Rasim Blećko (Belko), režimski novinar firme sa crne američke liste i trbuhozborac propale SDA : kako osvojiti Banja Luku i ‘nastaviti tamo gdje je V Korpus stao’ a Alija dao?

Ko to kaže, ko to laže da Bošnjaci ne vole ratovati? Da nisu onako Reisovski ili po naputku optuženog ratnog zločinca Dudakovića ‘budni’, ‘osviješteni’, ‘spremni’ za boj i nastavak izgubljenih bitaka proglašenih pobjedama i gazijskim čudima, ubijeđeni da su nepobjedivi i nikad sposobniji da dosanjaju snove vođe Alije koji su mu prekinuti nekada davno?

Bošnjaci iliti muslimani bi radije u vojnike i slađe nego tradicionalno ratnički zadojeni Srbi tu više nema dileme, višedecenijska frustracija je isplivala na površinu i svi su složno ‘šćorlali’ ko jedan : eto nas u Banja Luku!

Ratnu mašineriju su davno upalili tvorci i logističari onog prošlog bh rata Reis, SDA i njeni ‘patriotski’ sateliti tipa Željka Komšića bošnjačkog člana bh Predsjedništva iz reda Hrvata ili Denisa Bećirovića doktoranta islamskih nauka, prikriveno ali zdušno su je pod pritiskom propagandne mantre SDA o ‘izdaji’ i ‘predaji’ prihvatili i ‘čuvari’ države iz reda ‘trojke’, posao uredno i pedantno vode i bošnjački mediji, udruženja, silni ‘instituti’, borci, nekakvi ‘šehidi’ i naravno hodže sa minbere po džematima.

Silni ‘analitičari’, ‘stručnjaci’, ‘vojni prognozeri’, dijaspora, diplomatija, sve je upregnuto da se raja natocilja i da se ‘jednom za sva vremena’ dođe do konačnog cilja. Da se opet ratom uzme ono što se nije ‘ćapilo’ u prošlom sukobu. Sarajevo kao glavni grad rasturene i podijeljene države prednjači u tome crtajući nekakve ‘zelene’ ili ‘crvene’ linije, analizira se i odmah ‘reaguje’ na svako slovo iz Banja Luke, otuda čak i vremenska prognoza ima primjese razdvajanja, državnog udara ili napada na državu.

Toliko je mržnja ustalasala želje da se više ništa ne sakriva, pokazuje se da su Bošnjaci ipak ratoborniji od svojih ‘podstanara’, kako nazivaju Srbe i Hrvate, i paralelno sa zveckanjem oružja kojeg se nema, dronova koji zuje samo u glavi Zukan Heleza pijanog ministra nekakvih ‘zajedničkih oružanih snaga’ prijeti se Dodiku, zazivajući ga ‘hajde Mile, kreni, otcijepi se’, i istovremeno ali temeljito ruši ‘trojka’ koja je zapala u ćorsokak ljigavog patriotizma uz pripremu slavodobitnog povratka Bakira, Sina Velikog Oca na prijestolje države po mjeri Bošnjaka.

Nekada je uz NATO, Ameriku i OHR iza leđa, Izetbegović najavljivao ‘moguće incidente’ u Brčkom, sada se razmatra najbolja opcija ‘ući u Banja Luku”oružanom vojnom silom nebeskom’. U ovom medijskom opasnom bunilu i ratnohuškačkom divljanju najviše napreduje novinska agencija ‘Patria’ u vlasništvu tipa sa crne američke liste Bakira Alispahića. Koji, da i to spomenemo, iako je sankcionisan od strane Amerike, normalno posluje i sa novinom i sa dodatnom firmom za prodaju automobila preko koje svi tenderi od Predsjedništva pa naniže idu prema njemu. I novinari jastrebovi iz te novine među kojima se izdavaja osvjedočeni nacionalista novinar Rasim Belko koji u prednovogodišnjem tekstu pod naslomm ‘Eto nas u Banja Luku Milorade’ pojašnjava svoj ratni pohod u osvajanju dijela BiH entiteta Republike Srpske.

