnije prije pet dana iz Tuzlanskog Kantona, Gračanice i Lukavca.

I to iz usta ne bilo kojeg Bošnjaka već iz grla rođenog brata Reisovog, hadžije Šemsudina Kavazovića, inače federalnog poslanika Fahrudinove stranke SBB. Koji je još pride, SDA mafiju nazvao ‘zelenom buržoazijom’ i ustvrdio ‘kako je Fahrudin Radončić možda najbolji Bošnjak kojeg je do sada upoznao’.

Dugo se nije čekalo da se oglasi zvanični Reis Kavazović koji je vazda neutralan a vazda u samom centru SDA partije i države, Reis koji se inače miješa u državu BiH malo više od prethodnog Reis Hižaslava efendije Cerića ali to čini sa osmijehom i očima koje lede krv u žilama i nikako se ne uklapaju uz takav smiješak, on je jednostavno morao reagovati. Prvo, zbog naslova koji je namjerno postavljen tako da ga se ne može zaobići i ignorisati, a drugo, jer je poslije ovog javnog ‘priznanja’ rođenog krvnog srodnika u prvoj liniji, brata Šemsudina, dobio žestok ukor od brata Bakira.

I koliko jučer, efendija Kavazović se raz(o)gradio, oglasio.

‘Svako ima pravo iznijeti osobni stav i lični dojam o ljudima i događajima, pa tako i moj brat. To ni na koji način ne oslikava moj lični stav, a posebno ne stav Islamske zajednice u BiH. U stranačkoj kampanji predsjednik, stranka i vlastito mišljenje se mora braniti. Nerijetko ili gotovo u pravilu se pretjeruje. Zato to treba tako i razumjeti. Ja poštujem politički stav moga brata kao i političke opcije kojoj pripada, ali zadnju riječ će ipak imati naš narod. Da o ovome nisam pitan, ne bih smatrao da se trebam očitovati..’

Znači, da prevedemo. Može moj brat pričati šta hoće, briga me za njegov stav, Islamska Zajednica BiH i ja lično nemamo svoj stav. Mi čekamo da nam ga ovi iz SDA stav(e), da prostite. Upravo tako bi se moglo pročitati ovo ograđivanje Reisa od izjave njegovog brata, džaba mu što naglašava kako odgovara ‘zato jer je pitan’, on odgovara zato što mora.

Da još više pojednostavimo da smo u pravu, evo koliko ne od jučer već baš od danas, vijeće mudraca koje se na bosanskom zove ‘vijeć muftija’, dodatno je pojasnilo kakvog predsjednika (tako se kod nas titulišu članovi Predsjedništva kad zatreba iako ta funkcija ne postoji ni po Ustavu BiH ni po Dayton-u) BiH narod treba i mora izabrati.

‘Preporod’ objavio’, mi citiramo.

‘Muftije Islamske zajednice u BiH danas su na radnom sastanku u Sarajevu pored ostalog razmatrali trenutnu situaciju u društvu i Islamskoj zajednici u kontekstu predstojećih izbora.

Muftije su još jednom pozvali sve članove i pripadnike Islamske zajednice da iskoriste svoje građansko pravo i da glasaju prema vlastitoj savjesti i islamskom moralu. Posebno su pozvali Bošnjake iz bosanskohercegovačkog entiteta RS da ukoliko nisu glasali putem pošte dođu, zajedno sa svim drugim građanima na dan izbora i glasaju u mjestima iz kojih su protjerani.

Apelovali su da građani, a prije svega pripadnici Islamske zajednice, ne podliježu populizmu i da biraju one koji daju prednost općem dobru nad ličnim interesima.

Pozvali su muslimane da daju svoj glas onima za koje su uvjereni da će čuvati vjeru, tradicionalne vrijednosti našeg naroda i njegovu državu’.

Boldirana slova su naša, samo iz jednog razloga. Da u njima prepoznate Bakira Izetbegovića i ‘neutralnost’ Reisa i Islamske Zajednice BiH. Svako onaj ko je u zadnjih mjesec i kusur dana pratio SDA objave i Bakirove intervjue, a manje-više, uglavnom više svi smo pratili, u ovim slovima i rečenicama možete prepoznati Bakira Izetbegovića, Aliju Izetbegovića i izbornu i državnu platformu SDA partije.

Ako se pitate, čemu tolika medijska pažnja pažnja ovim vjerskim glupostima umjesto pravim temama koje bi u svakoj normalnoj državi zaokupirale i građane i kandidate, zaboravite to odmah. Niti smo normalna država niti su po srijedi demokratski i fer izbori gdje bi preovladavale normalne teme. Plus, što je najvažnije, na ovakvim tricama i ku*činama izbori se i dobivaju. Ne samo ovog oktobra već zadnjih skoro trideset godina.

Dakle, u vjerskoj državi, vjerski svijetonazori. U suru marvo-stoko u tor!

Ovakvo mišljenje Resia koji bi po svim Božjim i prirodnim zakonima morao biti Reis svih vjernika muslimana BiH a ne samo odabranih SDA muslimana, govori više o efendiji Kavazoviću nego i o Radončiću ili Bakiru ili njegovom bratu državnom poslaniku.

