Scandal u UN : s kim i za koga lobiraju Lagumdžija, Murat Tahirović i Munira Subašić, sekretar UNa Antonio Guterres se uslikao sa jednim od većih islamista i fašista sandžaklijom Esadom Krcićem Reisovim medijskim šefom fašizoidnog radikalnog portala Bošnjaci.net?

* Kao što smo ranije objavili i predviđali, dokazalo se. Glavni lobisti tobože zajedničke i sekularne države BiH u Americi su džemati i ahmedije. Preko predstavništva IZBiH u Washington DCu koje je uvezano sa bh ambasadom, svi džemati Sjeverne Amerike i Canade su ‘pod jednim kišobranom’, budući da država BiH nema zvanične lobiste. To potvrđuju svaka gostovanja bh državnika u Americi, tako je ustvrdio i nedavno ministar vanjskih poslova Dino Konaković pominjući ‘bošnjačke zajednice i udruženja’ na koje se najviše za sada mora osloniti. Te ‘zajednice’ i kvazi ‘nevladina udruženja’ su zapravo džematska produžena ruka djelovanja, i ona su po pravilu bošnjačka i u imenu imaju ponekad i tobože i Amerikance pa se zovu često i ‘bošnjačko-američke’ da se sakrije njihova prava djelatnost. Amerikanci navodno članovi tih udruženja su uglavnom Arapi, Turci ili ostala ‘braća’, doktori ili neki drugi biznismani, koji pored finansija iz BiH dodatno pojačavaju djelovanje tih udruženja.

* Da su ove džematske udruge a zapravo samo štetne i parazitske tvorevine pod ‘kontrolom’ i zvaničnog Sarajeva, to se više ni ne sakriva. Ambasador BiH Sven Alkalaj te ambasador pri UNu Zlatko Lagumdžija su stalni gosti tih udruženja ili pijuckaju po sandžačkim kafanama i restoranim New York-a dok svaki dolazak Munire Subašić ili kojeg bh državnika počinje i završava sa slikama iz džemata ili bošnjačkih veselica po restoranima. ‘Sa bošnjačkom (ili lukavo i perfidno jer se sve listom zalažu za ukidanje bosanske nacije : bosanskom) zajednicom’.

Nakon zadnje sesije u UNu umjesto zasjedanja Vijeća sigurnosti o stanju u BiH a što je inicirala Rusija, Lagumdžija je potvrdio da je sve ‘koordinirano’ sa Denisom Bećirovićem, Konakovićem i ostalim predstavnicima u vlasti, da se radilo tajno ali sistematski kao uz pripremu i donošenje Rezolucije o Srebrenici od prošle godine, a onda je tekstom i slikom na fašizoidnoj web sraoni ‘Bošnjaci.net’ sa sekretarom UNa sve ogoljeno. Na slici sa generalnim sekretarom (Antonio Guterres) su ‘majka nad majkama’ Munira Subašić predsjednica udruge ‘Majke Srebrenice’, Lagumdžija, Murat Tahirović ispred udruženja ‘Žrtve i svjedoci genocida’ te nominalni šef web nacionalističkog islamističkog portala IZBiH sandžaklija Esad Krcić, ispred udruženja ‘BANA’. O Muniri koja je došla u Ameriku radi ‘priprema’ za godišnjicu Rezolucije o genocidu u Srebrenici i da uskupi šta ‘hedije’ šetnjom po iftarima New York-a ili prodajom knjige koju je ‘napisala’ skupa sa Muratom, nema se šta puno dodati. Osim da je ona odavno u političkim vodama, da je produžena ruka bh bošnjačke vlasti, SDA i Reisata, te da godinama plovi na žrtvama i kostima genocida u čemu profitira i uživa i truje politikom sve oko sebe. O ‘bratu’ Muratu i o ostalima sa ove slika se ima šta reći.

Tahirović je naime skontao gdje se može u hladovini profitirati i da je naslon na žrtve sigurna baza pa tako godinama iz kancelariju Sarajevu ‘vodi bitke’ za državu i žrtve, koja je sa Munirom još lakša i profitabilnija, odakle putuje po Svijetu i dijeli prijetnje i lekcije (ne samo Srbima već i Hrvatima kojima obećava ‘platiti sve toškove njihovog preseljenja iz BiH u Hrvatsku’) i kao i Munira pojefitnjuje i genocid i žrtve. Iako je medijska poslastica i zvijezda, citiraćemo samo jedan pasus nekada prije iz ‘Avaza’ koji sada Murata citira kao ‘hadise’ iz Svete Knjige.

