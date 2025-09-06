Utica NY : četvrtina grada od 60,000 stanovnika su emigranti ali se ‘vide’ samo Bošnjaci, koji su ponekad i Bosanci, u čemu je tajna ovog fenomena?

Ako ste se začudili što ste kao ‘volontera’ na gradilištu projekta ‘Sebilj’ u gradu Utica NY vidjeli (na tren) Nedima Pornography, pardon Photography, znajte da su čuda moguća, ‘mi smo uvijek u čudesima’ i uvijek u svemu najveći i najbolji. U vjeri i politici posebno. Morao je Nedim da se uslika sa gazdom kod kojeg stanuje i kod kojeg je zaposlen (‘Brimus Constuction’, jedna od glavnih izvođača radova sa firmom ‘Smajic Construction’ sina hadžije Bajre Smajića) mada sa onako čistim ‘tenama’ i onako ucifran pored ‘roba’ u čizmama od blata ovaj desetar iz Bijeljine i sa ovakvom slikom ne govori puno. Osim da je Nedim kao i uvijek nanjušio lovu pa postao glavni fotograf, ‘donator’ i volonter. Snima i aparatom i dronom, jer ‘BACA’ ne žali para. A Nedim ima ideja, kao onomad kad je od nekadašnje ‘Bosnian Community’ zajednice koju je finansirao Refudži Centar pokupio nakon raspada komjutere i svu vrijednu opremu, prije toga godinama uživao praveći bh novine (da, mi smo jedini nenadjebivi emigranti ovog grada koji smo i to imali) uz dobru platu, novine koje je plaćala država a on ‘brao’ pare za reklame, čekajući sa polaganjem državljanstva Barack Obamu, jer neće da bude državljanin W. Busha koji ‘ubija muslimane u Iraqu’.

Para ima, ovdje u Americi, treba samo imati ‘ideju’, sve ostalo je stvar ‘sposobnosti’ nacije. Bošnjaci su po tome prepoznatljivi. Iako je od 60.000 stanovnika ovdje u ovom gradu izbjeglica četvrtina emigranata, osim Bošnjaka koji se dakako predstavljaju i Bosancima (kad treba i kad se mora, ‘da se Vlasi ne dosjete) sve duge nacije su nevidljive. A nema odakle ‘nas’ nema. Ima Italijana, ima ih iz Vietnama, sa Thailanda, iz Belorusije, Ukrajine, Burme, Sudana, Koreje, Arapa, Poljaka ihaha, Njemaca, u zadnje vrijeme samo iskaču iz Gane… Meutim, ni u lokalnim medijima ni inače, nema nikog osim ‘nas’. Jeste li primjera radi ikada vidjeli načelnika u kojoj drugoj džamiji osim ‘naše’ ili crkvi? Kod nas je sve najvidljivije i mora biti tako. Čak i kad pravimo džamije i kad se molimo, to mora biti ‘ekskluzivno’, ma i kad umiremo, imamo posebna ‘naša groblja’, nekoliko njih, svaka džamija ima svoje. U sportu imamo nekoliko klubova istog naziva, dva foklora isto tako, četiri džamije… A sve su to ‘non-profit’ udruge sa aplikacijom za grant u džepu. Ovdje je važno imati ‘ideju’ i biti ‘snalažljiv’, sve ostalo je američka i naša istorija. Načelnici oštine su ‘pragmatični’, vole ‘snalažljive’ jer u ‘talu’ sa njima ostvaruju neke svoje ciljeve, uglavnom se trguje glasovima jer ovdje je bukvalno svaki glas važan zbog silne izborne apstinencije i uglavnom su uz Bošnjake (Bosance), slabo se vide njihove slike sa ostalom emigrantskom populacijom. Valjda zato jer smo među najbrojnijom grupom?

