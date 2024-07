Nova knjiga sarajevskog i američkog pisca Aleksandra Hemona uzburkala muslimanske duhove, šta sad : gluho bilo, Gazi Husrev-beg je bio homoseksualac!?

* Nemoguće je da je Gazi Husrev Beg ‘osnivač’ Sarajeva-glavnog bh grada, veliki donator, čovjek zbog kojeg sarajevska vlast hoće ukinuti 06. april dan Grada i zamijeniti ga sa njegovim navodnim rođenjem pa slaviti u februaru, da je On gluho bilo ‘onaj’. On, muškarčina i vojskovođa po kojem se zovu biblioteke i džamije, koji nam je i ‘otac i mati’ pa da bude LGBegTQ+?!

Nema šanse, kaže tursko-bošnjački magazin ‘Stav’ i njegov zaščešljani Bakirov muliman, urednik iz Zagreba, Bošnjak sa dva imena (Filip i Mursel) Begović, a analizira novinarka Amina Šećerović KAŞLI, naše gore i drvo i list, dok se u nemoći da zabrani parade ponosa u Sarajevu bori protiv ‘pedera’.

* Zbilja, šta ih je toliko naljutilo da su u svom obračunu i ‘čuvanju tradicije i društva’ otišli tako duboko da su za promociju lezbijstvai pederluka u ‘čistom Gradu i državi’, optužili čak i bh i američkog popularnog pisca Aleksandra Hemona i njegovog prijatelja ‘osvjedočenog pedera’ Damira Iamovića, inače dobitnika vrijednih domaćih i svjetskih priznanja iz domena umjetnosti i muzike? Povod je najnovija knjiga Hemona o romantičnoj ljubavi i životnim sudbinama između muslimana i Jevreja, o Pinti i Osmanu, a razloga ovaj fašizoidni i magazin i portal imaju na pretek. Hemon (Saša) Aleksandar promoviše svoju najnoviju knjigu ovih dana u BiH i u Hrvatskoj te u Berlinu gdje često i dugo boravi kad nije u Chicago IL gdje stalno prebiva, izdata je na bh jeziku ‘Buybook’ pod nazivom ‘Bejturan i ruža’, dok je u engleskoj verziji kjiga printana sa naslovom „The World and All That it Holds” (Svijet i sve što on čuva).

* Nije samo ‘gay’ tematika naljutila ove ‘čuvare ćudoređa’ U Muslimana, iako je to kao ‘okidač’ jer je ‘nemoguće’ da musliman bude ‘takav’, više ih je naljutio navodni intervju Hemona u Njemačkoj u queer časopisu ‘Siegessaule’, gdje je pisac odgovarajući na pitanja ‘izvrijeđao naše historijske vrijednosti’ govoreći o Gazi-Husrev Begu ‘najvećem vakifu’ Sarajeva, osvajaču, vojskovođi i ‘sufiji’ čije ime krasi najveća Biblioteka u Sarajevu i najpoznatija džamija, a sve kako bi ‘pokazao da je homoseksualizam dio islamske tradicije’. A što je – fuj, pljuc, uff, gluho bilo – ne moguće. Hemon je, vele, ustvrdio kako se ‘Beg nije nikada ženio, kako je sav život drugovao sa ‘jaranom’ koji je i sahranjen uz njega, te kako nije imao djece’. Tog ‘boyfrienda’ je, citiraju ovi ‘stavovci’ Hemona, Gazi-Husrev Beg utemeljitelj Sarajeva ‘zarobio u ratu i učinio svojim robom a potom i zamjenikom’. ‘Živjeli su zajedno, spavali zajedno ali se nikada nisu vjenčali’. ‘Jer su se mnoga društva ponašala a i danas to čine tako kao da su queer ljudi rijetka aberacija pa su ignorisani i proganjani, međutim takvi ljudi su postojali i postojaće’.

* Laže i kleveće, tvrdi drugarica Emina Kasli, Husrev-Beg je bio ljudeskara, a ne gay i to što iznosi Hemon je ‘neprovjerena činjenica’. Pa dodaje. Bio je oženjen sa ženom po imenu Šahdidar koja je bila njegova robinja a kasnije žena, i to je jedna od najljepših ljubavnih priča iz našeg grada.

‘Cvrc Milojka’. Ja nikada nisam čuo za tu priču i bajku o Begu i Šahdidar, a nema kakvih sve nema priča i legendi o ‘nama’. No, i ova romansa Hemona, ova ljubav između Osmana i Pinte ‘Sefarda’ je također jedna od ljepših ljubavnih priča, samo što se o tome malo zna, knjiga je tek izišla. A ‘činjenice’ je provjeravao od Sarajeva do bitaka u austro-ugarskoj vojsci gdje su ovi zaljubljenici čak i ratovali. ­Sefardi su Židovi koji su izjegli iz Španije i došli u Sarajevo. Također se zna da postoji grob, odmah do Gazi-Husrev Bega od njegovog ‘prijatelja’, dok se ‘ne zna’ gdje je Šahdidar sahranjena, ali ne bi ulazili u detalje iz čisto praktičnih razlga. Neka se ‘Stav’ muči oko toga, a valjda će i Hemon nešto više objasniti ako bude potrebno. Činjenica je da su vlasti Sarajeva uz IZBiH svim srcem protiv ove LGBTQ+ populacije i da se permanentno pozivaju na ‘čistoću i tradiciju’ a evo nije baš sve ‘čisto’. Čak ni uz harem džamije.

* Ne zna se, eto da li je Šahdidar muško ili žensko!? Znači, ‘ko se mača laća, od njega i strada’. Tako bi i ovi najveći progonitelji svih onih ‘što nisu čisti kao oni’, mogli završiti u sopstvenom glibu prljavštine. Nabacali su ovi novinari još mnogo toga o gay sahranama, o gay džamijama i gay džematima (toga svega ima ali ‘Stav’ to naziva ‘skalamerijama i lažima’), a sve to povezujući sa sa namjerama Zapada pa čak i Pape da se naše društvo uprlja. Zbog čega oni hoće da se ‘društvo digne u zaštitu islamskh čistih vrijednosti’. Ovo sa ‘čistim vrijednostima’ zvuči fašizodino, zar ne? Jer implicira da su svi drugi ‘prljavi’. To ćete naći često u bh medijima kada se govori o Srbima ili Hrvatima. Ono : mast, rakija, bijeli luk, slanina, zapuštene brade i sl.

Damira Imamovića koji je skladao sevdalinku za ‘Hemonove pedere’ i koji CD se prodaje uz knjigu nazivaju upravo tako. ‘Pederom’. Iako je tip za sevdalinke pokupio sve najveće svjetske nagrade, kažu da ih je ‘uprljao’. Ne mogu Osman i Pinto pjevati ‘čistu našu sevdaHlinku’. Inače, Imamović uvijek podržava parade ponosa i često je na njima u prvim redovima u šetnjama Sarajeva. Što je motiv više da ga popljuju.

Knjge Hemona nikoga ne ostavljaju ravodušnima. U Americi je proglašavan piscem godine, poznat je i kao pisac scenaria za serije i filmove, knjige su mu prevođene skoro na sve jezike svijeta, vjeruje se da i ova najnovija priča o dvojici homoseksulaca neće biti bez odjeka.

I to je sve normalno. Ali, šta ćemo sa Husrev-Begom i sa Šahdidar?

photo : Aleksandar Saša Hemon i njegova najnovija knjiga ‘Bejturan i ruža’, arhiv