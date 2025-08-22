NEKAD BILO i SAD SE SPOMINJALO : Dobronamjerni savjet ‘Rokera s’ Moravu’ – Dodiku, grupe ‘Bogamber’ i ‘Dvadesetorica’ – Reisu, ima li još grupe ‘Sihirator’, šta je nekad pjevao Bakir Omerović a podvriskivali Duška Jurišić i Avdo Avdić, da li je Hašim Kučuk ‘Hoki’ autor pjesme ‘Ne volim te Alija’ …

* Kažu predanja, a njima se mora pokloniti pažnja, da je Milorad Dodik dobrano sam kriv za svoju sudbinu u politici. Nije prihvatio dobronamjeran savjet grupe ‘Rokeri s Moravu’ a imao ga je tu pred nosom. Još dok je bio mlad, još od 1989. kada su Boris Bizetić i ova grupa koja je ubrzo postala sociološki i kulturni pokret u muzici izdala svoj album i pjesmu ‘Nemoj Mile ništa politički’. A kao da je njemu bila namijenjena, posebno je na to upućivao promotivni spot pjesme, sve ono sa šetnjama i parolama. Evo zgodnog trenutka da se prisjetimo skraćenog teksta te pjesme.

‘(Uvod) – Ja ću da vi pevam lično, pratite me ćirilično//Je l’ važi? (Važi)//Da počnem?// (Počinji)//Ringe ringe raja//Znaš posto su jaja//Na moj poso vlada//Obustava rada, a onda slijedi refren. ‘Joj, nemoj Mile ništa politički//Joj, jer ćeš opet dobiti po leđa//Pevaj nešto što nikog ne vređa…pa druga strofa. ‘Da nastavim? (Nastavljaj)//U redu, ću da nastavim//Al’ nemoj neki posle da me uvati za verbalnog delikta//Ide miš po polici

Narod viče na ulici//A organi paze Da cveće ne gaze’.

Umjesto da se prihvati ‘Rokere s Moravu’ koji zaista umiju ‘da zabavu’ i da ‘krkenzi kikiriki evridej’ i uživa, Dodik se ‘fatio’ Baje Knindže i Mitra Mirića. I pati se.

* Neće vlast i ti političari da osluhnu malo i saitiru i savjet uz zabavu, čak više vlast to ignoriše i sancioniše. ‘Rokeri s Moravu’ su još dobro prošli, i danas uveseljavaju narodne mase i nude savjete i rješenja, a šta je u BiH sa grupom ‘Bogamber’ iz Tuzle ili sa ‘Sihiratorima’ iz Lukavca? Nema ih na javnim nastupima, kao da ne postoje, još ih nazivaju i ‘sotonističkim smećem’ koje se ‘izruguje islamu i vjeri’, sviraju neprimjećeni. Taman posla da ih Reis posluša ili IZBiH, manje bi danas imali problema sa radikalnim islamom i vehabijama. I sa Sanin Musom ili Nihadom Aličkovićem. Misle da će cenzurom i ignorancijom riješiti problem. Proglasili su ovu omladinu ‘islamofobima’ i to je vlast i vjeri najveći uspjeh.

Istina je, naslovi pjesma su iritantni, ‘Bogamber’ se samo ismijava ‘našim tradicijama’ koje nisu sve do bh rata postojale ali pogađaju u srž bh problema. Kao ovaj naslov, na primjer, ‘Duga brada, kratke panatalone’ u kojoj ‘ismijavaju autoritete’ u vjeri’ a oni zapravo na satiričan način iznose istinu. Slično je i sa grupom ‘Sihirator’ iz Lukavca. Koju grupu je IZBiH ocijenila ‘satanističkom’ i ‘islamofobičnom’. Evo kako su se ‘Sihiratori’ sami predstavili na svoj, svojstven i originalan način.

