Uredba koju je potpisao američki predsjednik Trump o deportaciji nelegalnih, problematičnih i nezadokumentovanih emigranata u USA izaziva medijske nedoumice, strah i paniku, ‘zakačila’ i Bosance, bh ambasada se po običaju ne oglašava

* Kao što je obećavao još u toku izborne kampanje, odmah o ulasku u Ovalni Ured američki predsjednik Donald Trump je potpisao nekoliko izvršnih uredbi koje imaju snagu zakona. Uredba o pomilovanju kojom je pomilovao najmanje 1,000 osoba procesuiranih zbog upada na Kapitol 06. januara 2021. godine, kojeg je prethodna vlast proglasila terorističkim aktom i procesuirala ih, izazvala je dosta medijske kritike. Ova pomilovanja su izazvala zgražanja posebeno familija onih osoba koje su tada smrtno stradale, međutim, podsjećamo, kritike i nezadovoljstvo su izazvala i pomilovanja odlazećeg Joe Biden-a, koji je u zadnjim minutama napuštanja Bijele Kuće pomilovao sina u skoro dovršenom postupku istrage u kojem je trebao biti osuđen, zatim brata, snahu i još neke članove familija ‘radi zaštite od budućeg krivičnog gonjenja i očuvanja dostojanstva porodice’.

* Najavljene su, a neke već i potpisane i uredbe o uvođenju dodatnih uvećanih carinskih tarifa za Kinu, Canadu i Mexico, no najviše straha, nedoumice, polemike i panike je izazvala njegova izvršna uredba o hapšenju, deportaciji i ukidanju svih benefita za ilegalne emigrante koji, kako je pojasnio ugrožavaju svojim kriminalom građane Amerike i njenu sigurnost. Broj nelegalnih i nezadokumentovanih (sa nedovoljnom ili lažnom dokumetacijom) emigranata mjeri se u milionima, i njihov broj je različit po državama. Najviše ih ima Mexico i California, svaka više od po dva miliona, značajan broj ih je i u državama New Jersey i New York.

Iako je u predizbornoj kampanji bilo govora da će se deportirati samo oni koji su nelegalno ušli u USA i oni pod krivičnim postupcima za teška krivična djela te lica sa potjernica, nakon što je ova uredba potpisana i nakon što je otpočelo njeno provođenje ispostavlja se da nisu sasvim ‘sigurni’ ni oni sa stalnim boravkom u USA kao ni oni koji su čak dobili državljanstvo, što je dodatno proizvelo neizvjesnost i strah kod mnogih. Posebno u ovoj uredbi je diskutabilno to što se ona odnosi i na djecu ilegalnih emigranata koja su rođena u USA čime su automatski postali državljani, što ‘Trump-ov propis’ ne priznaje a što uvodi u jednu pravnu nesigurnost i devastiranje silnih porodica.

Tim prije jer po Ustavu Amerike – po amandmanu 14 na njih se ta uredba ne bi mogla odnositi, taj amandman ih štiti jer su rođenjem postali državljani. Taj dio uredbe je Federalni sud osporio i u tom dijelu zaustavio izvršenje uredbe o deportciji na četiri mjeseca, šta će dalje biti ne zna se.

* Masovna hapšenja i deportacije su već otpočeli, uredba je naredila punu suradnju agenata državne sigurnosti sa ostalim agencijama i Policijom, neka medijska tumačenja tvrde da bi za svako hapšenje ili ulazak u stan prethodno se morao pribaviti nalog Suda, međutim još prema medijima se ne zna sa sigurnošću da li se to u praksi provodi. Kao ni to da li su od toga izdvojene škole i vjerske ustanove. Neke savezne države su još ‘rezervisane’ u pogledu izvršavanja uredbe, većina ih prihvata. Ova izvršna uredba se u medijima naziva skraćeno ‘ICE order’, što bi se slobodno moglo prvesti kao ‘hladna naredba’, a skraćenica je od punog naziva koji glasi US ‘Immigration and Customs Enforcement’.

Uredba u svom uvodu optužuje administraciju Joe Biden-a tvrdnjom da je svjesno i namjerno puštala emigrante u USA, čak i ‘komercijalnim letovima’ pa im davala boravak i benefite, čime je sigurnost Amerike ugrožena jer većina tih emigranata čini krivična djela i nerede. Ovakav propis ne bi trebao nikog prestrašiti niti uznemiriti ukoliko se odnosi na one koji su nelegalno i lažnom dokumentacijom ušli u Ameriku, a posebno na one koji iako su nelegalno u državi čine još i kriminal. Međutim, znajući za nepredvidivost u akcijama i potezima predsjednika Trump-a što se u medijima naglašava, te imajući u vidu američke medijske napise i reakcije određenih političara, advokata i udruženja o nepreciznosti i nedovoljnoj definisanosti, može se desiti da njenim izvršenjem stradaju i oni koji su u Ameriku ušli legalno i uz praćenje propisa. A ‘potpadaju’ pod naredbu samo radi toga što te procese prethodne administracije i postupke onda i nekada, sada neće priznati sadašnji predsjednik i sadašnja administracija. Dakle, u nekakvom ‘obračunu’ ili ‘osveti’ između bivšeg i sadašnjeg predsjednika, posljedice bi mogle nastupiti i za one koji nisu uslovno rečeno ‘krivi’. Za sada nema informacija da se hapse i deportuju takve osobe, što može značiti da je to više u domenu spekulacija i obračuna podijeljenih medija. Posebno je polemična odredba u vezi spomenutog amandmana 14 Ustava USA za djecu rođenu na tlu Amerike. Za kriminalce sa potjernica pa još i nelegalne emigrante, uredba je za pozdraviti, svaka država ima pravo da štiti i građane i državu.

* Uredbom se planira deportirati za sada preko milion nelegalnih emigranata i ona obavezuje izvršioce da u roku od 90 dana obavijeste predsjednika kako je tekao proces deportacije i šta unaprijediti u buduće, što znači da će se njeno provođenje nastaviti i poslije toga. Uredbom se ukidaju i svi benefiti i zdravstveno osiguranje za one koji su u procesu deportacije kao i za njihove porodice.

Na popisu za deportaciju između ostalih (prema listi u arhivi) što je zanimljivo, nalazi se i preko 800 Srba i 166 Bosanca.

O kakvim i kojim nelegalnim emigrantima iz Bosne i Hercegovine je riječ, kako su ušli nezakonito u USA te u kojim državama se nalaze – nema podataka. Kao ni podataka da li se možda radi o uhapšenim državljanima BiH po osnovu nekih krivičnih djela ili po potjernicama ili osobama koje su dobile bh državljanstvo a nisu autohtoni bh državljani.

Nema ni vijesti o tome iz ambasade BiH u Americi, tamo je na naslovnici susret Sven Alkalaja i turskog ambasadora u Americi kod kojeg je bh ambasador u posjeti.

photo : Donald Trump, uredba o deportaciji, arhiv