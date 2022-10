Šta će nam NATO ili EUFOR, šta nam ko može ? Imamo svoje dronove i robote, svoje puške i haubice, svoje respiratore, pomorska smo zemlja, čak izvozimo prema podacima iz medija i nuklearne reaktore

Kada je Bakir Izetbegović u predizbornim hutbama-govorancijama ove godine izjavio kako će mo ”Mlade ljude koji odlaze morati u velikoj mjeri nadoknaditi high tech tehnologijama i robotikom. I oružane snage, dakle, robotima ćemo morati poduprijeti, prije svega dronovima, odnosno letećim robotima”, njegova izjava je dočekana kritikama, podsmjehom i ocijenjena ratno-huškačkom te čistom demagogijom i izbornom taktikom.

Međutim, Bakirove izjave su se mogle, ako su se pažljivo pratili medijski naslovi pronaći u bh stvarnosti i prije nego je on to obznanio, mediji su vrlo često u ovakvim situacijama šokantniji od Bakira. I pozorno ga prate.

Još prije par godina u sveopštoj sferi naoružavanja okolnih zemalja, prvenstveno Srbije i Hrvatske, bh mediji su, valjda po inerciji ‘i mi konja za trku imamo’ donosili bombastične a ne provjerene vijesti po kojima nimalo ne zaostajemo za susjedima. Tako smo čitali da je BiH pomorska zemlja iako je to najblaže rečeno zajebancija, jer iako imamo mali djelić mora nemamo ništa od pomorstva. Ni zakone koji to regulišu, ni kapetanije koje su obavezne imati pomorske zemlje, kadrove ni dubinu prilaznog pojasa u moru za pristaništa velikih brodova, flote ni ratne brodove. Kod nas je mjerilo ‘pomorske zemlje’ ako imaš gdje raširiti peškir na plaži ili ako se treba boriti za most Pelješac. Tri postojeće lučke kapetanije koje djeluju na nivou entiteta-ona u Neumu, Ostrošcu kod Jablanice i u Brčkom su više radi riječkog sobraćaja i eventualno turizma, ali ko te pita, kad je naprđivanje tu smo među prvima.

Isto je i sa namjenskom industrijom koju kontrolišu SDA i SBB kadrovi. Uglavnom su to skoro sve privatne firme koje podupire država a profit ide u džepove vlasnika Fadila Novalića i njegove djece, ministra Nermina Džindića ili onog sandžaklije advokata Kadrije Kolića većinskog vlasnika dionica u namjenskoj industriji, koji kontrolišu tu našu vojnu proizvodnju.

Naravno, proizvodimo mi i metke i puške, sklopi se i poneka haubica ili optički nišan i sve se to proda Arapima ili Amerikancima pa i Srbima i Hrvatima, ali to je daleko od velesile i nepobjedivosti, no mediji pod kontrolom vladajuće mafije razvijaju taj narativ i drmaju lovu. Kao što njeguju i narativ o snažnim ‘zajedničkim oružanim snagama’ iako se nažalost, radi o tri nacionalistička puka nejedinstvene vojske. Koliko samo na fonu ‘zajedničke armije’, vidi se iz prizora prije neki dan. Velika grupa vojnika ‘zajedničkih oružanih snaga’ nakon prijema u iste, uči dove u vojnom mesdžidu-džamiji za budućnost ‘građanske’ zemlje a mediji to još ističu kao vrlinu. Slično je i sa vježbama NATO snaga gdje smo ‘ocijenjeni najvećom ocjenom’ kako sriče ministar DFa Sifet Podžić iako je NATO dao certifikat po kojima su ‘naši’ vojnici ‘uspješno’ proveli vježbu i dobili potvrdu da mogu ići u ‘mirovne NATO misije’, naučili su da ubijaju. Slično je i sa kontrolom ‘našeg neba’. Izetbegović je vazio o dronovima i robotima te ‘visokoj tehnologiji’ iako smo tek 2019/2020 preuzeli djelimičnu kontrolu bh neba, i to prelete iznad 10.000 metara, do tada to su radili ili Srbi ili Hrvati a Bosna je kontrolisala samo ‘donji dio’ nebeskog svoda, međutim ko te pita : pustiš vijest i ona ode.

