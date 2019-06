‘Barnuo’ je u Reisa, znači u državu, zato Hadžifejzović i ‘Face’ TV nema podršku čak ni udruženja novinara BiH

Da li nam je TV ‘Face’ uljepšala ovaj nedavni Ramazanski Bajram, otkrivajući vruću vodu, hoću reći tajnu ubiranja muslimanskog PDVa zvanog ‘zekat'(zekjat)?

Čisto sumnjam, ali da je Senad Hadžifejzović najvjerovatnije poprilično uzdrmao svoje medijsko carstvo na Tornju odakle ga gledamo godinama, tu nema nikakve dileme.

Da li je rekao istinu?

Mislim, to sa sakupljanjem zekata, da Islamska Zajednica BiH godinama kao najveća kompanija uživa sve državne prerogative i privilegije uzimajući ‘danak’ i državi i raji, otimajući siromašnima porez i dajući ga sebi i bogatoj vjerskoj klijenteli umjesto onima kojima je namijenjen?

Da, rekao je istinu, čistu kao islam na koju se islamski ‘poglavari’ vazda pozivaju, međutim, takva istina se nikad ne govori.

Po istoj recepturi po kojoj su izvještaji o sakupljanju ovih sredstava tajna, ‘ne smije lijeva znati šta daje desna’, kako su to pojasnili prije par godina u listu ‘Preporod’.

Jednostavno k’o amin!

Pa čitava BiH, raja koja daje taj famozni porez Islamskoj Zajednici znala je ovu istinu i prije Bajramskih čestitki ‘haram ti bilo’, ‘halal nek ti bude’, ali nacijo, bh raja voli kad je pljačkaju. I ne voli kad joj kažeš istinu.

Poslije, voli da serucka, onako čisto muslimanski po portalima kako ih ‘ubiše’ blokovi Islamske Zajednice, kako su sahrane skupe, preskupe, kako se sve pretvorilo u ‘tarifnike’, ‘odluke’, ‘fetve’, kako se hodže i viša islamska vlastela vozika u skupim autima, kako se i kad umremo razlikujemo jer po tarifniku IZ ako platiš više dobiješ mezarluk bliže džamiji, ali eto, to se ‘mora’ davati, tako je propisano u Kur’anu iako stopostotno netačno. Zekat (zekjat) jeste zabilježen u Svetoj Knjizi ali ovakav kakvog ga je kreirala Islamska Zajednice BiH te posebno njegova namjena, nije ni blizu te Knjige, to je fetva još od Huseina ef. Đoze dotjerana fetvama ‘moderne’ IZ od bh rata na ovamo.

I uljepšana famoznim ‘Bajtul-l-mal’ fondacijom u okviru Islamske Zajednice.

Dakle, sve je počelo sa ‘akademikom’ i ‘Hižaslavom’ efendijicom Cerić Mustafom a završilo se na Hadžifejzoviću.

Uz glavnu napomenu : zekjat je po Kur’anu isključivo namijenjen sirotinji, međutim IZ BiH je viša i snažnija od Svete Knjige. Svojim odlukama koje nisu ništa drugo nego moćno sredstvo odgajanja i održavanja vjerske oligarhije, ona je ovaj porez namjenski rasporedila odlukama u svoju korist, proglasivši ga ‘petim’ ili ‘šestim’ stubom, ma što god to značilo osim sopstvenog užitka i opstanka. Tako da je ‘sve po zakonu’, međutim pozivati se na Kur’an a tako trgovati sa novcem siromaha, više je od blasfemije.

Da rezimiramo : ni sada poslije Hadžifejzovićevog ultimativnog traženja da se narodu, raji, vjernicima pojasni koliko se ukupi i posebno kako se rasporedi ovaj vjerski porez, ništa transparentno nećemo ni čuti ni vidjeti. A radi se o silnim milionima KMa, čak i do desetak godišnje, koji se uberu po osnovu ovog nameta, od čega se ni deseti dio ne rasporedi onima kojima je namijenjen. Sve ostalo progutaju halapljive i nezajažljive vjerske kleptomanske duše, njihovi mediji, ustanove i skupi ovozemaljski život.

Jer, ne treba zaboraviti. Islamska Zjednica BiH je država u državi, ona se ne može posmatrati kao neka druga zajednica u ‘zvanično’ šerijatskoj državi, ali se tako na nju gleda i takav status je sebi osmislila.