„Obični šalabajzer koji mulja i koji se bogati preko leđa ljudi koji su patili’. Brutalni je to opis koji je za Murata Tahirovića, bivšeg predsjednika Saveza logoraša, a danas predsjednika Udruženja svjedoka i žrtava genocida“ dao Avaz 2019, završen citat.

* Esad Krcić, šefe nacističkog i islamističkog portala ‘Bošnjaci.net’ je također na ovoj skandaloznoj slici iz kancelarije UNa i o njemu smo više puta pisali. Zadji put kad ga je posjetila notorna načelnica Sarajeva Benjamina Karić pri posjeti Americi pa mu uručila ‘zlatnik Sarajeva’ kao što je isti ‘suvenir’ dala i šefovima bošnjačkih džemata u New York-u, za ‘doprinos borbi za BiH i humanost’. Ko god nije posjetio ovu web sraonu preporučujem mu da to učini i da se sam uvjeri u ‘zasluge’ ovog sandžačkog bojovnika. Gdje se printaju otrovni i primitivni tekstovi hafiza, bula i ražalovanih AID eksperata, gdje se samo crtaju lobanje, šubare, nož i krvi i zbog čega je ovaj portal više puta bio predmetom ispitivanja SIPAe zbog prijetnji i sijanja mržnje. Međutim ovdje i sada ovaj mračni tip je ‘ispred nevladine udruge BANA’ i u zagrljaju sa bh ambasadorom i generalnim seketarom UNa. ‘Član zvanične bh delegacije’. Ko je sastavio i imenovao u ‘delegaciju’ nije teško pogoditi. Dovoljno je samo pročitati zadnje javljanje notornog kriminalca i tajnog hadžije (kao ministar vanjskih poslova BiH i SDPovac tajno je obavio umru pa se kasnije timpohvalio) Lagumdžije kojeg je Bećirović kao jednog od kadra SDA smjestio u američku metropolu. Gdje on umjesto diplomatskog jezika koristi potpaljivački sportski žargon. Kao, ja sam Ronaldo, bošnjačka delegacija je sjebala rusku i srpsku želju jer su oni neki lokalni fudbalski tim i samo prate ‘tika-taka’, kad će im odzvoniti.

* ‘BANA’ je krovna džematska udruga Sjeverne Amerike i Canade’ i sve poslove do početka rada zvaničnog predstavništva IZBiH u Washington DCu ‘u ime i za račun države BiH’ obavljalo je upravo ovo udruženje. Tu je, podsjećam stolovao jedno vrijeme i Mirsad Hadžikadić šef minorne stranke ‘Platforma za progres’, jedan od čelnih ljudi te džamijske organizacije je bio i Emir Ramić koji je kasnije djelovanje nastavio putem fantomskog ‘Instituta za istraživanje genocida’ u Canadi, u džamiji Hamilton. U aktu o osnivanju stoji da je ‘Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija – (Bosniak-American National Association)-BANA nevladina organizacija slobodno i dobrovoljno udruženih Bošnjaka i Amerikanaca, međutim to je klasična vjerska parazitska udruga koja evo nogom otvara vrata sekretara UNa, zahvaljujući sprezi Lagumdžije, Denisa Bećirovića i Konakovića.

* Jad i bijeda bh diplomatije nisu samo scandal po sebi, to je ogromna šteta za državu koja je zna se, vidi se i čuje u raljama islama i IZBiH, ujedno je slika sa ovakvim tipovima ružan putokaz za UN i generalnog sekretara koji očigledno nem pojma sa skim se slika. A morao bi i trebao to znati. Što se tiče BiH, njoj je sa ovakvima nažalost i da se poslužim rijčenikom mafijaša Lagumdžije : odavno ‘tika-taka’.

photo : scandal slika bh diplomatije, s lijeva – Murat Tahirović, generalni sekretar UNa Guterres, Zlatko Lagudžija te urednnik web islamističkog portala Esad Krcić, arhiv