O’ŠO ESED, DOŠO SALADIN : krvno srodstvo i DNK muslimanske ‘influencerice’ Mahire Hajdarpašić …

Znatel’ priču o Vasi La… o, ne, halalite mi, o Mahiri Hajdarpašić? Planetarnoj bošnjačkoj influencerici, tv zvijezdi ‘Face Kafane’ i ostalih mnogih medija? Glasnogovornici i moderatoru silnih okruglih stolova i predavanja po džematima?

Znate, vjerujem, kao što sam ubijeđen da znate i o onoj drugoj kolegici rodom iz Cazina sa mjestom radnje u Brčkom, ‘bošnjačkoj Kardašijanki’ (Razo Čolaković, nije greška, tako se u Cazinu piše i zove žena sa imenom Razija ili Raza), također čestoj gošći naturalizovanog Bošnjaka iz Sandžaka Hadžifejzovića. E, o Mahiri je riječ, ne bih ja ali kad je to već planetarna vijest, ne možeš je preskočiti.

Elem, Mahira se javlja iz raja, ona kaže pravilno iz dženneta, i svaki njen post je vijest za naslovnicu. Na stotine i hiljade ‘lajkova’ padne čim ona nešto mudro napiše. Ovog puta nije imenom ni spomenula svoga prvog bolesnog muža Eseda koji je umro, čini mi se 2022. godine, kojeg je slikala i vodala u kolicima po medijima, pričala o božanskoj ljubavi i svojoj hrabrosti, o vjeri koja joj tu najviše pomaže, dakako o hidžabu, o djeci koja vole ‘babu Eseda’ neizmjerno, malo manje nego ona, čak više. Toliko je sada nahvalila novog muža i ustvrdila da biološko srodstvo njene djece sa njenim umrlim mužem ne znači ništa naspram nove ljubavi i brige novog oca i očuha. Koji je ‘bolji’ od prethodnog oca njene djece.

O njenim patnjama je tako bh javnost saznala uz njene muke i decenijsku brigu sa bolesnim mužem ‘kojeg je upoznala u džamiji’ i kojeg joj je ‘samo Allah poslao’, i ujedno ‘nju odredio za skrb’ prema mužu kojem je dijagnosticirana multiskleroza dvije godine poslije ženidbe, što je ona sa punom pažnjom ispunjavala. Slušali smo i kako djeca vole oca i pomažu, narod je plakao dok je Mahira postavljala članke i pjesmice mužu na svom instagramu, sve onako našminkana pod hidžabom ‘kako dolikuje’. I narod je davao, ‘fala Allahu’, plaćao je i Rijaset za njena predavanja, slivale se pare i preko interneta, kuća u kojoj je živjela sa bolesnim mužem je izgledala ko iz bajke, hoću reći iz dženneta.

Onda je, kao u svakoj bajci, Onaj Gore ‘uzeo njenog muža sebi’ a Mahira princeza nakon malo žalovanja (neki kažu četrdeset dana po sahrani muža, drugi vele nakon godinu), ukazala nam se na instagramu sa ‘objavom’ opet Onog Gore – našla novu ljubav i ljubav našla nju. Pa zagrljaji, poljupci, nove haljinice i nova šminka. Koliko god da je prošlo od smrti njenog muža, malo je i može se opisati da se ‘nije još bio ni ohladio’, ali hej, ne smije se sumnjati niti preispitivati ‘iskušnja’ Onoga. Tako ima da bude, džaba što je raja po BiH arlaukala kako je prevarena i izigrana, te je osuđivala. Što bi se reklo, ‘ošo Esed doš’o Saladin, biznisman, kojeg je Mahira ‘poznavala’ još dok je Esed bio živ.

Neki joj zamjeraju, neki hvale njen izgled, hidžab i vjeru što opet poništava sve one kritike, mene što se smatra ne zamjeram joj što je ‘pronašla’ Saladina a on nju. Život ide dalje, Mahira je još u punoj snazi i to treba respektovati. Međutim, šta ćemo sa onim uz Eseda i sa onim ‘nikad ga neću zaboraviti, bio je najbolji otac svojoj djeci’? Bog me ‘sa ovim nagradio’? Zato što sad skoro sve isto dolazi sa instagrama naše influencerice, samo su slike drugačije i imena. Umjesto Eseda, sad je Saladin. Umjesto slika sa invalidskim kolicima i bolesnog muža koji ne zna jadan ni gdje su ga doveli ni o čemu se radi, sad su kamile, pješčane plaže Istoka, leteći tepisi, novi otac sa stilom, bradom i naočarima i debelim novčanikom, i ‘pisma djece očuhu’. I komentar ‘mlade’. Kaže, ‘nije roditeljstvo biološka veza, ona je u srcu’. A djeca koja su sada 14 i 17 godina ‘vole Saladina više nego svog biološkog oca’. Sjeba nam Mahira DNK koncepciju i biologiju. A šta da se radi. Kad o kvantnoj fizici piše i Amra Džeko i Razo Čolaković zvana ‘mičiguz’, što ne bi o biolgiji i krvnim zrncima dala koju teoriju i Mahira. Poučno je.

Nehotice je sama pojasnila otkud i kako ovako ‘brak na brzinu’. ‘Nisam se udala radi finansijske koristi niti zbog medija. Udala sam se jer mi je potreban muškarac u smislu podrške, porodice..’ Podrška nego. U pismu očuhu njene djece navodi se kao dokaz ljubavi novog oca i to da ‘svaki dan vozi djecu na treninge, i poljubi ih prije spavanja’. Ko to ne bi prihvatio, molim fino? Kad je to Esed ustao iz kolica pa ih odvezao na štimung i treniranje? Nikad. Zato, ‘neka Allah nagradi Mahiru’, Saladina je davno ‘pogledao’. Pomagao joj je još dok je Esed bio u životu. i davao. Podršku. Što ne bi sad kad ga nigdje nema, čak ni u krvi njegove djece.

photo : muslimanska influencerica Mahira Hajdrapašić sa novim mužem, Saladinom, arhiv