POSLIJE IRANA NA REDU JE SAUDI ARABIA: ministar Zukan Helez i Reis ‘Ajatolah BiH’ Kavazović u državničkoj diplomatskoj misiji

Generalno i regularno, bilateralne sporazume između dvije države sklapaju i potpisuju dvije suverne države, odnosno najviši predstavnici vlasti države. Neregularno a popularno, u BiH takve ugovore sklapaju i ministri, što je još slađe u to se petlja obavezno i Reis Kavazović, prepoznatljiv više kao političar SDA u samom vrhu države a sve manje kao vođa Islamske Zajednice BiH. Što državi BiH daje karakter islamske a ne sekularne i građanske zemlje kakva je po Ustavu. Postaje degutantno o tome pisati, međutim u BiH se svako može i ‘igra’ se sa državom bez obzira na štetu po državu koja proizilazi iz toga, zadnji primjer takvog postupanja ministra odbrane BiH i Reisa Kavazovića je ruglo i ogledalo i države i samih aktera.

Prvo je notorni kavgadžija i pijanac po kafanskim stolovima ministar ‘zajedničkh oružanih snaga BiH’ Zukan Helez u službenu posjetu primio general-majora Misfera bin Hassana Al-Issu (sa vojnom delegacijom Saudi Arabia-e) i direktora Uprave za vjerske poslove Kraljevine Saudijske Arabije a onda je istog gosta ‘primio u službenu posjetu’ Reis Kavazović. I jedan i drugi su sa visokim gostom razgovarali i dogovarali ‘Plan bilateralne vojne suradnje’. Baš kao da ih je ovlastila država BiH i kao da su Predsjedništvo BiH.

Helez se uz slike generala, salve i pohvala snazi budžeta i vojske Saudijaca rame uz rame sa zamjenikom Reisa u svom kabinetu (šta će Reisov službenik u kabinetu ministra OS BiH to znaju samo Zukani Reis) požalio kako je ‘Nacrt Plana’ blokiran na Vijeću ministara od strane Staše Košarca, člana Vijeća iz SNSD stranke Dodika, Reis je bilateralu objašnjavao hvaleći državu gosta i njenu nesebičnu pomoć BiH u ‘oživljavanju vjerskog života bošnjačkog naroda’. Što je jasna poruka o kom narodu i kojoj državi se radi.

Suvišno je govoriti da je najveća pomoć Saud Arabia-e državi BiH u ekspanziji radikalnog islama, u gradnje džamija kroz koje se peru silne arapske pare ili u očuvanju i zaštiti vehabija te desetinama hiljada tona hurmi koje Reis prima u ime države BiH a onda rasprodaje, međutim ovaj dvojac kvazi-državnika ne posustaje. A niko se ne pita u državi kakve veze imaju ministar – koji se sve više u javnosti doživljava kao Reisov zamjenik ‘naibu Reis’ ili i Reis-hodža sa bilateralnim sporazumima. Iz Predsjedništva pa i iz bh Parlamenta niko se nije oglasio čak ni ‘gazija’ i ‘zlatni ljiljan’ Komšić a nije tome prigovorio ni Denis Bećirović niti Željka Cvijanović, stoga je ovo postala rutinska praksa. Po kojoj i ministri i vjerski vođa mogu vaziti i sklapati državne sporazume, kako se kome ‘ćefne’, stoga će ovakvih sastanaka biti još.

Podsjećamo. Helez je 09. juna ove godine isto pokušao i sa Iranom kada se ‘sastao’ u svom uredu sa vojnim atašeom Irana Mahmoudom Mohagheghom Pourom i njegovom svitom, ali u sklapanju bilateralnih sporazuma sa tom državom spriječili su ga Amerikanci, poslavši jasnu poruku, prijetnju sankcijama i kritiku zbog čega se Helez nakon otriježnjenja branio kako je to bila samo ‘protokolarna diplomatska posjeta’ a ne nikakvo bilateralno dogovaranje.

Članstvo u NATO i EU ovakvim sporazumima pada u sjenu, to ostaje samo kao floskula za dnevno-političko zamaranje javnosti više je nego očigledno ‘kuda Helez goni’ skupa sa Reisom.

Na Istok brale, nego! Među ‘braću’ u vjeri.

photo : ministar BiH Zukan Helez sa zamjenikom Reisa i delegacijom Saudi Arabia, arhiv