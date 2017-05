bh nagradna igra političk-religijske krimoelite : gore slova dolje lova

Čitajući silne komentare anonimnih gazija, boraca ili otadžbinskih heroja po internet kanalizaciji, olako bi nad/prosječno neobrazovan i glup bh čitalac mogao pomisliti kako su i naši političari glupi. Tako govore na stotine ispisanih rečenica u žaru unaprijed izgubljene bitke anonimusa, počev od one ‘glup si ko…’ do famozne ‘vidi mu glave’.

Međutim, nacijo, stvar je totalno suprotna. Političko-vjerska krimoelita u BiH je mnogo pametnija od komentara i komentatora. Nema jednostavnijeg dokaza od ovoga : više od dvije decenije nekoliko ‘političkih lidera’, nekoliko porodica iz par političkih stranaka uz svesrdnu pomoć vjerskog eštablimenta i klera u potpunosti kontrolišu i vladaju čitavom državom. Sa preko i u ime više od tri miliona ljudi. A vi komentarišite, isbrobavajte svoj humor i liječite svoje glupe frustracije.

Ne zaboravite! Čak i kad se najgluplji i najneobrazovaniji (a takvih je ihahaha) na izbornoj listi osmijehne pred izbore svake dvije godine, veoma brzo postane pametan. Kako, dokučite sami, zašto, to ne treba naglašavati. Ako ne vjerujete, uvjerit će te se već iduće godine na dolazećim opštim izborima.

Političari postaju pametni ne zbog rayban naočala i skupih odijela i cipela, niti zbog vozila koja im plaćamo i kupujemo, već zato što mi postajemo svaki dan sve više zatucani. Što njima daje novu energiju i snagu. I čim se izabere na neku od funkcija, političar odmah sipa mudrosti iz svakog Gucci rukava, citira se na sve strane, mi prosječno glupi građani to gutamo kao lijek, kao žedan vode. On odmah poznaje resor na kojeg je izabran iako je po struci daleko od njega stotinama milja i svjetlosnih godina, on, politikus, se razumije u Ustav, u zakone, u probleme zdravstva, školstva, dječije probleme i probleme boraca i penzionera. Zna šta nas muči, poznaje našu debilnu kreditnu istoriju, našu prošlost i našu budućnost, zna čak kad će mo a kad nećemo stupiti u štrajk, otkazati poslušnost ili ga podržati. Ma sve, osim što ne poznaje dobro akcize ali to još nije riješeno, još će mo se ‘ćerati’ sa njima.

Ova naknadna pamet nije ni zbog diplome sa nekog seoskog a ‘internacionalnog’ fakulteta ili koledža kakvih je prepuna FBiH, zapravo to je sve rezultat našeg namjernog ili po rođenju neznanja i pratećeg osoblja, ogromne državne mašinerije i birokratske administracije koja nam političara kao glumca pred ulazak ispred kamera pripremi i dotjera a mi plaćamo. Jedni mu spreme govor, drugi ‘stajling’, treći izvode iz propisa. I tako redom i listom. Njegov šef naravno plasira uvijek glavnu temu. Intervjui su unaprijed spremljeni odgovori, ‘bilateralni sastanci’ sa stranim predstavnicima unaprijed dogovoreni i otkucani, govori u UN ili u Brisselu unaprijed sastavljeni. Njemu je najvažnije da bude ispred kamere svaki dan, ako toga nema postaje nervozan i bolestan, da se smiješi jer njemu jeste do smijeha i da nas bombarduje sa svojim umijećem sa njegovog unaprijed adaptiranog blesimetra. Ako se slučajno nađe u situaciji da nije spreman pa nešto ‘otkine’, lako će se opravdati da je ‘istrgnut iz konteksta’, iz štajaznam kakve cjeline a mi će mo, kao što je red da to brzo zaboravimo.

Dakle, pametniji su od nas. Jer, kao što rekosmo, više od dvije decenije biramo ih u vlast, plaćamo ih, i ponosimo se njima.

