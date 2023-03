Prvi put kad mu je navodno 2012. ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa preko svojih vehabija ahbaba poslao metak u pismu, drugi put ove godine kad mu je VP BiH, dojučerašnji ‘Švabo’, ‘nacista i ‘tvorac aparthejda za muslimane u BiH’ Schmidt dao šest miliona KMa

Ako ste ikada pomislili da je netačna ona naša muslimanska ‘nije musliman ko (se) ne povrati’, totalno ste u krivu, zapratite samo performans bivšeg zvaničnog i sada nezvaničnog političara Emira Suljagića, direktora najpoznatijeg bh groblja Potočari i njegove tvitt-internet bravure.

Emir je, nacijo, ‘došao tobe’, što bi se na čistom arapskom reklo, izišao na pravi put. I to već drugi put. Njegov brat u vjeri, mržnji, svađi i džihad-bitkama Reuf Bajrović sa kojim je godinama brljao i prljao bh politički i društveni prostor se još ‘drži’ a Emir se načisto umirio. Ili primirio, po onoj kovanici za ucmekati nekoga od strane Hadžifejzovića.

Sve neki fini postovi, sve nešto kao hafiz o sreći i blagostanju, o pomirenju, da čovjek načisto pomisli da mu se nije šta desilo, gluho bilo. Čak se i uprava instagrama zabrinula.

Eto, čak i brine o mržnji koja će uništiti našu djecu. On tvorac iste te mržnje koju je sipao iz dana u dan, koji je pijan mlatio svoju rođenu ženu, u silnim megalomanskim projektima u firmi MC Potočari pridodao je još jedan-platformu za ispitivanje jezika mržnje na društvenoj mreži ‘tik-tok koja se bavila ispitivanjem i utvrdila mudro da jezik mržnje još postoji i da se treba protiv njega boriti.

Ništa ono jebem ti mater Milanoviću Zorane (hrvatskom predsjedniku) i tebi i čitavom Uredu na Pantovčaku, ništa ono ‘genocidna tvorevina, mi bijeli a kršćani crni, nestade geografija genocida pa istorija genocida, pa sline, isprdak, govno, pička vam materina genocidna i ustaška uzpovska…

Jok, Emir kao da je ‘došao tobe’, tobe yarrabi.

Eto, čak i kad se po BiH orila bitka prema Švabi Schmidt-u kojeg je pljuckao iz dana u dan i zazivao njegovu smjenu i odlazak iz BiH, zbog izjave 09.03. ove godine na Forumu o Balkanu u Budimpešti, Suljagić je u stilu Bude izjavio na engleskom kako će ‘sutra prvo tražiti zvanični transcript a onda se o tome očitovati’, do dana današnjeg je zašutio. Pojela maca i ‘sutra’ i jezik. Čak iako su ‘majke’ i ‘otac’ Murat Tahirović zbog te izjave protestirali i tražili izvinjenje (ah to izvinjenje, kako fino zvuči) jer je ‘Švabo’ navodno rekao na Forumu kako je ‘za okončanje rata u BiH bila potrebna situacija u stilu genocida’, a što je uvrijedilo žrtve, majke, botove, Islamsku Zajdnicu, SDA, sve živo i mrtvo u BiH osim Emira Suljagića. Tvorca bh ‘brandiranog’ genocida, kakoga je svojevremeno sam označio.

Schmidt je kratko izjavio da su to gluposti i da neće ništa komentarisati u vezi te izjave.

Za pohvalu, nema se šta drugo reći, međutim pitanje koje lebdi u zraku je šta je umiiiriiilo, primirilo Suljagića internet-džihadliju zbog čega sada njegove hodžinske zapise mirnoće i smirenja ne prenose bh mediji kao one od prije?

Nacijo, Emir je ‘došao tobe’ po drugi put, imamo i odgovore zašto i kako.

Prvi put to je bilo, podsjećamo, kad je još bio SDP ministar za obrazovanje, najavio je drugačije vrednovanje ocjena iz vjeronauke što je naljutilo ‘Hižaslava Cerića pa mu najavio ‘muslimansko proljeće’. Pa Emiru stigao navodno metak u pismu sa porukom ‘ne igraj se sa Allalhom’ pa Emir umjesto da istraje u nakani kako je tvrdio, jer ga ništa ne može uplašiti, podvio rep i podnio ostavku. Poslije, sve do (za)sjedanja u stolicu u Potočarima, znamo tu istoriju. Emir je sve češće u društu Reisa, bh političara, posebno onih iz ‘probosanskih’ i ‘propatriotskih’ SDA tabora i došao je tobe. Počela stizati lova u Potočare, političari su se natjecali ko će dati više i uslikati se češće tu sa molitvom, a Emir je sve glasnije hvalio državu i vjeru.

Kada je lova za njegove megalomanske projekte i zapošljavanja u MC Potočari počela da ‘tanji’, onda je Emir našao spas u parama donatora koje su ležale na računima MC Potočari i bile strogo namijene za ukop i komemoracije te mu je VP BiH ‘Švabo Šmit’, ‘nacista’ i ‘tvorac aparthejda za muslimane’ došao ko kec na desetku. Za javnost Schmidt kao ‘nameće’ zakon kojim dozvoljava Suljagiću da te pare (6 miliona KMa) može utrošiti u izgradnju i svoje projekte jer ih ima dovoljno i za to i za dženaze i gle čuda, niko od Bošnjaka se ne ljuti i ne psuje ‘Šmita’ jer nama nameće zakone. Prije toga, šta god nametne eto pljuvačine, odstrela, jadni VP nije mogao disati. 0Posebno od Emira. Sa ovim ‘nametnuto dogovorenim’ zakonom Emiru se osmijehnula sreća a ‘Švabo’ malo može odahnuti. Zato je Emir ‘došao tobe’ po drugi put i čeka zvanične transkripte iz Budimpešte o izjavi ‘Šmita’ pa će onda da reaguje.

Hoće govno, da se izrazim jezikom Suljagića, neće više to ni pomenuti. ‘Švabo’ je fino otišao kod Reisa a onda još trknuo danas u Potočare i sve je izglađeno, tako da za razliku od onog ranijeg ko god pomene genocid i Srebrenicu van Suljagićevih formi kada on psuje i truje, sada je sve u redu, sve zaboravljamo i idemo dalje. Dokaz više da Reis i politika upravljaju majkam Srebrenice i zloupotrebama žrtava, ali ‘fercera’.

Umjesto ratnika za ‘našu stvar’ i žrtve, ukazao nam se Emir Buda. Borac za ‘naše pare’.

photo : Emir Suljagić direktor MC Potočari na jednim od protesta protiv OHRa i Schmidt-a, arhiv