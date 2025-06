Nirmel Muratović vijećnik gradskog vijeća opštine Srebrenik, ostavka, suze i emocije ‘Mice Trofrtaljke : ‘i labavi, može da zabavi’

Ono što trebamo znati uz smrt – kada se ‘rastaju duša i tijelo’, dešava se i kad se političar rastaje od funkcije i državne fotelje. To je posebno stanje kad se emocije ne mogu sakriti i to je zadnji trzaj kad više nema kud, kad je kraj.

Političaru u biH i na Balkanu generalno, oduzimanje funkcije i prestanak ovozemljskog užitka za nerad je ravno smrti, čak i gore od toga. Zato je bitka za fotelju glavna ‘agenda’ svakog političara, druga je ‘kako ostati u njoj do prirodne smrti a ako može i poslije toga ikako. I rijetki su trenuci upravo zbog tih sigurnosnih zaštita kao što su imunitet, Komisije, Statuti, zakoni, Ustav, Konvencije, Strasbour, ombudsmen, kupovina, trgovina, propast države i svijeta ako ode političar, da neko sam napusti veliku lovu i moć, uglavnom rijetki primjeri su u domenu incidenta a ne pravilo. Skoro neprimjetni slučajevi ‘lične ostavke’ za vrijeme kratkog pritvora ili odlazak na drugu funkciju tu se ne ubrajaju, u fotelji se ostaje hvala ovoj nenadjebivoj zaštiti ljudi i ljudskih prava i poslije penzionisanja, kad se primi po zakonu odpremnina kao da je umro a onda se sutradan političar pojavi opet na radnom mjestu u poslaničkoj klupi. Prmjera ima na pretek od načelničke fotelje do bh Predsjedništva ili bh Parlamenta gdje političari samo mijenjaju stranke i funkcije ali ne napuštaju državni posao.

Današnji video-snimak oproštaja vijećnika Gradskog vijeća opštine Srebrenik Nirmela Muratovića je upravo stoga, kako se ono veli, aha, ‘zapalio internet’. Uz jecaje i suze, Nirmet je, kako nam je pojasnio, podnio ostavku ‘iz emocionalnih razloga’. Kad ih je naveo sve gušeći se u suzama, onda smo vidjeli svu raskoš i snagu ove medijske tabloidne kovanice o ‘zapaljivanju interneta’. Koja se često kroisti i u sličnim kovanicama kao što su ”gore internet mreže’, ili štaznam, ‘snimak je postao viralan”’. Kao kad Karleuša ili Stanija pokažu međunožje i tetovaže. Sa razlogom : bh političari su svakako ‘tu negdje’.

I odmah, budući da je u BiH svaki rastanak sa foteljom sam po sebi rijetkost i u domenu svjetskog čuda, vijećnik Nirmel je sebi obezbjedio mjesto u Knjizi rekorda, kod Guinness-a, u zbirci čuda i čudesa. U rubrici ‘političar iz BiH podnio ostavku’.

Vijećnik i privatni biznismen nije obični vijećnik, on je još i predsjednik Komisije za izbor i imenovanje članova upravnih odbora, kojeg nije na tom dodatnom borbenom položaju podržala njegova baza, SDA mafijaška bazna stanica ove opštine. To vam je ona Komisija patriotskih štetočina čiji članovi pored plate za tobožnji rad na radnom mjestu, paušala, dnevnica, naknada za odvojeni život i manjak seksa sa sopstvenom ženom, za hranu, regres i ostale sitne užitke prima još i naknade za ‘rad u upravnim odborima’ javnih poduzeća i bira tu članove. Uplakani Muratović nije podržao jarane i ‘građane’ SDA i DFa u stvaranju većine u vijeću sa bratskim HDZom pa mu je stigao ‘svilen gajtan’ i zahtjev za smjenom. I to taman kad je onako ‘odmetnut’ izišao za govornicu da objavi kako će u Komisiji u kojoj je predjednik povećati nakanade, što ga je tek ganulo do suza. ‘Nisam izdajnik’ grcao je u suzama kao kad Benjamina Karić načelnica plače za Palestinom (‘Gaza jeca…’) ili kad Bakir kaže ‘nedam fotelju, ja branim državu’ ili kad Špirić u devetoj deceniji neće u penziju jer ‘čuva Republiku Srpsku’, jedva je dodao. ‘ Ja još plaćam članarinu svojoj SDA’, a nazivaju me ‘izdajnikom što najviše boli’.

Logično. SDA je obezbjedila podršku za svoju Komisiju a Nirmelu otkazala podršku, za njegovu optuživši ga ‘za šurovanje sa trojkom’, Nirmel je, kaže onda ‘sam odlučio podnijeti ostavku’. Zato su suze mokrije i teže.

Naravno da jesu. Kako će nastaviti da se ‘bori za narod i državu’ na ovaj način. Ostaje mu ‘samo’ njegova firma za skladištenje materijala i Autopraonica koja čeka ‘dozvolu za rad’, možda pronalaz druge ili oformljenje svoj elične stranke, kako da čovjek ne zaplače pored ovakvih ‘neosnovanih optužbi’.

Optužbe su svakako neosnovane kao i svako nerazumijevanje ‘Nirmel’ bh politke, ali suze njegove kao majčine nisu i jedna drugu stiže, ‘gori njegov fejs’ a i internetom se požar širi na sve strane. Meni je, ipak, Tite mi filmić osvježio dan. Ne volim suze političara ali opet ne mogu im se oduprijeti, nisam mogao sakriti ni svoje. Još sam, dok ovo pišem, da prostite vlažan kao Nirmel i više. Za razliku od njegovih kolega koji se nišu baš previše uzbudili na tuđe suze opuštajući se u svojoj besmrtnosti.

I nisam se smirio sve dok nisam odslušao uradak Mice ‘Trofrtaljke’ i onu njenu himnu ‘i labavi može da zabavi’. Jedva.

photo : Nirmel Muratović vijećnik opštine Srerenik, arhiv