Brojeve i matematiku znaju odlično. Plata, auta, nekretnine, regresi, celularni, reprezentacija, otpremnine, liječenje u inostranstvu, plaćanje školarine i diploma, stanovi, sve je to u jednačinama. U postotcima. Dobro, većinu su prepisali iz onog mračnog komunizma jer i nije tako loše, ostalo dopisali a mi aminovali. Jednačine im idu ‘od ruke’, izvrsno kombinuju matematiku sa statistikom pa kad se sve sabere i oduzme, mi smo po pameti daleko ispod njih.

Treba tu imati i nečega osim gluposti koju im podbacujemo. Ko bi se recimo sjetio da to sve posloži i upakuje pa da obična rulja koja se tome podsmijeva, smaže kao čokoladu?

U toj matematici, običnoj aritmetici ili algebri, političko-vjerska krimoelita sve češće u zadnje vrijeme ubacuje novu podvrstu matematike. Koju zovemo ‘relaksirajuća slovna matematika’. Znate, ono ‘prvo pod A’, pa onda ‘pod B’, a sve je učestalija i složenija operacija ‘A+B=C’. Da se što više uživimo i analiziranmo, da postane zanimljivije.

Kada su 2013 održane aktivnosti popisa, jednačine su imale ovakav izgled. A: Ja sam Bošnjak, B: moja vjera je islam, C; moja država je Bosna..

Sad u zadnje vrijeme ‘prelazimo na slovne integrale’. Iz tabora hrvatskih stranaka stigao je prijedlog novog Izbornog Zakona. Hajdemo probati malo skontati tu relaksirajuću matematiku. Za Republiku Srpsku je jednostavno, kod njih je uvijek tako. Oni biraju svoga, ali ko će kod nas koga birati? Pogledajte recimo kako bi se birali članovi bh Predsjedništva.

Prvo se postavi matematički problem.

Pod ‘A’ za ona područja gdje živi više od 2/3 Bošnjaka, pod ‘B’ gdje živi više od 2/3 Hrvata i onda pod C, tu se obično ubacuju ‘ostali’, tamo nema većine ‘konstitutivnih nacija’.

Kad smo ovu etničku ratnu ujdurmu apslovirali, onda se to matematički riješava ovako. Ako je u pitanju izbor bošnjačkog člana Predsjedništva BiH iz Federacije BiH (1 Bošnjak) izabrani kandidat bio bi onaj koji je među bošnjačkim kandidatima osvojio najveći broj glasova unutar Federacije BiH uz uvjet da je u području A+C osvojio veći broj svojih glasova nego u području B+C. Što se tiče izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH iz Federacije BiH (1 Hrvat) izabrani kandidat bio bi onaj koji je među hrvatskim kandidatima osvojio najveći broj glasova unutar Federacije BiH uz uvjet da je u području B+C osvojio veći broj svojih glasova nego u području A+C.

Jednostavno. Jest govno, što bi na čistom bosanskom značilo da nije baš tako.

Međutim, nacijo, treba pameti za ovako nešto stvoriti i izmisliti. Treba to noću studirati, niti Dragan Čović niti Bakir Izetbegović danima ne spavaju samo rješavaju ove enigmatske pitalice i slagaonice, Dodik hrče ‘ko zaklan’, baš ga briga. Izvinjavam se na asocijaciji, hoću reći mirno spava.

Ima toga još. Kad se odlučuje o penzijama, opet imamo matematički problemski zadatak. Kad se govori o boračkoj populaciji i lažnim borcima, šehidima i štokakvim drugim klincima, zovi matematiku. Kad se glasa o nekom materijalu u pomoć se zove relaksirajuća matematika. O tenderima, o kupovinama svega i svačega, ništa bez studijske analize brojki i slova.

Pa sad vi pišite kako su oni glupi i ‘krečite’. A kad dođe dan ispita iz ovakve matematike, zaokružite bez razmišljanja kao i uvijek poslije brojanja glasova, udarite po kompjuteru. ‘Vidi mu babo glave’, ‘uh što je ružan’.

A tvoja fina i pametna glavica nije u stanju prepoznati čak ni znak jednakosti između ovih slova i relaksacije.

photo : nadrealisti, scena, ilustracija