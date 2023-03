Četnici sa brda ponad Sarajeva su uništili u ratu sarajevsku Vijećnicu i Nacionalnu Biblioteku koja je donacijama EU obnovljena, Benjamina Karić načelnica Grada je nametnutim propisom kao Visoka bh predstavnica za šegu, sramotu i promociju otela istu od građana i upisala je u vlasništvo Grada, efekat je isti i onda i sada : državna imovina je postala gradska dok građani u Vijećnicu ne mogu ući i koristiti je bez plaćene ulaznice.

* Spomenik kulture, jedan od najpoznatijih u glavnom bh gradu sarajevska Vijećnica u kojoj je bila smještena Nacionalna Biblioteka sa preko 2 miliona bibliotečkih jedinica i nacionalnog blaga bh istorije, tradicije i kulture države smještena u zdanju izgrađenom u vrijeme Austro-Ugarske vlasti, u zadnjem bh ratu je granatama sa brda iznad Sarajeva spaljena i uništeno je oko 70% njene istorijske građe. Prije rata ovo je bilo jedno od najomiljenijih okupljališta građana koji su mogli ući unutra i besplatno razgledati i čitati knjige u Biblioteci, popiti kafu, popričati i odmoriti se, prestankom rata preostali sačuvani dio ovog blaga je smješten po podrumima u kampusu Univerziteta Sarajevo privremeno, do danas tamo nije ništa od toga vraćeno.

EU je donacijama 2014. obnovila ovu zgradu kulture ali Biblioteka Grada i pored više zvaničnih zahtjeva nije alarmirala gradsku vlast niti je Vijećnica vraćena građanima na upotrebu, nisu pomogle žalbe i tužbe sudovima i gradskim vlastima. Ovo zdanje kulture je nakon obnavljanja prepušteno u ruke par vlastodržaca iz reda SDA mafije koji su tu održavali sastanke i sjednice, dok je vlast iznajmljivala sale za vjenčanja uz naknadu, ne obazirući se na vapaj direktora Biblioteke da se objekat vrati narodu, uz značajnije praznike u ovom hramu kulture su radili samo reflektori i projektori, obilježavali se zvanični događaji i o Vijećnici pisali spjevovi po medijima, dok se za to vrijeme i dalje nastavilo propadanje značajnog blaga i dokumenata te knjiga. Nacionalna Biblioteka je i pored korištenja ovog spomenika još od 1951. tu samo posjetilac ili podstanar, dok građani za ulazak moraju platiti 5 KM za ulaznicu.

* Prijašnja vlast na čelu poznatog SDA sunetlije i vickastog načelnika Abdulaha Skake sadašnjeg ambasadora imala je rješenje i viziju : napraviti novu Nacionalnu Biblioteku i spiskati nekih 22 miliona KMa donacija iz Saudi Arabia-e, samo nikako dozvoliti povratak NB u svoje prostorije. Tu bi u toj novoj Biblioteci na nekom novom mjestu mogli umjesto ovog nacionalnog blaga čitati i razgledati bliskoistočnu kuturu i tradiciju, dok bi idejnim rješenjem Biblioteka bila zapravo nova džamija ili mesdžid, sve je bilo zacrtano.

Ni to nije zaživjelo, dolaskom nove vlasti ‘trojke’ i u poznatom igrokazu u kojem je umjesto Bogića Bogićevića sramno nogiran ovaj osvjedočeni patriota i domoljub, ustoličena je Benjamina Karić Longrc, veće ruglo i sramota Grada od zabavljača Skake. Od svega obećanog ne samo uz Vijećnicu koja ‘će se vratiti građanima‘, ova navodno doktorica Rimskog prava sa ‘univerziteta’ u Travniku koja nas svakodnevno šamara i siluje svojim slikama, bruka dijeljenjem zlatnika, forsiranjem glupih i bezobraznih spomenika i čestitarenja i gnjavi svojim patetičinim rečenicama i pismima kome treba i netreba, sve uz sumnjivi osmijeh čak i kad o žrtvama zbori, Vijećnicu je branila tako što se borila pismima kojima neda skloniti ploču u Vijećnici koja se pokriva zbog teksta na ploči kad nam stranci dolaze u posjetu, građane je ‘oslobodila’ plaćanja ulaznica u ovaj hram kulture samo dva dana u godini : u povodu godišnjice granatiranja i paljenja Vijećnice. Ostalim danima moraju platiti 5 KM da bi tamo ušli. Uzgred, hvalila se lovom sakupljenomm rentanjem reflektora i prodajom ulaznica čime puni gradski budžet.

