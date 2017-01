UTICA NY, WBIC : Kako je ef. Felić Fadil postao ‘terorista’ na slobodi!

Utički efendija Felić Fadil, nakon četrdesetak dana pritvora izišao je na slobodu i čeka svoj odlazak za Bosnu. Prema njemu, američke vlasti nemaju ništa drugo, osim da ga vide u avionu Preko Bare, jer nema izgubljeni, zapravo oduzeti boravak u Americi, drugih dokazanih ‘sumnjivih’ radnji i djela nema, niti je imao. Tako kaže dokument kojeg posjeduje Cross Atlantic.

Međutim, dokument pokazuje da smo mi Bosanci a Boga mi i Bošnjaci malo nešto niže i gore od ‘nebeskog naroda’ ovdje na Kontinentu sa čime se lažno deklarišemo i kitimo. Podsjećamo, ef. Felić je završio u emigracionom pritvoru prije oko mjesec i pol dana o čemu smo pisali, budući da je nakon sukoba sa vodstvom ‘Bajrinog džemata’ (kolokvijalno lokalno ime džemat dobio po turbo-folk hadžiji Bajri Smajiću osnivaču ovog četvrtog po redu džemata u našem gradu, op. Cross), preciznije West Bosnian Islamic Center of Utica INC, odbor tog džemata prekinuo preuzeti vizni status ovog imama od prethodnog džemata crkve konvertovane u džamiju gdje je efendija prvobitno službovao, obavjestivši američki pravosudni i bezbjednosni sistem kako mu je kod njih prestao radni odnos i kako ga ne žele u svom džematu. Iako su mu u zahtjevu za vizni boravak obećali ‘srediti papire’ i platu od 25.000 dolara godišnje sve do 2017 godine.

Međutim, hapšenje efendije Felića pokazalo je da sam vizni ‘kuršlus’ i odjava i posla i boravka ovom efendiji nije jedini, zapravo ni glavni razlog hapšenja ovog efendije, već nešto sasvim drugo. Opasnije, prljavije i ono pravo a naše. Klasična osveta i bezobrazna igra i sa ljudima i njihovim životima.

Ef. Felić je zapravo zatvoren jer je prema dokumentu čiji dio fakscimmile kopije dajemo u prilogu teksta ‘neko’, i ‘neka grupa zajednice’ u više navrata obavijesti(o)la Policiju Utica NY, tačnije njen Odjel za antiterorizam o ‘sumnjivom djelovanjem’ efendije Felića. A čim je ‘djelovanje sumnjivo’ i čim se o tome obavještava antiteroristička jedinica, zna se šta slijedi. U dva navrata, tako su se džematlije muslimanski obratile vlastima, 09. augusta a zatim i 23. augusta ove godine kako efendija ‘sumnjivim’ aktivnostima ugrožava džemat, kako ne radi po islamskim propisima i ‘ne obavlja svoje dužnosti kako treba već na drugačiji način’, te kako ugrožava svojim djelovanjem rad džemata (community) što je bilo dovoljno da se posumnja kako je efendija zapravo terorista, Bog te malov’o kojeg odmah treba uhapsiti. I tako i bi, brzom intervencijom uhapšen je i završio u zatvoru.

I Bog zna koliko bi tamo ostao da se opet, dio tog istog džemata na Bleckeer Street džamiji u osobama Kajtezović Huseina zv. Dugi i Samira Omerčevića, inače ‘označenih’ također kao vođe grupe koja džematu ‘radi o glavi’ nisu angažovali u potrazi advokata za efendiju te pomogli mu da se organizuje suđenje nakon čega je fendija oslobođen ‘optužbi’ i na slobodi.

E, neko će reći, bilo pa prošlo, idemo dalje, ‘top puko Bajram proš’o’!

Bez obzira na ‘face’ prepričavanja, navijanja, slavlja i tugovanja, nije tako, ovo su stvari o kojima je ovaj list pisao i one bi trebale da nas zabrinu i jače i bolnije. Neko za ovakve podle i kriminogene radnje bespravnih optužbi bi morao i odgovarati, ne samo zbog ef. Felića čiji background je čist nakon njegovog puštanja (jer niko ne bi pustio ‘teroristu’ na slobodu na ovaj način i u ovom kratkom periodu), stvari su na tom fonu daleko opasnije nego to izgleda iz klasičnih čaršijskih zabava koje ‘razvaljuju’ internet komentare i naš virtualni internet svijet u kojem prostački i primitivno živimo. Valja podsjetiti iako smo o tome pisali, danas Feliću a sutra tebi. A gdje to vodi i ko se to igra našim životima? Ko ima pravo na to i dokle?

