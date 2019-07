‘Zelena balijska UDBA’ i ‘naši FETO teroristi’

Brat Redžep i Taib i Erdogan, koliko jučer, tačnije 08. jula ove godine, posjetio je Bakira Izetbegovića, šehidio kao i obično po Kovačima, ženka mu i hanuma Emine ‘otvorila’ radionicu u školi-zavodu Mjedenica za djecu zaostalu u razvoju a što je isfinansirala ‘Tika’, turska organizacija poznata po finansiranju obnove i izgradnje džamija, islamskih studentskih domova i halal pijaca. Erdogan je poslije molitvi završio u Predsjedništvu na večerici, a pored ahbabovanja sa Bakirom bratom, svratio je i na Summit ‘lidera’ Jugoistočne Evrope (SEECP), koji se baš ‘potrefio’ kao dobar razlog za dolazak u Bosnu.

Erdogan se pofino odomaćio kod nas, nema se tu šta prigovoriti, svako par dana eto ga nama u zijaret, tačno onako kako mu je predložio Alija Izetbegović, kad mu je onomad ‘ostavio Bosnu u amanet’.

Eto ti je brate, pa radi šta hoćeš.

I fakat, brat Erdogan se u Bosni osjeća kao kod kuće. Njegova Emine skupa sa Abdulahom Skakom i Munirom Subašić siječe vrpce i dijeli zagrljaje, sve sa cvijetićima Srebrenice na reveru njenog kostimčića, njegovi tjelohranitelji su još ‘žešći’. Oni su na bosanskome aerodromu napravili ‘dar-mar’, čak i pištolje potezali, jer neće oni da ih iko kontroliše, ne priznaju zakone države Bosne.

Bh vlast se’pravi mutava’ uz ovaj incident na aerodromu u Sarajevu, turski ambasador u BiH bez kojeg se ništa kod nas ne dešava je ‘inicdent’ nazvao ‘nesporazumom’ i ‘medijskom blamažom’. Po onoj poznatoj : ako hoćeš da se ne talasa, samo ignoriši i uz put optuži novinare.

Ali, braćo, nije se burek za brata Erdogana ni oladio, a evo Bakira u uzvratnoj posjeti bratu Erdoganu, evo ga danas uz njegovo desno rame, kao ‘melaik’ dobri anđeo. Evo ga i u džamiji sa bratom i turskim Reisom, dove frcaju na sve strane, povod je trogodišnjica ‘terorističkog pokušaja puča u Turskoj’ koji se zbio tačno tri godine ranije.

I dok Bakir uživa u posjeti Erdoganu, salve i tirade Turskoj i bratu Erdoganu upriličio je aktivni član BH Predsjedništva Šefik Džaferović, u sarajevskoj vijećnici. I opet, sa turskim ambasadorom (Koc). Učio je i dovio naš Šefik kao Ajvaz Dedo, samo što voda nije potekla Vijećnicom pa sve do Ilidže i do brata Alije Budnje, koji se kao šeik u pustinji bori sa vlašću oko pipa i šlaufa, i računa za njegove bazene, koji se neće više moći puniti onako, za džabe i bud(njo)zašto, već bi se trebalo to plaćati onako kako svi građani plaćaju, a sve Šefikove dove su bile namijenjene bratu Erdoganu i Turskoj, a protiv ‘terorista’ iz neuspjelog puča.

Vjerujte mi na riječ, Šefikove dove imaju snagu i smisao u ovoj našoj evropskoj i građanskoj državi Bosni.

Njegov prvi ozbiljniji zadatak, ako se izuzme ono noćno prikradanje zastavi Milorada Dodika u Predsjedništvu skupa sa ‘baklavom’ Željkom Komšićem je oštra istraga u vezi ‘nečistih narezaka’ za vojnike Oružanih snaga BiH koje se zovu zajedničke. Šefik je naredio ministrici Marini Pendeš da se odmah ispita ko je umjesto halal narezaka poturio vojnicima Oružanih snaga ‘nečiste’ konzerve, tražeći da se počinilac ‘kazni’. Jer vojska ostala gladna, samo žuljala Argo paštete i domaći somun, par mjeseci. Tegeltija se nije oglasio u svezi te istrage, zauzet je potkivanjem Tužilaca, zna se jedino da je ‘predmet formiran’, što znači čekaćemo desetak godina da saznamo ko je šta naručio a ko je šta pojeo. Poslije je, kao što znamo išao u posjet uz Ramazan u Sandžak, pa je onda bio na Ajvatovici, svaki njegov dan je upotpunjen da ne može više. Malo manje ngo dan podpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića.

Elem, Šefik je dovio za Taiba u Sarajevu a Bakir u Istambulu, već se sa sigurnošću može reći da će komemoracija na neuspjeli puč terorista uspjeti stoposto, čak i pored činjenice da je sve u Šefikovim i Bakirovim i Božjim rukama.

Šefik se u Vijećnici ispričao do besvijesti, ne vrijedi sve bilježiti. Osim onoga kad kaže da je ‘puč terorista uspio, sad bi umjesto demokratije u Turskoj imali vojnu huntu’, vrijedi istaknuti ovo sa ‘liderima’, jer Šefik je svakako lider i pol.

