FESTIVAL EROTIKE U ZENICI NALJUTIO (ne)VJERNIKE i otvorio stari i novi bh problem ‘građanske države BiH’ : kako organizirati manifestaciju koju ne vole muslimani na mjestu koje nije ‘blizu džamije’, kad su džamije svuda i u blizini?

U Zenici je održan prvi erotski ‘Phallusion Fest’ u Muzeju grada Zenice i obližnjem Cafe baru ‘Bonaparte’. Manifestacija erotskih slika lokalnih umjetnika, malo erotskih recitacija južnoslavenskih i evropskih autora, podsjećanje na erotiku i u domaćim pjesmama u izvedbi glumaca i kustosa muzeja, te predavanja o ovoj temi, bez velike pompe i derneka, čak bez golotinje i prepoznatljivih simbola, klasični zabavni ljetnji program, pa ako hoćete i poučan i istorijski značajan.

No, poznata bh vjerska islamska škola ‘džematlija’ botova ‘utjerivanja u suru’ (‘uvođenja na pravi put’) oštro i bezobzirno je napala aktivistu i tvorca ovog festivala Mašu Mehmedovića, poznatim tezama i uvredama ‘građanske Bosne’ nazivajući događaj ‘Hašimovim teferičem’ (Hašim je pežorativno nadimak za muški polni organ, op. Cross) i tražeći da događaj vlasti zabrane. Posebno je upečatljiv prigovor da je događaj pronografija (što je netačno) i da se ‘održava u blizini vjerskih objekata’, zato jer je taj ‘uslov’ ne moguće u BiH izbjeći : toliko je džamija i tako su ‘pravilno raspoređene’ po svim gradovima BiH da je sve ‘u blizini’. Tako je i Historijski Muzej u Zenici kao i pomenuti cafe-bar gdje se održavala ova manifestacija logično u blizini ‘džamije’ pa je ‘upao’ u ovu ‘zabranjenu zonu’.

Ovo je već odavno postao bh problem ‘građanske države BiH’ kojim vlast u suradnji sa IZBiH uvodi šerijatska, vjerska pravila u kalendarima događaja kojim se u državi koja je po Ustavu sekularna i građanska sprovode, čak i donose u praksi vjerska pravila. Podsjećamo, vlada Kantona Sarajeva je između ostalih, donijela i propis po kojem barovi i ugostiteljski objekti te kockarnice moraju biti od džamije ili škole na tačno utvrđenoj udaljenosti međutim u praksi to je neizvodivo. Osim da se ruše restorani, kafane i igraonice, budući da su džamije kako vole reći baš ono ‘u blizini’. Naravno, na rušenje džamija se ni u snu ne računa. Pored ovog već poznatog bošnjačkog i vjerskog ludila, prigovori ovog tipa su ne samo neprihvatljivi već su dozlaboga licemjerni, na što je ukazao oštro kritikom i reagovanjem Mašo Mehmedović organizator ovog festivala. Kad se zna kakav tretman imaju žene kod muslimana (po šerijatskim propisima se dozvoljava da se biju iz predostrožnosti i ‘preventive’ ali na mjestima ‘gdje se ne vidi’), kad se ‘normalnim’ prihvata višeženstvo, pa čak i toleriše pedofilija kao i u ostalim religijama, o čemu smo pisali više puta, stoga ovi prigovori nisu ništa drugo do li dokaz više pranja sopstvene nečiste savjesti nego što su ‘borba’ za očuvanju vjere.

Erotice, koja se često bez ikakvog smisla poredi sa prostitucijom, ima posvuda. Ima je i to u rigidnom obliku i u Svetoj Knjizi muslimana gdje se pominje više puta, ali to ‘ne vide’ ovi ‘čuvari tradicija i vjere’. Riječ je o ‘hurijama’ ili još preciznije ‘džennetskim hurijama’ (rajskim ljepoticama), mladim ‘krupnookim’ djevojkama koje u raju, ‘džennetu’ čekaju one prave vjernike koji će ‘sa njima uživati’. Posebno hadžije, tu je predviđeno da hadžiju ‘tamo’ čeka ne jedna već ’80 hurija’ sa kojima će ‘uživati’ svoju bogobojzanost i odanost vjeri. Čak su o tim ‘ljepoticama’ za zaslužne raspravljali i veliki arapski mislioci, ima raznih tumačenja, međutim ima tu i nepravde. Ako je to već ‘nagrada’ za muškarce i najbolje vjernike ‘na onom svijetu’, šta je sa dobrim vjernicama ženama, ima i žena valjda vjernica i hadžija? Te kako se onda zovu takvi ‘pokloni’ za žene ako su mlade ženke ‘hurije’?

Stoga su ovakve rasprave i napadi koji se ne vežu u BiH više sa mo ‘za blizinu’ džamije već i za određene događaje čime se država utjeruje u poseban kalendar događanja, postali naša svakodnevna praksa. Kad je tako, evo najjednostavnijeg odgovora za ove zeničke vjeroljupce a mogu se upotrijebit i za one iz drugih gradova. Ako su mlade žene ‘u džennetu hurije’ sa kojima će najzaslužniji uživati svoje blagodeti na onom svijetu, i ako je Bog pravedan u šta ne treba sumnjati, onda će se oni mladi mužjaci koji budu određeni zaslužnim ženama na onom svijetu za užitak zvani ‘džennetski hurci’.

Dok su živi, ovi ‘čuvari islamskog ćudoređa i čistoće’, ostaju za sada samo – ‘hurci’.

photo : Mašo Mehmedović ‘Festival erotice u Zenici – ‘Phallusion Fest’, arhiv