Za sve otriježnjene i one opijene Krajišnike, pa i Bosance generalno, vrijedi napomenuti da se usljed igre sa ‘anonimnim’ predstavkama i prijavama u našem gradu već odavno osjećaju posljedice. Većina osoba sa prostora Zapadne Bosne ima poteškoće ili su im zahtjevi za dobivanjem državljanstva odbiijeni ili, čak iako su ispit državljanstva položili, nemajuni certifikata ni pasoša. Pouzdano Cross Atlantic zna da u ovakvim radnjama veliku ulogu imaju džemati koji su uvezani sa ambasadama koji sakupljaju informacije za američke službe u kojima se ‘sumnjive radnje’ Krajišnika šalju i plasiraju sa ciljem da se, kakve su prilike, izbjeglice sa prostora Zapadne Bosne prikažu kao ‘teroristi’. Lično, dok se printao Cross Atlantic, na desetine takvih ‘anonimki’ je poslano u Homeland Security, u Policiju, FBI i još ko zna gdje, da se isto, kao sa ef. Felićem ‘desi’ i uredniku Cross Atlantica, dok je web stranicu pod imenom moje malenkosti Nedim Mujić, opskurni desetar iz kasarne u Bijeljini a ovdje čovjek sa hiljadu zanimanja i vlasnik Radia 202 vodio skoro dvije godine sve dok je nije pod prijetnjom suda ugasio. A finansirali i Krajišnici i Bošnjaci. Vrijedi li napomenuti kako je ovaj šminker idejni tvorac logo znaka džamije i njihov prijatelj? Ne vrijedi, ali ponovljam da se zna.

Uostalom, po sličnom receptu je uhapšen i Mujagić Sulejman zv Brada, stanovnik našeg grada i deportiran u BiH gdje je imao i suđenje. Cross Atlantic posjeduje kopiju ‘anonimnog’ savjesnog čuvara američkog sistema koji je najavio i hapšenje i suđenje našeg sugrađanina mjesec i kusur prije hapšenja.

No, da se vratimo ‘Bajrinom džematu’ i efendiji Feliću.

Pouzdano znam jer se uveliko gradi teza po kojoj će biti ‘nismo to mi’, bože moj, to svako može da uradi, pa bi kao i u slučaju nekadašnjeg bh rap Banda i njihovog hita ‘Koje mućko colu’ sve trebalo da se završi happy end-om i zajebancijom. Hodža je na slobodi ali nije više hodža u džematu, a raja neka se zabavlja i navija ko je ‘pobijedio’. Neko je colu prosuo, eno je po stolu, kaže pomenuta pjesma. Dokument kojeg imamo u posjedu upućuje direktnije da je ova prijava ‘sumnjivog’ hodže iz ‘Bajrinog džemata’ jer ukazuje na grupu uz hodžu koja je ugrozila džemat. Na grupi je da u pravnom postupku dođu i do imena, nije do mene, ali ako su grupa koja traži finansijsko poslovanje Bajrine firme i promjenu odbora, nemora značiti da je automatski i grupa koja ugrožava džemat. Tim prije jer ta ‘grupa’ broji više nego ostatak onih koji podržavaju sadašnje džematsko vodstvo, uključujući i ef. Kazaferovića koji je javno drvio kako ‘BAjro nema miliona da ga kupi’ a ‘prodao se za 400 dolara sedmično ja nejavnoj dražbi za mjesto imama. Prema izjavi člana odbora ovog džemata kojeg je Cross Atlantic kontaktirao, ‘to je mogao uraditi i neko iz ‘onog’ drugog džemata. Jašta radi, mogao je imoj ćaća, ali ako bi to i tako bilo, zašto to onda nije odrađeno i urađeno prije godinu dana, kako se moglo desiti da hodža ‘terorista’ bude u džematu jedan od vodećih u gradnji i formiranju istog a na kraju završi kao državni neprijatelj broj jedan, bez pokrića dok američke vlasti sve to mirno posmatraju toliko dugo. Više iskreniji ili mu se otelo bio je blagajnik džemata koji je izlazak na slobodu efendije Felića prokomentarisao na ‘face’ ovako: ‘malo mu je trideset dana, he he’. Baš funny and cool, za jednog teroristu bez pokrića premalo. Suviše jeftino i plitko a odveć gadno i opasno. Gadnije od Zahtjeva emigracionim vlastima da se efendiji Feliću ukine status osobe u proceduri za vizu ili zahtjeva Odbora ‘Bajrinog džemata’ advokatima da se članu odbora Omerčević Samiru oduzmu dokumenta odbora na koja ima pravo kao član odbora. Da se pravnim putem sakuplja arhiva koju bi trebale imati sve džematlije.

Usljed čega mi ovih četrdeset dana zatvora ef. Felića dođe kao ‘četeresnica’ za ‘Bajrin džemat’, za WBIC. Nešto kao podsjećanje na mrtvaca.