Utica NY, DVIJE HANKE I DVA NEDIMA : druga po redu ‘MORA’ -muslimanska omladinska radna akcija udruge ‘BACA’ Utica NY na projektu ‘SEBIJI’ i novi ‘gaf’ jednog od glavnog sponzora Hanke Grabovice Nedima Mujića ‘Nedim Photography’, firme koja se može i drugačije izgovarati

Kontroverzna džamijsko-politička udruga ‘BACA’ (Bosnian American Community Association of Utica NY) Utica NY, SDA krilo u dijaspori Amerike nas već dvije godine bukvalno siluje sa ‘iskanjem sadake’ po gradu Utica NY a posebno po internetu, preko aplikacije ‘fundme’ za ‘PROJECT SEBIJI’ (gluho bilo, asocira na Elenu Seb Izetbegović, i njenu jaranicu iz AFŽa SDA Kanelu Zuko koja je nedavno boravila u ovoj udruzi) kako su na zvaničnoj stranici udruženja pogrešno nazvali izgradnju sarajevske replike ‘Sebilj’, Otomanske hair česme, male džamije, kao ‘našeg nasljeđa za buduća pokoljenja’.

Zadnji vapaj od prije para dana je odredio i zadnji datum do kada možeš dati donaciju : 15 august ove godine. Poslije toga, kažu ništa ne primamo, osim ako ne dadnete. Jebiga, ja mislio nešto dati oko 16. augusta, ali eto, sad moram odustati. (Mala šala, Hanka Grabovica ima pare za ‘Sebilj’, to ona sakuplja za nešto drugo, što mi obični smrnicci ne razumijemo).

Podsjećamo. Do sada još se ne zna koliko je ukupljeno donacija u novcu za dvije godine za ovaj ‘project SBIJI’ i ostalima a zbog donacija još se zvanično nije oglasilo ni odjeljenje specijalnog tužioca države New York u aferi pljačke donacija kako su to najvaljivali advokati starog i novog odbora ove udruge. Iako su ‘glavni donatori’ firme ‘Smajić Construction’ i ‘Brimus Construction’ najavili ‘construction’ radove ‘for free’, predsjednica udruge je za ove namjene njima odredila pozamašan iznos u desecima hiljada dolara, a što smo već objavili, kao što smo i ukazali na iznos utvrđen za ‘specijalno bosansko drvo’ a drva dali pun kamion ‘Lowe’s i ‘HomeDepot’, već drugi put se traže ‘construction’ volonteri koji će raditi na ovom ‘spomeniku’.

Druga muslimanska omladinska radna akcija ‘MORA’ najavljena je greškom, pa ako i odziv bude slab, nije do donatora. Trebalo je da stoji ‘subota 09. august, traži se pet do šest ‘robova’ volontera, ali je greškom domain majstora Nedima Mujića koji vodi zvaničnu face stranicu udruge akcija ‘određena’ u drugi dan ili mjesec. Dobro da je i godinu potrefio, koliko je žurio. Što su primjetili neki posjetioci Amerikanci koji jedva čekaju ‘Sebilj’, našu najveću ‘fejsbuk’ halabuku u našem gradu. Da je tu negdje Hanka Paldum, ona bi kao što je onda aprila 1992. izrekla na ulici pred novinarem (Nedim Lončarević) onu historijsku rečenicu nakon prvih granata po Sarajevu, ono famozno ‘Nedime dragi, šta nam ovo rade’. Ovdje srećom ne puca i nema babe Hanke ali ima Hanka Grabovica nelegalna šefica ovog udruženja koja na silu pretenduje da ‘zastupa sve Bošnjake i ostale ‘Teletabise’ našeg grada’, inače učiteljica u privatnoj školi turskog disidenta Gulena u našem gradu. Ima i Nedima. Čudi me da se nije oglasila historijski. Ili bar nazvala Mujića svog ličnog photographa i donatora i sponzora (koliko je dao, ne pitaj) pa mu kao njena ‘sestra’ Paldum zagrmila. ‘Nedime dragi, šta nam ovo radiš’?. Pa, tolike pare dobivaš a ovakve greške praviš. Jok! Nedim zabrljao, Nedim ispravio, ‘ćeraj dalje’. Pa ko dođe, dobro nam došao, ko ne dođe, sram ga bilo.

Podsjećamo, Mujić je čak i ‘PROJEKAT SEBILJ’ opisao i uslikao kao ‘PROJECT SEBIJI’, a evo sad ni datum radne akcije nije pravilno ispisao. A plaćen. I potpisan kao jedan od uzoritih sponzoruša i donatora.

Ovo Hankino ‘silovanje’ sa sadakom ima ipak neke neindirektne veze i sa Mujićem, čiju firmu ‘Nedim Photography’ mnogi čitaju i izgovaraju drugačije. Kao pornography. Rimuje se. Ja ne, ali ima ih koji tako i čitaju i misle. Valjda zbog njegove prošlosti i ‘kurvanja’ sa stotinama registrovanih firmi i zanimanja koje je do sada imao a sve naslonjene na opštinski grant ili džamiju, zbog njegovog otkaza u Banci gdje je davno uhvaćen u nemoralnom i nedoličnom ponašanju prema kolegici na poslu a on se žalio po internetu kako ‘ne vole Bosance’ (za javne medije ima Bosanaca, inače nema ih), zbog mućke sa papirima uz jedan Krajiški Teferič u gradu Utica NY skupa sa Ružnić kolegom trgovcem i navodno iznajmljenim WCom i donacijom HSBC Banke, a boga mi, hoću reći Tite mi, i zbog njegovih golišavih slika u najnovijoj firmi ‘Nedim Photography’ zadnjih godina.

Da sam ja Nedim Mujić koji je kao kompjuterski znanac mjesecima pod pseudonimom (da ga Bošnjaci ne prepoznaju) uz naknadu tehnički uređivao stranice Cross Atlantica, čak i logo uradio i naplatio, a poslije ovom listu posvetio posebnu web stranicu koju smo jedva uz ogromnu naknadu advokata ukinuli, ja bih sad mogao kao onda što je on – svašta reći. ‘Jebite mu mater’, Đulaga je šupak’, ‘čitate li sranje Cross Atlantic’, ‘sin mu dila drogu po Utici’, sve su to podrubrike ovog ‘merhametlije’ iz potkrovlja familije ‘Brimus’ u našem gradu, inače suradnika i islamske nacističke web stranice sraone ‘Bošnjaci.net’, koje je oneređivao i sakupljao ‘slatke komentare’. Kako nismo isti, neću čak ni ono njegovo ‘Son of a *ich’ (kopile!) koje mi je uputio na kraju, hoću samo da kažem ovo.

‘Nedime dragi, šta nam to radiš’. Šta radiš to svom narodu, ne budi kopile? Kad već neće Hanka.

