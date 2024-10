SANDŽAČKI ‘JAPAJA’ : Zašto ‘historijski’, ‘šokantni’ i ‘ekskluzivni’ intervjui Senada Hadžifejzovića nisu ni šokantni ni ekskluzivni a ponajmanje historijski?

* Nekadašnja ‘Yutel’ zvijezda malih ekrana, kasnije sa istim sjajem zvijezda SDA bratije a poodavno samopromotivna novinarska tv ‘faca’ sa istoimene privatne televizije Senad Hadžifejzović jednostavno ne može bez ‘šokantnosti’ i ‘ekskluzive’. Njegov ego i bolesna i neizlječiva narcisoidnost se osim po fotošopiranim slikama svoje mladosti koje ne mogu sakriti ostarjelog novinara u zalasku karijere, jedini su i pravi odgovor na pitanje iz podnaslova. Patetično izvještavanje, prizivanje rata, busanje u prsa domoljublja, ‘ja’, pa ‘ja’ i samo ‘ja’, samodopadno dodjeljivanje nadnaravnih mogućnost (‘ja sam prvi objavio’, ‘ja sam spasio Bosnu’, ‘ja sam odlučio izbore’, ‘ja sam jedini odnio i stavio bh zastavu kod Dodika’, ‘ja te mogu spržiti ako hoću u par sekundi’, ‘ja sam prvi uplatio žrtvama poplava donacije’, itd..), samo su mali dio opusa ovog nekada vrsnog i objektivnog novinara koji je u stanju čak i ‘obični’ tv dnevnik nazvati ‘centralnim’, da bude drugačiji i ‘najbolji’, i to je ono što ga čini ‘šokantnim’, kako oglašava i reklamira svaki svoj prilog, intervju svakog gosta ili pregled događaja.

* Pisali smo o tome više puta, ali ovaj ‘Ataturk’ iz Sandžaka, kako se sam prozvao šetnjom i javljanjem uživo iz Istambola odakle vuče korjene, inače je iz Sandžaka, Srbija, opština Sjenica, poznat je u zadnje vrijeme ne samo po gostima koji su uvijek i po pravilu isti, već po svojim intervjuima. Zato što ima potrebu da ih poslije emitovanja komentariše. Da su ‘šokantni’ ili ‘historijski’ ne bi imao potrebu za tim, ovako samo dokazuje koliko je zabrazdio u svojoj bolesnoj samodopadnosti. Tek kad ih prokomenariše, onda može brojati ‘lajkove’ i posjete a što obožava, i zaslijepljen svojim nadnaravnim mogućnostima i osobinama, jer za razliku od intervjua, njegovi komentari su zaista šokantni, primitivni i van svih normi novinarske etike, puni psovki, uvreda i etiketiranja svakog onog ko javno išta osim pohvala napiše o njegovim mudrostima i izjavama gostiju.

* Ako se prisjetimo samo njegovih najavljivanja intrevjua sa Dodikom, Aleksandrom Vučićem ili sa kakvim stranim ambasadorom, još ako smo ih i pogledali, možemo odmah vidjeti kuda ovaj naturalizovani Bošnjak ‘goni’. Zadnji intervju sa vp BiH Schmidt-om je dokaz pride. Bošnjaci su mu spočitali da je bio ‘previše blag’ i da nije reagovao u zaštitu Alije, pa je logično uslijedilanjegova ‘odjava’, pojašnjenje intervjua. Malo njegove poznate vickaste igranke, malo više patetičnog domoljublja i kritike a još više uvlakačkog i poznatog podilaženja gledaocima a češće gostima, vjernicima ili strancima, poneko ozbiljno pitanje bez ulaska u ‘dubinu’ i eto ti ‘ekskluzive. Koja obavezno traži njegovu dodatnu akciju i njegov komentar, što znači da nije uopšte to. Osim što je Hadžifejzović od sebe napravio ekskluzivu da bi poslije na komentatore pjenio rječnikom ulice. ‘Bagro politička’, ‘kerovi’, ‘botovi i skotovi’, ‘sve vam po spisku’ i tako listom. Jednom prilikom nakon pristojne kritičke ocjene njegovog intervuja sa Vučićem, poznatog novinara Ozrena Kebu je nazvao ‘tamo nekom Ozrenkom’, sličnom seksističkom izjavom je počastio i jednu novinarku.

* O, da, u toj nenadjebivoj osionosti, pravednosti i moći, omakne mu se i laž, kao ova nakon njegovog zapjenjenog komentara poslije intervjua sa Schmidt-om i napadne odbrane Alije Izetbegovića, kada je bez da trepne ‘odvalio’ kako je iz studija ‘išćero Fikreta Abdića ratnog zločinca, 20. maja 1992, kada je ‘spašavao uhapšenog Aliju’ a on, Abdić, ‘spremao državni udar’.

To gostovanje Abdića u studiju smo svi vidjeli i to je Hadžifejzoviću lična karta bošnjakovanja sa kojom voli Bosnu više nego ijedan Bosanac, i tu, naravno, nije bilo nikakvog ‘išćeravanja’, ko želi da se u to uvjeri neka pogleda taj ‘historijski’ uradak Hadžifejzovića i gostovanje tadašnjeg člana bh Predsjedništva kojem je po zadatku vlasti Sarajeva dodijeljeno svojstvo ‘učesnika i organizatora’ rušenja Alije, ali narcisoidnom novinaru je to bilo zgodno za njegov komentar kojim je ‘začepio usta botovima i skotovima’.

Bez potrebe i cilja da branim Abdića, preporučujem u vezi ovog ‘išćerivanja’ Abdića na, također, ‘ekskluzivni i historijski’ intervju sa Abdićem u Rijeci, 2012. godine kojeg je uz mnogo molbi i veza Senad dogovorio i ‘probio medijsku blokadu Abdića’. I taj intervju je dostupan na internetu svako ga može poledati i vidjeti kako ‘Sandžo išćeruje’ Abdića a ‘ućeruje’ laž. Slomio se dok nije došao do Abdića samo radi ‘ekskluzive’ a toliko je bio ‘žestok’ da je Abdića pofalio tako snažno da je i on ostao time začuđen. Aliju je ‘spašavao’ samo tako. Nije čak imao potrebu da Abdića tjera iz studija, došao je kod ovog ‘poznatog privrednika i tvorca ‘Agrokomerca’ u njegov ured u Rijeci.

* Još je jedna od njegovih laži kako ‘nikada nije na svojoj tv spomenuo rat’ a rat mu ne izlazi iz glave i dupeta, tako naime vole po BiH ratovati sve Sandžaklije dok stiču bogatstvo u glavnom gradu ili u Hercegovini do mora gdje svoje carstvo ima i on. Kako sam reče ‘još ga nisam odjavio a najavio sam ga 1992.’ Rat mu je bio i ostao opsesija čak i u njegovoj knjizi ‘Rat Uživo’ koju je uz pomoć SDA printao i prodavao po džematima dijaspore. Još dok je bio u istom saffu sa SDA.

photo : Senad Hadžifejzović danas, dolje – intrevju sa Fikretom Abdićem 2012, arhiv