Blečak Belko, ponukan stotinu puta ranijim a posebno nedavnim igrokazom Dodika i Narodne Skupštine u Banja Luci i požurivanjem osude Dodika pred Sudom BiH, kreće u rat ovako. ‘Budni smo Milorade, učiniš li šta si naumio, brzo smo u Banja Luci’. A onda dodaje. ‘Dodikov secesionistički izlet je prilika da nastavimo gdje je V Korpus stao, Banja Luka nije daleko’. E, tu dolazimo do glavnog problema koji žulja Bošnjake svih ovih decenija : Republika Srpska koju je Alija Izetbegović dao potpisom u Daytonu Srbima čine je pola zemlje otpisao pored silnih žrtava i progona naroda samo da bi imao svoju ‘krijeposnu islamsku državu’. Zbog čega je V Korpus ‘zaustavljen pred Banja Lukom’ pa bi ga Belko i belkići sada aktivirao

A zbilja, šta bi Belko radio da dođe u Banja Luku sve sa penzionisanim generalom Atifom ili ‘Tigrom’ Abdić Hamdijom? Inače, šta bi Bošnjaci da sada kao nekad što je planirao V Korpus uđu u Banja Luku? Otjerao ili pozatvarao milion Srba? Uhapsio Dodika? Naselio ili odnekud vratio Bošnjake koji su otuda protjerani? Na tako ozbiljna pitanja ovaj kretenski novinar nema suvisle odgovore, čuva ih kao tajnu iako se naslućuju. On piše što napaljena raja voli čitati i uvodi Bošnjake u opasne vode. U nemoguću misiju gdje bi tek i oni preostali nastradali. Neće Belko reći da ne bi oskrnavio mit o čudovorcu Aliji da je ‘nudrac i vođa’ taj koji je prepustio ne samo Banja Luku već i ostale gradove, neće reći da je njegov cilj ‘zauzimaja’ Banja Luke zapravo samo bitka za vlašću i resursima SDA i islamista sa Reisom na čelu, sve drugo što ovaj mračni i bezobrazni tip priča je čista budalaština opasnih namjera. Sa kojom bi, kad bi se to zaista i desilo, tek onda ‘nepostojeće linije razgraničenja’ iz Daytona postale prave granice. No ništa čudno, to i jeste želja Reisata i SDA. Da se konačno razdvojimo i da se ostvari ideja Izetbegovića po kojoj bi zaokružili i dobili islamsku Republiku BiH.

Za divno čudo niko na ovakve bolesne nebuloze ne reaguje. Čak ni američki ambasador u BiH pa se Belko osilio. A Dodik se prepao?

Dayton je američki odgovor i Belki i ostalima a ovakav ratni pamflet samo dokaz više da su Amerikanci bili u pravu kad su zaustavili Dudakovića onda pred Banja Lukom i kad zaustavljaju Dodika sada van Banja Luke. Zbog čega Belko može samo da se slika sa nanom Fatom kao nespornim dokazom patriotizma i državnosti ili pored table Republika Srpska na granici, sanjajući Banja Luku i pišući ovakve ratne sličice. Jer, Bosna je ma kako to bolno zvučalo ne samo bošnjačka već i srpska i hrvatska.

Dok je optužnica Dudakoviću za ratne zločine dokaz više zbog čega je V Korpus onda morao ‘stati’.

A ima i ovoga. Bošnjaci kao nesporno najveće žrtve bh rata koji na grbači žrtava i na njihovim kostima grade i mijenjaju istoriju i naroda i države zbog čega su u međunarodnim geopolitičkim krugovima imali i podršku i razumijevanja, sve više zbog ovakvih i sličnih blećaka gube taj uveliko potrošeni kredibilitet. I mijenjaju karater prošlog bh rata. Zbog čega je Banja Luka aktualna danas, sutra bi već to mogao biti Zapadni Mostar ili neki drugi grad u Hercegovini, Belko se raspisao.

photo : Rasim Belko novinar agencije ‘Patria’, arhiv