No, sve ima svoj plan i cilj, tako je i sa ovim vijestima. Mediji prateći vlast koja ih finansira plasiraju vijesti kad je to potrebno, pa i one lažne, naravno. Kada je prije godinu dana srbijanski predsjednik Vučić obavijestio javnost da će od Turske nabaviti poznate borbene dronove ‘Bayraktar’ koje mu je brat Erdogan umjesto Bakiru obećao prodati, i mi smo u trenu dobili svoje. Dronove made in Bosnia. Kažu, na Mašinskom Fakultetu u Sarajevu grupa mladih inžinjera u Centru za tehnologije proizvela je prvi bh dron, čak su ga i uslikali. Dakle, nećemo više kriti u gepeku i unositi dronove izvana, sad imamo svoje, čuvajte se ‘dušmani’. Nismo čekali one turske, jer Erdogan bi Bosni dao samo dronove kojima se hvataju odbjegli kurbani (u Turskoj postoje dronovi samo za te namjene) a Srbiji one borbene i ratne, e, neće moći. Iako ovaj Centar nema ni svoju sopstvenu laboratoriju nit potrebnu lovu, vijest o prvom bh dronu je otišla u eter. Kasnije je demantovana preko web stranice ‘raskrinkavanje.ba’ kao lažna, ali ostala je u našim srcima, kao i slika od naručenih dijelova sklopljenog drona.

Plus, izvjesni diretkor tog Centra Ensar Mulaosmanović se pohvalio kako razvijaju još i istraživanja materijala poput volframa i titanijuma, te mogućnosti primjene njihovog praha u medicinske i druge svrhe, kojima se uz pomoć goriva ćelija pretvara hemijska u električnu energiju, zatim najavljuje neke nove ‘jonske baterije’ i proizvodnju laserskog daljinometra, svašta nešta.

‘Bog te malov’o’, još će ‘ispasti’ da smo i vojna moderna pa i nuklearna velesila, jer vijesti su objavile kako BiH izvozi vani čak i nuklearne reaktore. Ovo sa reaktorima je objavljeno 2020. godine u analizi šta se sve uvozi i izvozi iz BiH i u podacima za 2019 godinu stoji da ‘Bosna i Hercegovina najviše uvozi i najviše izvozi mineralna goriva, mineralna ulja , nuklearne reaktore , kotlove, mašine i mehaničke uređaje. U uvozu među top 10 su i ljekovi, te plastika. U izvozu namještaj, posteljina, madraci, drvo’…Gdje se proizvode i kome se izvoze nuklearni reaktori ne piše i ne govori se, ali ako se ovako nastavi BiH će uskoro objaviti kako posjeduje i ‘nuklearne glave’, osiromašeni i obogaćeni uranijum, možda čak i atomsku bombu.

Mi možemo sve i kod nas ima svega. Mi smo ‘sila nebeska’ i nenadjebiva nacija. ‘Genetski’ predodređena da uvijek pobjeđuje, kao u našem bh vicu. U poznatoj, sada već prošloj corona pandemiji u kojoj je nastala jedna od najvećih pljački i afera kupovinom kineskih neupotrebljivih respiratora zbog čega nam je nelegalni i nelegitimni ‘premijer’ Fadil Novalić već skoro dvije godine na optuženičkoj klupi, mediji su objavili novembra 2021. godine da je ‘Bosna dobila prvi respirator proizveden u BiH’. Vijest je došla iz Gradačca rodnog mjesta Novalića, da li slučajno ili namjerno ne zna se, međutim ostalo je zapisano da mi za sve imamo i pameti i rješenja. Čak su objavili da su ovi respiratori ‘uspješno testirani’ u Velikoj Britaniji i da je u toku postupak certifikacije. Ko zna, možda budu kao oni kineski Fadilovi, najmoderniji i onako ‘dupli’ kako ih je hvalio na aerodromu prije otkrivanja afere, na kojima mogu umrijeti ne jedan nego dva pacijenta odjednom. Možda ih Sebija Izetbegović na KC u Sarajevu zavoli kao one njemačke marke ‘Dreger’, one Fadilove je nakon što su se mnogi pacijenti na njima ugušili izbacila i sakrila, nema im ni traga ni glasa.

Za razliku od ovih ‘naših’ proizvedenih respiratora koji su čak i uslikani, oni Fadilovi iz Kine se ne mogu nigdje pronaći ni uslikati. Niko nezna gdje su i šta je bilo sa njima, trakavica sa suđenjem Novaliću i onom malinaru iz Srebrenice koji je uz veliku lovu ove aparate i uvezao se privodi kraju nakon dvije godine, kada će najvjerovatnije Fadil dobiti od Suda oslobađajuću potvrdu o poštenju i naknadu za duševne bolove.

Da se čovjek može ‘rahat’ posvetiti novim pronalascima. Sad nema druge-na redu su ‘naši roboti’. I leteći ćilimi.

photo : prvi bh dron navodno proizveden u Sarajevu i prvi bh respirator iz Gradačca, arhiv