Nihad Aličković, vehabijsko ‘govno od crva’, dugometražni film i umalo infarkt uživo

Svakom onom ko nije uspio odslušati i pregledati dugometražni ‘live’ trailer vehabije Nihada Aličkovića vođe nekakvog bh pokreta ‘AntiDayton’ pod nazivom ‘Samo iskreno onako kako treba’, preporučujemo toplo gledanje. Uz apaurine i avdest.

Razlog ovog filmovanja su bile vakcine Aleksandra Vučića koje je srbijanski predsjednik donirao BiH 02, marta ove godine na sarajevskom aerodromu i zvanični doček bh vlasti.

Prije ovog obraćanja uživo, Aličković se pentrao po lotrama i fasadama Sarajeva, kačio omiljene zastave ‘ljiljanke’ pored ‘deytonki’, ujedno se sladio kolačima marke ‘ljiljan’ koje je dijelio po Sarajevu uz Dan nezavisnosti. Sve je to naravno okačio na svoj web portral i po ‘fejsu’ ahbababa Nasera Orića, Ćamila Durakovića i silnih net platformi gazija i junaka koje ga prate. Još prije kolačića i zastavica, Nihad se ukrasio zahvalnicom od Munire Subašić te slikama Hamdije Abdića Tigra iz Bihaća, svuda on stigne.

Međutim, ovaj dokumentrac uživo (“live”) mu je najbolje što je do sada u svom djelovanju uradio.

Kakav Avdo Huseinović i njegovi dokumentarci, ovo je nenadjebivo.

Nacijo, Nihad je umalo crko pred sopstvenom kamerom da bi nam dočarao koliko je utučen, pogođen posjetom Vučića i vakcinama i postupcima bh vlasti.

Ja sam prvo mislio da je to sve od ‘ljiljan’ kolača, prejeo se, ali nije. Njegove muke su od prevelike doze patriotizma i bitke za državu Bosnu a niko ga ne razumuje. Ja ga razumijem. Osim ponekog efendije i jarana sa kojima se pozdravljao dok je namještao kameru, brkove i nauljenu podšišanu frizuru, nisam primjetio veću gužvu gledaoca uživo.

A onda je opalio. Te prvo čim stigne kuće ide napisati ‘otvoreno pismo’ bh političarima i svekolikoj javnosti gdje će naciji saopštiti originalnu ideju. Da se ‘oni koji su primili ove ‘nekakve vakcine iz Indije’, ‘to smeće’ javno vakcinišu sa njima, a onda je načisto puk’o ko lubenica.

Vrištao, kašljao, pljuckao, urlao kao da se obraća naciji sa prozora, prijetio prstom da bi na kraju kad je stigao do svoje garaže rasplakao sve društvene mreže.

Da skratim scenario. Vučić je majmun, ne smije ući u BiH dok ne prizna genocid, dok se ne javi Nihadu, ne smije u BiH nikako, majmuni su i ovi u bh vlasti svi osim Bisere Turković, ovo je nacionalna sramota koju je ‘narod prepoznao’, pa onda njega niko nije pitao za vakcine, zatim se ‘prošetao’ ratnom bh istorijom, vicevima o Muji i Hasi, dotakao se bh pameti i ‘naše djece’, prisjetio se Fikreta Abdića sa razočarenjem što ga niko nije još (opet) uhapsio, zatim se opet vraćao na slavne bh bitke, na Vučićevo gostovanje u Potočarima, pa sportske smicalice bh politike (namjestili Vučiću loptu i sklonili se sa gola a on puca), pa se dotakao i Hadžifejzovića, ma nema čega nema. Onog poznatog ‘ovaj’, ‘onaj’ i ‘i tako dalje i tako dalje’ ima najviše.

A suze naviru. A oči kolutaju, pluća traže zraka. Uzbuđenje u total kadru. Kašalj i suze.

Na kraju je sve gledaoce uživo počastio sočnom vehabijskom psovkom onima koji su uzrokovali sramotu ‘ebem vam majke’ i zatražio halal oprost za svoje emocije.

Iz svega što je nabrojao izdvajamo nekoliko važnih stvari.

Prvo, filmje otpočeo sa selamom, zadovoljstvom svojim izgledom i naglašenim bh žargonom uz opasku da ga možda prate jer je važna faca, a završio sa sočnom psovkom i sa onim poznatim ‘razguli ba’, što je sasvim u skladu sa ideologijom njegovog pokreta. Drugo, zabraniti Vučiću ulazak u BiH. Treće natjerati bh vlasti (‘te majmune koji vide samo metar ispred sebe’) da ga pitaju u buduće kad nabavljaju vakcine i vode državu.

Ali ono najvažnije otkrio nam je novi soj bh virusa. Koji ga je napao 02. marta. Ne zna mu pravo ime ali ga je opisao kao, evo citiram ‘govno od crva‘ koje ga grize da ne može to pojasniti. Stvara mu mučnine i guši ga u prsima, previđa sebi slabu zdravstvenu prognozu i pedesetak – kaže ‘stendova’. To se zapravo i vidjelo na faci, kamera ne da lagati.

Zaista, toliko je bio ugrožen tim virusom da sam sa strahom jedva dočekao kraj filma. Ali sretan, jer je Nihad preživio. Za sada. Međutim taj njegov novi virus, to ‘govno od crva‘ će ga dotući ako ovako nastavi uređivati državu BiH, kontrolisati njene granice, njene zakone, Dayton i sve drugo što je sebi ucrtao.

Možda ne bi bilo zgoreg da, kad je već fasovao virus, Nihad primi jednu od bh vakcina pa se fino pelcuje, da se spasi, šteta bi bila da ovako mlad nastrada.

Čak, kad je život u pitanju, iako nisu halal, mogao bi se raspitati za jednu od onih Vučićevih.

Sve pohvale za scenario, režiju i uopšte za sve ostale efekte.

Oscar goes to The ‘Nihad vas live’.

photo screen: Nihad Aličković vođa ‘antiDayton’ pokreta, arhiv