Jok. ‘Snalažljiviji smo’ od svih. Sa nama se ‘lako dogovoriti’. Volimo Ameriku javno a u duši patimo za Dalekim Istokom i za braćom muslimanima. ‘Krmka niz dlaku’ – pravilo je snalažljivosti. Hoćemo i znamo kako se udobriti i doći do ‘glavnog’ za posao i za biznis. Malo hvale, malo učlanjenjem u jednu od dvije Partije, malo igre sa američkom zastavom, malo čašćavanja i malo više i uvijek trgovinom sa glasovima uz izbore. I sve ‘fercera’. Ko može u Utica NY dobiti kuću jefino na rasprodaji od Opštine ili kakavu zgradu ili zemljište? Ko bi prije nego Smajić JR, inače Demokrata. Pa mi smo u vrijeme jednog od načelnika (David Roefaro, sa njim je sve i počelo, sad koristimo njegov servis za mrtve) u Opštinu ugurali osobu sa debelim policijskim dosijeom, naredni načelnici su samo nastavili slijed. Samo ‘mi’, ‘snalažljivost’ je majka znanja. Kakvi ‘tenderi’ kakvi bakrači, Onda, tu su ‘grantovi’ opštine i države, e tu smo bez premca.

Tako je u svemu tako je i sa džamijskom političkom udrugom’BACA’ NY, posebno vidljivo na projektu ‘Sebilj’, o kojem se larma već dvije godine i sakuplja lova. Pisali smo više puta o tome i govorili : para za ‘Sebij’ neće faliti. Načelnici se smjenjuju ali ‘mi’ ostajemo isti. ‘Snalažljivi’. Među prvima čestitaj na izboru načelnika, odi na bal načelnika i daj što ‘hedije’, osnuj džemat pod imenom ‘American-Bosnian Association’, opravi policajcima auto, veži zastave, među prvima izaberi kandidata i pozovi na glasanje, eto, ne treba biti puno pametan. Ako ste se zapitali zašto ova udruga koja je opljačkala i potrošila mnogo donacija za ‘Sebilj’ uspijeva, evo pogledajte ovu sliku. To je samo jedan od ‘grantova’ koje ona uzima od opštine godišnje. Ko ne bi volio takvog načelnika. Kao što je sadašnji, Mike Galime? Koji još otvara bh džamije i koji će otvoriti i ‘Sebilj’ malu džamiju. Bez da se upita dokle je došla istraga specijalnog tužioca za donacije protiv predsjednice Hanke Grabovice u vezi donacija koje je sakupljala i spiskala, šta je sa drugim odborom koji je smijenio Grabovicu, kuda su nestale donacije u istom iznosu date starijoj bošnjačkoj populaciji (odvela ih Hanka u NY na izlet, kupila dvije šivaće mašne i sve se završilo na tome), zašto načelnik Utica NY ‘tradicionalno’ veže veze sa džamijom i SDA i drugim političarima iz BiH, koji su bili gosti ove udruge (Kanela Zuko i Edin Ramić a Benjamina Karić domaćica Grabovici u Sarajevu), zašto podržava džematsko-političko udruženje u čijem odboru su i članovi crkve-džamije sa Court Street, dr. Meho je tako predsjednik džemata u crkvi i podpredsjednik udruge istovremeno, ima i članova udruge koji su i članovi odbora džamije …

Jednog dana će se neko o tome zapitati.

P.S. Objavljeno je da je odbor džamije u crkvi (Bosnian Islamic Association of Utica NY) konačno donirala udruzi ‘BACA’ 3,000 dolara prije neki dan. Zapravo, dr. Meho, predsjednik tog džemata dodijelio je pare sebi jer je ujedno i podpredsjednik Hanke Grabovice. I sad bi neko rekao kako ne stoji teza da ‘džamije nikad ne daju već samo hapaju za sebe’? Jok! Meho je nedavno od države dobio za džamiju preko 100.000 dolara za kamere, prozore i vrata, zato je ovako ‘darežljiv’. Nije da svoje, džematsko.

photo : jedan od grantova udruge ‘BACA’ Utica NY, arhiv