‘Sastav je nastao je 15. rebiu-l-evvela 1430. HG. Postava danas izgleda ovako: Dinko ibn Ago – vokal, Nermin ibn Izet – gitara, Jasmin ibn Osman – bass, Mirsad ibn Jakub – bubnjevi. 1429. HG, Dinko zajedno sa Nerminom odlučuje da napravi brzi i agresivni thrash metal bend koji bi imao textove na domaćem jeziku čija bi tematika bila sarkastičan pristup današnjoj iskrivljenoj slici islama pa su tekstovi uglavnom popraćeni pričama u kojima su glavni akteri hodže pedofili, lažne bule ili plejbek mujezini…‘ Naslovi pjesama kao što su “Silovanje na minberu”; “Iblisova osveta”; “Snovi jednog nevjernika”; “Egzekucija hodže” ili “Mošus Pejgamberov” kao što rekosmo jesu iritantni kao i tekstovi, ali smo svjedoci da teme o kojima pjevaju nisu nama nepoznate. Sve se izokrenulo i sad je o sve ‘naša tradicija.

Ni vjera nije više kao što je nekad bila, pokušavaju na originalan način to predati javnosti.

* Ima još jedna grupa u BiH a zove se ‘Dvadesetorica’ koja nije u totalnoj cenzuri kao već pomenute, međutim nije baš ni odviše ‘mila end draga’, o njoj se malo zna i čuje. Prisutnaje još od 2007. i čak nastupala i u Sarajevi u u Zetri u gradu gdje je i nastala ova ‘alternativa’ ali podpada pod grupu tihe cenzure. Band je vokalno instrumentalnog karaktera i broj dvadeset članova. Teme, svakodnevne, naslovi pjesama dokazuju. ‘Obrvasta privala gusta poput šume’, ‘Pariško plavi’, ‘Apolon iz patriotske lige’, Sin od istrage’, ‘Sexy tikvan’, ‘Tersaški ranger’, ‘Praznik za oči’, ‘Lepog Bore sin’, ‘Kameni spavač’, ‘Turski Elvis alias Defender of The Peace i Ovjekovječovitelj’ i mnogi drugi … Postali su omraženi nakon pjesme ‘Sad sam s mevluda’, čiji tekst glasi, skraćeno.

‘Sad sam s mevluda//ne znam šta hoću//sad sam s mevluda//ne damo hodžu …‘ A onda pominju i Gluhu Bukovicu kojoj je pjesma i posvećena, tu je Reis Ceriš štitio hodžu pedofila koji je seksualno zlostavljao bolesnu djevojčicu u mejtefu, zbog čege je na jedvite jade hodža osuđen zatvorskom kaznom. ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić je u tom sakrivanju postao još poznatiji, sam je ‘istraživao’ žrtvu pitanjima ‘skuda te pipao, jesi li šta osjetila’, očekujući odgovor koji bi potvrdio njegovu ‘istragu’ : sama si to tražila jer si ‘osjetila’.

Reis bivši a ni sadašnji nisu htjeli razumjeti poruku i osudu ove pedofilije, znamo da je poslije Gluhe Bukovice toga bilo još, grupa je u neku ruku marginalizirana iako nije zvanično zabranjena.

* Interesantno je i javno zabilježeno da je ovu pjesmu pjevao na tv Bakir Hadžiomerović nekadašnji novinar pa onda kandidat SDPa za bh Predsjedništvo pa direktor JP Sarajevo a sada glavni urednik FTVa. A pocupkivali su uz pjesmu Avdo Avdić, Duška Jurišić i ostali, koji se sada groze ovakvih stihova. Bakir direktor posebno. Kod njega sad nema ni ‘izvlačenja’ Bingo Lutrije 11. jula. Nisu ni novinari kao što su nekad bili, nužda zakon mijenja ali pjesma je ostala zabilježena.

*Nezvanično saznajemo da su Bošnjaci i IZBiH posmrtno proglasili nepoželjnom i pjesmu Hašima Kučuka ‘Hokija’ – ‘Nema te više Alija’. Jer je ideju iz ove pjesme ukrao Baja zavi Knindža pa snimio pjesmu ‘Ne volim te Alija’. A zna se da je u kafani svakom muslimanu ova Hašimova pjesma prva koju će naručiti.

Vlast nikad da ‘dođe tobe’. Hoću reći – na pravi put.

photo : ‘Rokeri s Moravu’ i pjesma ‘Nemoj Mile ništa politički, arhiv