Npr, ako je država osnivač islamskih fakulteta i akademija te bošnjačkih gimnazija, a jeste, kako onda da su onda te ustanove na državnoj grbači i budžetu a ne na budžetu Islamske zajednice?

Zato jer je tako ‘po propisu’ u BiH, pa čak i ako Reisu od zekjata kupe novog BMWa ili Audia, sve je regularno.

Regularno je i što se iz zekata izdvajalo po 500 KMa za ‘braću Arape’ u BiH mjesečno, kao što se izdvajalo za Abu Hamzu i još petstotinjak takvih familija, ili što se novac siromašnih krkao na štokakve veselice, konkurse za hutbe, za logo znakove, postere, opremanje ureda i nabavku auta…

No, vratimo se Senadu, kojeg već odmilja nazivaju Nenadom, tako to rade muslimanski ‘čistokrvni’ Bošnjaci (Možeš sto puta biti patriota i Bošnjak i vjernik ali samo jednom pogriješiš, ili kažeš nešto što će naškoditi Vrhu, znaš šta te čeka. To nije slučaj samo ovdje, podsjećamo i na Jovana Divjaka, generala ArBiH: u jednom intervjuu je kritikovao Aliju i odmah je umjesto ‘Čika Jovo’ kako su mu tepali, postao ‘Čiča Jovo’, asocirajući na Dražu), pa se upitajmo šta mu je trebalo da ‘barkće’ u Reisa kad nije ‘Tuta Bugarine’, kad je znao da tako dira u državu?

Vrag ne da mira, a ima i ‘ličnih problema sa SDA kriminogenom huntom u vrhu stranke i države. A hunta je i u vrhu Islamske Zajednice BiH, znamo da se to ne može razlučiti, gdje počinje a prestaje vjera a gdje politika.

A hunta mu godinama zagorčava život u tornju na Vilsonovom šetalištu odakle emitira svoju tv, ne ‘svira’ uz dlaku već ide već nekoliko godina ‘niz dlaku’.

Tako je zekjat došao ‘kao kec na desetku’ pa je Senadu sve zaboravljeno. I kako je branio Bosnu, i kako je izvještavao, i kako je po dijaspori gostovao po džematima, i kako je obavio hadždž, i …

Njegov ‘Rat u živo’, knjiga sa kojom je i on ubirao zekat po dijaspori obila mu se o glavu. Ko je sa đavolima tikve sadio, neće ubrati misirače.

U privatizaciji BiH, u famoznoj pljački državnih firmi i njihovim fondovima u otkupu ‘Alijinih certifikata’, Senad Hadžifejzović je skupa sa generalima Atifom Dudakovićem ili Sakibom Mahmuljinom stolovao u vrhu odbora tih fondova, nije se lako bilo dokopati tornja na Vilsonovom šetalištu, u srcu Sarajeva…

Zato ga, njega, Senada, treba malo ‘spustiti’. Kako ono bješe rekao jednom Bakir za Radončića. ‘Mi smo ga uzdigli’, mi će mo ga i spustiti’. Samo, sa razlikom, što je Radončić ‘došao tobe’, dozvao se pameti pa ‘prihvatio utrnulu Bakirovou ruku’ a Senad opalio sa tornja.

Po državi.

A poslije udario u emocije i suze. Koje ne priznaje čak ni udruženje novinara BiH, eto, predsjednica Borka Rudić reče kako joj nije jasno ‘da li se Senad obratio narodu kao vjernik ili kao novinar’. Znači odsjekla ga i ona, jer i ona je dio države. Ostali državovlasnici njegovu bravuru sa Reisom nisu ni primjetili, odbajramovali su to kao da se nije ni desilo. Reis ef. Kavazović, muftija sa očima iz horor filmova je bio još najbolji. Uzimaćemo još i više i žešće, ne prihvatamo ultimatume.

Tako je kad se ide protiv države, ni suze ni halali ne pomažu.

Neće da može ‘Nenade’, rekoše Bošnjaci, hafizi, bule i mulaimi, dajući nadimkom još ko zna koju po redu notu islamskog mirotvorstva.

Iako je sve što je Senad izjavio-živa istina. Istina u živo.