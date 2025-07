HADŽIJSKA besposličarska POSLA : Nekadašnji ahbab sa hadža Bakira Izetbegovića a sada u saffu hadžije Dine Konakovića ‘profa’ i bh parlamentarac Denis Zvizdić poznatiji kao član patriotske ‘ljige’ iz ‘Minhenske gazijske brigade’ prozvan da je poslao vozača na odmor u Tivat, odmah je reagovao, ali malo drugačije …

Prije nekoliko dana mediji su objavili da je Denis Zvizdić, nekadašnje čedo SDA partije i otkriće tekije nedavno umrlog šejha Halila Brzine komandanta 7. Muslimanske Br ArBiH, poznatijeg pod bh imenom Halil Hulusi Nakšibendi el Bosnevi (šef tekije na Mejtašu gdje se kroji kadrovska politika Sarajeva, odakle je i Zvizdić ubačen u bh vlast nakon što se dovukao poslije rata iz Minhena) poslao na sedmicu dana u Tivat na more svoga vozača Pandžu Omera. O trošku bh Parlamenta. Sve je plaćeno, čak i osiguranje, novinari su, budući da je ‘Profa’ poznat kao i Denis Bećirović po svojim luksuznim zahtjevima na putovanjima po VIP salonama i ložama, tražili obavještenje koliko je kvarcanje njegovog vozača koštalo državu, odnosno bh raju i da li je vozač odputovao službeno ili privatno o službenom trošku?

Naravno, ‘profa’ nije odmah reagovao, kao što nije ni prije kad su objavili kako sa sinom gomila imovinu po Sarajevu, uključujući čak pet 5 stanova i garaže, zna on, procijeni kad treba a kad ne treba reagovati.

I dočekao je vrijeme ili što bi on rekao ‘tajming’. Milorad Dodik mu je upalio alarme i kompjuter jer je izjavio da je Francuska napravila grešku time što najavljuje priznavanje Palestine.

Čim se spomene Palestina, genocid, Srebrenica a posebno Dodik, znaj da stiže reagovanje. Ili će se javiti ulickani SDPov ‘fejsbuk’ parlamentarac Damir Mašić, ili Bakir, Željko Komšić i Bećirović obavezno uz neizostavnog ‘fejsbučliju’ Zukan Hrleza ili ‘najministra’ Ramu Isaka, najvažnije je da prvi napišeš što god. Jebo stanove, putne toškove, platu u Parlamentu i platu na katedri te dnevnice. U vezi toga samo se umiriš, ‘praviš’ se kao da niko ništa nije upitao i za dan-dva sve se zaboravi, stiže Dodik. Ili po onoj mudrosti Ćire Blaževića (‘sine, kad viknu Ćiro pederu, ja samo pomislim na svoj račun u Švicarskoj banci i nasmijem se’), pomisliš na ljepotu bh džabaluka i ostaneš nasmijan.

Pa je onda Zvizdić izužio svoga partnera u vlasti Dodika, očitao mu lekciju iz morala i ljudskosti, dodao je par rečenica o njegoviom besčašću naspram svoje ‘časti i poštenja’, a onda ga još jednom okvalifikovao kao licemjera koji mrzi muslimane, dok kad ode u Tursku, tamo pozdravlja sa ‘merhaba askeri’.

E, to je prava reakcija, zna ‘profa’ kao i njegove kolege ‘medijski reaktori’ na ‘fejsbuku’ kad treba postupiti ‘državnički’. Nismo mi, nije država BiH još raspravljala o priznavanu Palestine ali važno je biti prvi i dati do znanja da ‘sa nama nema šale’. Zna se šta raja u BiH od njega očekuje. A šta mediji vole prenijeti i kao vijest.

Stanovi ili dnevnice, imovina i ostalo što pripada odabranima, pobogu brate, pa to je bh normala za svakog političara. Treba spašavati Palestinu i muslimane. Preko kompjutera. I uvijek pozdravljati sa ‘našim pozdravom’ merhaba, ne samo u Turskoj.

photo : iz starih albuma, Denis Zvizdić sa jaranom Bakirom Izetbegovićem ispred Kabe, arhiv