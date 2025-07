Aerodrom u Bihaću bez piste, zgrade i aviona : od 2015. godine slijevaju se desetine miliona iz državog budžeta na ledinu Golubić mjesto fantomskog krajiškog aerodoroma, smjenjuju se kompjutorske vizije izgleda ove zračne luke u vazduhu i sličice aviona, najavljuju prvi letovi iz godine u godinu kao i investitori, a nigdje ničega osim ležernog pranja i troškarenja i kompjuterskih svježih verzija …

*Milionsko pitanje za svakog statističara nije kad će biti dovršen aerodorom u Bihaću, pravo pitanje je da li iko zna koliko je desetina miliona KMa ova kriminogena ‘vazdušna operacija’ vodstva Bihaća i vlade u Sarajevu pojela od 2015, od kada je osnovana opštinska firma JP Aerodrom Bihać i najavljen nebeski uspon Krajine na novom aerodromu? I koliko će još miliona nestati u ovoj bajkovitoj pljački? Naravno, u moru medijske kampanje i naslova teško je dati pravi odgovor, no ako išta može izazvati kiselinu u želudcu i povraćanje uz ovu javnu pljačku narodnih para to su ciljano plasirane vijesti o bihaćkoj zračnoj luci. ‘Aerodorom samo što nije završen, vežite se slijećemo…’

* U opštoj bh pomami da, kao što imamo na svakom brdu i u svakom selu ‘univerzitet’ ili kakav ‘internacionalni koledž’, rodila se, jer smo tu prvaci i genijalci, ideja da se uz rijeku Unu, na prilično močvarnom zemljištu nekadašnjem sportskom školskom vježbalištu za igru i dokolicu sportske avijacije Golubić izgradi aerodrom ‘međunarodnog karaktera’. Ideja je ‘za čistu desetku’, kao ona ratna hadžije Hasana Čengića koji se zanio idejom da Visoko dobije vazdušnu luku, ili ona Dodikova u Trebinju, budući da već znamo kako posluju i koliko su profitabilni aerodromi u Tuzli i Banja Luci koji za razliku od Bihaća imaju već kakvu takvu infrastrukturu, istoriju i planove.

Čitajući vijesti, prosječno benast čitalac (kakvih je najviše) bi olako mogao zaključiti kako je aerodrom u Bihaću ‘gotova stvar’, samo da kažemo sa ‘odgodnim uslovom’. Svako malo vremena nas obavijesti koliko miliona je prebačeno bihaćkim pljačkašima i dokle se ‘uznapredovalo’, što se dokazuje novim kompjuterskim animacijama. Na tim barama koje su načisto osim krađe para zagadile i rijeku Unu i napunile džepove, već deceniju i pol ništa se ne gradi.

* Napose, ne zna se koliko je para skrkano u taj budalasti pljačkaški projekat kojeg čak nazivaju i ‘internacionalnim’ samo zato jer na kompjuteru povećavaju pistu koja nije ni izgrađena. Dok se direktori ovog bihaćkog vazdušnog projekta koji visi u zraku mijenjaju, dok se mijenjaju vlade u Sarajevu, milioni stižu, oni su konstanta. Rekli su davno da je izvšena eksproprijacija za pistu i zgradu, a poslije saznajemo da je ondašnji načelnik Bihaća ‘preletač’ Šuhret Fazlić naplatio iz jedne branše Sarajeva 6 miliona u budžet opštine, da ‘sakrije rupe’. Tek se, opet navodno, eksproprijacija ove godine privodi kraju. Vijest od 18.08.2022. u novinama je glasila da je od 1.12.2015 do tada ovom divljem gradilištu za avione isplaćeno 10 miliona KMa. A vlada obećala još 25 miliona. Prve procjene ‘stručnjaka’ Bihaća i Sarajeva su bile da se aerodrom može ‘završiti’ sa 36 miliona KMa, pa su pominjani ‘investitoti’ Turska i Katar, međutim sve se svelo na budžet države. Svake godine u budžetu Federacije se predvide i isplate milioni KMa uz vijest kako ‘aerodrom se planira otvoriti do…”. Pa onda se tu dopiše 2025, 2026, i tako redom, kako koja godina izmiče. Decembra 2023. mediji su obavijestili da aerodorom u Bihaću ima sve dozvole i da je do sada Federacija isplatila 32 miliona KMa, međutim kako prolaze rokovi a pare se troše, za ovu 2025. vlada je planirala još 25 miliona. Iz Bihaća stižu zahvale Sarajevu i nove sličice iz kompjutera.

* Stižu i najnovije vijesti sa naslovom ‘Aerodrom u Bihaću postaje stvarnost’. Niko više ne spominje cifru od 36 miliona i rok završetka gradnje od 3 godine, sada iz Bihaća ‘planiraju’ da bi sa 240 miliona mogli da poletimo. Čak i ‘airbus’ avionima?

Opštepoznata je čnjenica da država ne može izgraditi ni dobar put od Sarajeva do Bihaća, ali zato može virtualno nacrtati sve što je potrebno za jedan virtualni projekt aerodroma sa svim ‘uzletnim’ i ‘sletnim’ stazama pa i avionima koji se crtaju samo na papiru, i naravno, ukrasti milione.

Dobro, i to je umjetnost i ‘naša realnost’ realnija od ovg aerodroma, mislim, uzimati lovu i pljačkati građane ovako javno, ali pobogu ljudi, možete li bar prestati javno o tome pisati? Možda i može ono ‘vežite se slijećemo’, ali ima i završetak koji glasi. ‘Možda i nećemo’.

Što je sigurnija i prava realnost. Gdje da se sleti i uzleti? Na nacrtanu pistu i u 3 dimenzije ucrtan avion? Osim takvih animiranih sličica aviona, piste i slatkog okoliša, od 2015. do sada na ovoj ledini se drugo ništa ne nazire.

photo : fantomski najnoviji crtež aerodroma u Bihaću, arhiv