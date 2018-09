Ko bi rek’o čuda da se dese : žene više vole namještaj a muškarci garderobu!

Nije to tako ni bilo davno kad je ‘specijalni evropski ambasador i izaslanik za BiH’ famozni Gunnar Wigemark oblijetao poslanike bh Parlamenta, obilazio ih od Sarajeva do Bužima, pa ih još i ‘primao’ u svom stanu gdje je njegova ženica nudila kolače, a sve da ih udobrovolji da glasaju za akcize, najnovije bh ‘čudo otpora’ našoj pameti.

Kao ono, ma ni u snu neće biti poskupljenja goriva, država ima načina da reguliše novac od akciza, nema lančanih poskupljenja, ima da se vozimo za džabe, ima da se otvaraju radna mjesta i sve tako i kako treba. Niko nije obraćao pažnju na stručnjake ekonomiste koji su upozoravali na obavezna poskupljenja uvođenjem ovog zakona kao i lančana poskupljenja proizvoda i usluga niti na protivljenje SDPa, stranke Senada Šepića i ostale sitne opozicije i obične raje, koji su isticali da je usvajanje akzica jedini uslov da se ‘dobije slijedeća tranša kredita’ od MMFa i drugih bankarskih evropskih institucija, koja je Wigemarku debelo platila ovo silovano lobiranje kod ‘naših’ lidera.

Čim je na kolače ‘nasjeo’ Fahrudin Radončić i njegova SBB, ostalo je još na prste da se prebroji koliko treba glasova pa da se uvede dodatni namet na gorivo sa bh benzinskih pumpi, tim prije jer su SDA, SNSD i HDZ bili za to od prvog nauma.

I bi, desi se, 15, decembra 2017. godine, pred samu zoru (kao u Dayton-u nije se mogla prekinuti sjednica niti je iko mogao i smio da izađe do ne glasa sa “ZA”) i dobismo famozni Zako o akcizama, prevagnuo je glas dokotrice Diane Zelenike iz stranke HDZ 1990, kod rezultata 20 : 20. Poslije, sve znamo, odmah u februaru 2018. krenula su prva poskupljenja a kasnije saznadosmo i gdje nestadoše pare od akciza, ali … poslije ‘akcizanja’ nema kajanja.

Diana Zelenika, inače kandidat za bh Predsjedništvo u izborima oktobra ove godine tada je pojasnila zašto je glasala za akcize.

“U određenom trenutku morate biti odgovorni za posao koji obavljate. Stranka je provela brojne konsultacije, dobili smo uvjerenje da su sredstva namjenska i zato smo glasali za akcize. A postoji i mogućnost da u BiH dođe i IKEA, što je važno ženama”.

Sada, ovih dana u izbornom inžinjeringu doktorica Zelenika skrušeno priznaje da je ‘pogriješila’ i čak se kobajagi i ‘izvinjava’, ali kao što rekosmo, nema kajanja, izvinjenje nije promijenilo sudbinu stotine miliona ukupljenih i otetih para koje su na raspolaganju vlastodršcima. Zelenika kaže kako je ‘navučena na tanak led’ od strane međunarodnih faktora i nikom ništa. Imamo akcize a možda dobijemo i IKEAu, to žene vole. ‘Tko zna, nitko ništa nezna, znanje jest krhko’, što bi rekli ‘Nadrealisti’, raja je akcize već zaboravila, zaboravili smo i IKEAu, sad su na redu druga i slijedeća obećanja.

To što je Zelenika ‘navukla’ obične smrtnike na dodatni namet i porez ništa ne znači, raja u BiH inače ima kratku i plitku pamet, i voli da zaboravlja. Zato nam je tako kako nam je.

E, sad, ako je doktoricu Zeleniku’navukao’ nasmiješeni evropljanin Wigemark, a jeste, jer niko osim njega od međunarodnih ‘čimbenika’ nije častio doktoricu kolačima, postavlja se pitanje ko je ‘navukao’ Bakira Izetbegovića u svezi sa španskom modnom konfekcijom lanca ‘Zara’?

I otkud to da ­žene više vole namještaj sa kojim se kod kuće moraš dobrano namučiti dok ga sastaviš od garderobe, na kraju svih krajeva kakve veze ima Bakir sa doktoricom Zelenikom?

Pa pa objasnimo.

Na sličan način kako je Zelenika ‘navukla’ običnu raju u vezi namještaja uz akcize, učinio je i Bakir Sin Velikog Oca sa ‘Zarom’.