–Večeras smo ovdje da potvrdimo zajedničke vrijednosti – slobodu i demokratiju. Historija je mnogo puta pokazala da samo narod koji poštuje sebe, poštuje i svoje lidere. Narodu koji ne poštuje sebe, lahko je omrznuti njegove lidere, a to je uvijek bio prvi korak ka gubljenju slobode – rekao je Džaferović.

Znači, ko ne poštuje Šefika ili Bakira, taj nije za demokratiju, zato je u Bosni puna država demokratije. Brljavio je nešto i o slobodama u Turskoj, posebno o vjerskim, zaklinjao se na bratstvo i jedinstvo, ali sasvim bez veze i bespotrebno. Zna se šta je amanet i zna se u bobu i kome smo mahnuti.

Majke mi, ako Erdogan dođe u Bosnu čim se Bakir vrati kući, postaće mi sumnjivi obojica, pa neka me optuže odmah da ne volim naše lidere. Ovo očijukanje, dovljenje, pa konačenje i svakodnevne posjete, sve mi to dođe kao priprema za septembarsku Paradu ponosa u Sarajevu, što bi rekao Valter ‘živi bili pa vidjeli’.

Međutim, nacijo, osim bratske ljubavi, Summita i amaneta, ima još nešto o čemu se mora progovoriti. Brat Erdogan je sve nervozniji, gubi vlast i suradnike a i zato jer već par godinica čeka da mu braća Bošnjaci izruče Turke teroriste i pučiste koji se šepure po Sarajevu, Zenici ili Tuzli kao kod svoje kuće. U kom pravcu je on već poduzeo korake, oduzeo im pasoše, zatražio izručenje i zaprijetio. Ako ih ne izručite, naši odnosi bi mogli zahladniti. Istopiće se ljubav.

Bakir je onako po naški, vrdao ove dvije godine, čak je potiho i turske koledže i škole koje su osnovali Gullen i Feto ‘teroristi’ u Bosni prepisao Islamskoj zajednici BiH, mediji su dali primat Erdoganovim školama i koledžima marke ‘Maarif’, ali Erdogan ‘demokrata’ samo kako ga je dragi Bog dao, nije sa tim zadovoljan, hoće ‘Gullenovce’ u Tursku, da im sudi kao stotinama hiljada drugih, da se vidi ‘čija majka crnu vunu prede’.

Po svoj prilici, Erdogan i Bakir su napravili halal deal. ‘Feto terorosti’, dojučerašnji ugledni profesori i učitelji od kojih su neki čak i predlagani za aprilsku nagradu Grada Sarajeva, ostali su na milosti i nemilosti Bakirovih i Šefikovih dova, Skaka je već preuzeo u ruke makaze sestre Emine, a svi znamo šta sve mogu makaze uraditi u njegovoj ruci ili brijačnici za mladomuslimane.

Advokati koji su uzeli da ih brane, (Senka Nožica i Ademović) tvrde kako tu nisu čista posla. Njihovi klijenti su na terorističkim listama Turske, iako organizacija Gullena koju je Erdogan proglasio terorističkom nije uopšte na popisu terorističkih organizacija UNa, ali strašan politički pritisak se već osjeća. Po svoj prilici ostaće i bez azila u BiH, radne dozvole su im ukinute, i čim se advokati plaše da bi njihovi klijenti mogli ‘lako da nestanu’, znači da ‘tajna zelena balijska udba’ odrađuje svoj posao. Nije isključeno da kao u slučaju arapskih državljanai terorista sa bh pasošima koje je Lagumdžija onomad izručio Americi ‘preko noći, i u tajnosti’, ili kako su ‘Gullenovce’ izručili Erdoganu sa Kosova, da na isti način ‘nestanu’ i ‘naša braća teroristi’u Sarajevu. Čim je Šefik a i Bakir onako zadovio i čim se posjećuju svaka dva dana, nešto tu ima da se desi. Il se kosi, ili se mrsi, nema trećega.

Uostalom, ne najavljuje džaba Senka Nožica da će posla imati i Sud za ljudska prava u Strasbouru.

No, mene muči nešto drugo, zna se šta je amanet, zna se čija je Bosna, ja se pitam šta će biti sa ostalim teroristima?

Mislim, ako se ovih sedam ili deset ‘uglednih terorista’ profesora i dojučerašnjih akademika izruči Erdoganu, ili mu se tajno zapakuju i pošalju, pa poslije Mektić izjavi kako ništa nije znao ni čuo, šta će mo sa stotinama drugih terorista koji ostaju. Mislim na studente i đake Gullenovih škola i Univerziteta u Bosni kojih ima na stotine i hiljade u ovih dvadeset i kusur godna turskog školanja, sve do otkrivanja Gullena i terorizma, šta će mo sa njima?

Hajde neka mi to pojasni uglađeni džematlija Šefik Džaferović ili sprčeni Bakir, to bih volio znati i čuti.

Hoće li i njih uz dove kao kurbane dostaviti na adresu brata ‘lidera i demokrate’ Erdogana?

photo : Bakir Izetbegović u Turskoj, Šefik Džaferović u Sarajevu nemilosrdno dove za brata Erdogana, arhiv