Međutim, iz smrtnog zagrljaja se ne može. Pola vodstva Islamske Zajednice i njenih organa, ‘uzorni’ su članovi SDA stranke, od najnižih ‘ureda’ do Sabora Islamske Zajednice. Isto tako na svim izbornim listama mogli ste a možete i sada pronaći na desetine i stotine hodžica, bivših članova Rijaseta i još kojekavih funkcionera firme efendije Kavazovića. Ruka ruku mije, dobre obadvije. Pitajte Safeta Softća, aktualnog podpredsjednika SDA i inače ‘otpalog’ kandidata za BH Predsjedništvo i bivšeg predsjednika Sabora Islamske Zajednice BiH, ako nama ne vjerujete.

Radončić se ovim efektnim potezom Reisovog brata još više približio Bakiru. Ne samo sada već postavljenjem hadžije Kavazovića u parlamentarne klupe od prije četiri godine, koji tamo odlučuje i ureduje ‘građansku državu’ i donosi ‘građanske zakone’ koji će nas odvesti u Evropu.

I Denisu Zvizdiću čak, nekakvom premijeru. Ne bi bilo iznenađenje da i kod Fahre na skupovima u ‘prepunim dvoranama’ gdje se traži ulaznica viška kao i kod Zvizdića ‘evropskog bh političara’, skupovi otpočnu sa bismilom a završe tekbirima, što bi mu šanse za stolicu u Predsjedništvu utrostručilo.

***

Znam, i ovo sa hadžijom bratom Reisa će brzo proći i otići, nešto me drugo muči kada je Fahro u pitanju, a ne bih želio da se desi a može lako da se desi. Jer, on je ‘proevropski čovjek’, ‘moderan biznismen’ i sve tako, lako je moguće. Recimo, da ga slučajno ‘uhvate’ da sjedi za stolom gdje se pije alkohol ili još gore, ne daj Bože, da ga uslikaju da je probao pivu ili piće nalik na pivu. Onda je ‘gotov’, nema mu spasa, makar to ‘šljemčio’ sa evropskim ambasadorom ‘šminkerom’ Wigemark-om po službenoj dužnosti. Zato jer bi time ‘upao u zamku odsustva poštivanja vjerskih osjećaja i normi’, kao napisanom pravilu koje se mora poštovati u građanskoj državi Bosni u izbornim aktivnostima.

Ne zajebavam se, tačno tako stoji u Kodexu kojeg je potisao hodža Senad Šepić i njegov ‘Nezavisni Blok’ evropska snaga bivše SDA braće i partije sa jednima od svojih koalicionih partnera u ovim izborima.

Riječ je o ‘Novom Bošnjačkom Pokretu’ partneru Šepića i koji je, nakon što je vidio slike sa jednog predizbornog skupa Šepićevog Bloka raskinuo koaliciju uz već navedeno pojašnjenje ne poštivanja vjerskih osjećaja i normi. Koje ‘norme’ su prekršili Fuad Kasumović, Ahmetović i štaznam ko sve još ne, ne vidi se dobro na slici od pivskih boca, kako tvrdi predsjednik ove ‘sile’ od partnera, izvjesni Mirsad Ćosić.

Nismo provjerili ali najvjerovatnije je istina da je sličan ‘ugovor’ Šepić ‘budući predsjednik’ potpisao i sa ‘snažnom’ podrškom Sejfudina Tokića i Bog zna više sa kim, a ugovor ili kodex obavezuju.

Zato se malo brinem za Fahru, iako znam hiljaduposto da on ‘liči na nas’ i da pivu ili šta slično nije nikad ni pricmrknuo. Jer, ako mu je hadžija ‘naš’ federalni zastupnik a vidjeli smo da jeste, ako mu je SDA koalicioni partner u vlasti, a jeste, onda je i njemu kao i Bakiru ‘Ajvatovica’ i Ajvaz Dedo naš uzor i svijetlo u budućnost kako je to podpredsjednica Federacije SDA hanuma Melika Mahmutbegović procvrkutala više puta u medijima. Posigurno je naučno utvrđeno da Ajvaz Dedo alkohol nije nikada ni pomirisao a kamo li probao, zato je on naša ‘slika i prilika’. Upozoravam, iako ne vjerujem da bi Fahro ‘ispao’ tako neoprezan kao Denis Bećirević, kandidat za Predsjedništvo ‘iz reda SDPa’ koji nije na vrijeme uništio svoje slike na kojima nekad stoji u stavu mirno u Kući Cvijeća i pred Brozom a sada samo uči ‘fatihu’ i gdje treba i ne treba, što mu je uveliko u očima Bošnjaka umanjilo šanse u izbornoj utrci ‘jer se ne uklapa u norme’ građanske države. Hadžijske države.

Nadam se da će ‘umalo najbolji Bošnjak’ ostati ‘uspravan’ i oprezan do 07. oktobra. Poslije će mo lako.

photo : Reis ef. Husein Kavazović i brat Šemsudin Kavazović, hadžija i SBB federalni poslanik, arhiv Cross