Podsjećamo, ovaj, kako ga je nekad, 2013/14 nazivao Senad Avdić u svojoj ‘Slobodnoj Bosni’ (ono dok još nije konvertirao u Bakirove medije i dok je Slobodna Bosna bila novina koja se čita i pamti) ‘arapsko-bosanski Skadar na Bojani’ izgradnje i otvaranja ‘Sarajevo City Centra’, Bakir je najavljivao godinama a posebno je naglašavao kako će se u tom poslovnom centru moći kupiti prestižni modeli odjeće firme ‘Zara’, hvaleći investitora, prijatelja i poslovnog biznismena Sulejmana Al-Shiddi-ja, koji je od vlasti dobio ekskluzivni prostor na Marijindvoru za ‘svjetski centar’ mode za male i nikakve pare.

City Centar je na brzinu sklepan i otvoren tek 2014. godine a njegovo otvaranje najavljivano godinama ranije kao pravo svjetsko čudo. Iako je osnivač ove firme na računu imao svega nekoliko hiljada KMa i apsolutno ne poznat u svjetskim građevinskim izvorima, na otvoru je bio čak i bezbrižni Valentin Inzko, jer i on se voli kao i Bakir ‘fino oblačiti’ (ima se, more se), proglasivši na otvoru centar ‘poklonom Sarajevu’.

Naravno bio je tu i ambasador Saudi Arabia-e ali ‘crni’ Inzko, o kakvom poklonu govoriš, da li uopšte vrijedi išta naglasiti?

Osim što je ugrabila popularnu lokaciju kod Sarajeva gdje i Bakir ima vikendicu i tamo izgradila arapsko naselje (Poljine Hills), osim što je ugrabila u vlasništvo i nekadašnji hotel ‘Bristol’, ova arapska kompanija nije ništa drugo poklonila Sarajlijama.

I gradnja ovog Centra je bila godinama ruglo Sarajeva sve dok poslije 2009. nisu počele stizati pare sa ‘off shore’ računa, poreznih muljatorskih oaza parama, dok Bakir nije više izgubio strpljenje. ‘Zara’ je već dugo poslovala u Mostaru i tamo je daleko putovati i njemu i Hasanu Čengiću, valjalo je ‘otkraviti’ ratne donacije i početi upumpavati lovu i ‘pokloniti’ bar išta Sarajevu. Kud ćeš bolje od skupih krpica, nije niko lud da oprane pare ulaže u fabrike ili puteve, zna se odkud dolaze pare za takve poduhvate.

Sve bi to bilo O.K., mislim to sa ‘Zarom’, da ovaj lanac trgovine nije najavio zatvaranje svojih trgovina septembra ove godine, planira do 2020. potpuno preći na internet prodaju, pa se jasno postavlja pitanje šta će biti sa preko 3000 m2 prostora u kojem neće biti više ‘Zare’ a tako smo je žedno čekali i najavljivali? Bakir posebno, jer trebalo je spašavati Al-Shiddi-ja i njegovu kompaniju sa nekakvih otoka a sa sjedišttem u Riyad-u.

Da li je to Bakira, onda, ‘navukao’ Al Shiddi kao što je Wigemark ‘navukao’ Zeleniku?

Dašta je, mada ima razlike. Bakir će se prestrojiti na ‘Gucci’ ili ‘Pradu’, on mora uvijek biti moderan, Zeleniku i Bakira ovdje spaja političko ‘navlačenje’, odnosno opravdanje za “džirlo narod”, sve drugo nema nikakve veze. Bakir i ahbab Hasan Čengić, glavni operator bh donacija i inače i predsjednik Sabora Islamske Zajednice BiH, love koja se mjeri u milijardama maraka će povremeno ‘povlačiti’ ovu lovu i ‘vraćati’ dugove ‘donatorima’, dakle prati besčasne i prljave pare, dok će doktorica zbog slike sa međunarodnim faktorima i kolača, posebno zbog ‘tranši’ novih zaduženja svom narodu, kad zatreba ponuditi još noviju dijagnozu.

Bolesnom narodu je lako pronaći i bolest i lijeka. ‘Navući ga’ još lakše.

Samo, ne ide mi nikako u glavu da je ženama važniji namještaj od garderobe.

Osim, ako Zelenika nije tvrdeći da žene vole IKEA namještaj, mislila na ‘Zaru’.

photo : Diana Zelenika, kandidat za BH Predsjedništvo 2018, ispred stranke HDZ 1990, arhiv