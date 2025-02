Odgovor daje Benjamina Karić po zanimanju notorna načelnica : gledanjem u Nebo iznad džamije

Znate li šta se desi kad se šiljak na munari Begove džamije u Sarajevu ‘spoji sa mjesecom’ na nebu? Pa još ako se uz to ukaže pokoja zvijezda na nebeskom svodu

Sad ću da vam kažem : mnogo toga se desi.

Prvo, ‘desi’ nam se Benjamina Karić. Sarajevska SDP ‘zelenkapica’. Ona koja je čitav mandat provela u Vijećnici ili na ulici dijeleći baklave, balončiće i vatromet uz Bajram, na Kovačima, putujući Svijetom, farbajući odabrane fasade (posebno onu na zgradi u kojoj je kupila stan) dok ‘one druge’ padaju kao zrele kruške po glavama šetača, dijeleći ‘suvenire’ i plakete zasluženim islamistima i vehabijama, slikajući se sa djecom u ratnim uniformama i sa beretkama na glavi, pišući odbrambeno-oslobodilačka patriotska pisma ‘dušmanima’ države, štiteći ćevape, predvodeći proteste za Palestinu, i ona koja je na kraju jednog mandata u Vijećnici koju je otela od građana promijenila ličnu kartu i otišla u fotelju druge opštine. Prije toga nam je za Novu Godinu dovela Severinu a iz kase isplatila skoro 800.000 KMa za njen dvosatni nastup i za njenu dopisivačinu sa Aleksandrom Vučićem.

Uz to, ‘desi’ se da je njen facebook prepun sličica i lajkova, mašni i srca, korpica sa bombonama, zbog čega nikad na ulici nije bez fotografa. Snaga političara je u komentarima i sličicama, od lajkova i mahalskog pa dobrim dijelom i vjerskog patriotizma se ugodno živi, sve je to skontala ‘Benjka’ kraljica sarajevskih trotoara po kojima voda svoje goste, i sve to sada gledamo ali iz druge opštine, radi metla, čisti Benjamina ‘sve od šesnes’.

Ovu umjetničku sliku nije lako napraviti, trebalo je danima i noćima čekati da se poklope šiljak zvani alem i mjesec, ili da njeni vješti majstori za fotoshop odrade svoje pa da od toga nastane ‘polumjesec’, zaštitni znak načelnice Benjamine. Smrzla se čekajući pravi trenutak i isplatilo se. ‘Pratioci’ su umalo sručili internet od ‘lajkanja’ a ‘Benjka potvrdila da je majstor nad majstorima u bh političkom ‘new primitives’ etablišmentu.

Šta nam se još može i hoće ‘desiti’ sa ovom art-slikom naše drage, sa bolesnim osmijehom načelnice? Ništa novo ali veoma poželjno i očekivano. Saznajemo da se ona i dalje ‘ravna’ prema Lunarnim zakonima, po Takvimu (računanje vremena po islamskim propisima) i da nam stiže ‘najdraži’. Nekoliko ‘najdražih’. Prvo Ramazan, pa onda nekoliko Bajrama, slijedom čega i pune tepsije baklava,vozića, fenjera i konfeta, sličica i osmijeha.

‘Zvjezdana noć iznad divnog Sarajeva’ – kliče Benjamina.

Kako li će tek mjesec sijati kad nam nebo osvijetli somune i pituljice po novim narezanim cijenama pred dolazak ‘najdražeg’?

Iznad Sarajeva i Benjamine će bljeskati isto, iznad ‘ostatka’ Bosne ‘biće ‘pun k’o lubenica’. Ako se uopšte može vjerovati Bregoviću i ‘Bijelom dugmetu’.

photo : pretvaranje mjeseca u polumjesec iznad Begove džamije u Sarajevu, lijevo na slici – Benjamina Karić na radnom zadatku na Kovačima, arhiv