* Zaista, dobila ona stotinu hiljda ili manje ili više glasova (a dobila je nešto crkavice zahvaljujući upravo ovakvim svojim blesavim i samoreklamerskim ponašanjem koje pali kod raje glasača, te je produžila mandat oktobra prošle godine) ona je velika bruka Sarajeva, načelnica je to dokazala bezbrojnim primjerima. Ovih dana, bez da trepne od stida i srama, sjela je pred kameru svoga kompjutera, nabacila ljiljan na haljinicu pa procvrkulatala. Kao kad pravi baklave ili ide na ćevape sa rijetkim gostima strancima.

‘Nakon trideset godina bitke, dobili smo vlasništvo nad Vijećnicom’.

Pa dodala. ‘Nakon više od 30 godina borbe i rasprave, ovo je najveća pravna pobjeda za naš grad. Nakon zgrade DPO-a na Skenderiji, vlasnici smo i najljepše gradjevine u Bosni i Hercegovini. Ovim činom smo obezbijedili opstanak Grada.. i vraćamo Gradu ono što mu pripada’.

Uz to je dodala katastarski izvadak da nam potvrdi ovu ‘bitku’ i ‘slavnu pobjedu’ otimačine imovine ovjerenu odlukom Opštinskg suda u ‘C’ listu.

Protiv koga se ‘borila’ i zašto, da li uopšte sumnjivo nasmijana načelnica zna i da li je svjesna svoga poteza? Koji joj osim ‘lajkova’ na kojima živi i na ‘pismima’ i ‘žestokim odgovorima neprijateljima’ Sarajeva ona i diše i opstaje?

Nisam siguran u njenu osviještenost, ali sam siguran u jedno. Ono što su četnici granatama uradili sa brda ponad Sarajeva ova nesposobna i lažna patriotkinja (ona je zapravo samo pozati vojnik partije SDP) a to je da su sručili prostor kulture i života građana Sarajeva, ona je odradila uz pomoć vlasti i Suda. Rezultat je isti : građanima je oteto ono što je njihovo, bez da je Nacionalna Bibloteka i znala da se vodi ovakva ‘bitka’ protiv ljudi, građana u Sarajevu. Samo se budale ili bezobrazni tipovi (a Benjamina je i jedno i drugo pomalo) hvale sa onim čega bi se trebale stidjeti.

Ima i ovoga. Visoki bh predstavnik Schmidt je ovih dana nametnuo suspenziju Zakona o raspolaganju i upisu državne imovine u Republici Srpskoj, što je pozdravljeno i prihvaćeno u Sarajevu sa odobravanjem (ne potpunim ali tako je to sa Sarajevom, nikad nisu zadovoljni osim ako im odluka nije onakva kako je zamišljena), međutim uradila je isto. I ona je nametnula uz svoju vlast i preko Suda propis po kojem je faktički otela imovinu džrave i upisala je na Grad. Slijedom toga, svaki načelnik u BiH ili u FBiH ako već nije, može i hoće uraditi isto. Iako je uvijek među prvima kad se treba pozvati na državu, Ustav il zakon, ovim je to sve devalvirano i pojeftinjeno. Pokazala je ovim nametanjem i nezakonitim postupanjem da radi slično kao što sa državnom imovinom čini Milorad Dodik, samo što ona opaljena lažnim patriotizmom kao maskom za svoje budalaštine to neće nikad priznati. Niti mora kome šta priznavati, zna se unaprijed da se u njen postupak ne može i nesmije posumnjati.

Dakle, uzela je sebi ovlasti Visokog predstavnika, postala je Visoka bh predstavnica. Ali za šegu i zajebanciju. I još se sa tim hvali, to joj dobro ide. Ne vidim drugačijeg pojašnjenja za njenu tvrdnju o ‘konačnom vraćanju Vijećnice’. Od koga je Vijećnica oduzeta i vraćena Gradu, da li su možda Dodik ili Čović svih ovih ‘trideset godina borbe’ upravljali Vijećnicom i mlatili pare na ulaznicama i korištenju ili možda Marsovci? Pa sama se hvalila da naplaćivanjem ulaznica i iznajmljivanjem Vijećnica popravlja budžet Grada?! Teško da je doktorica prava u školi savladala i vlasništvo i posjed državne imovine, ali tu nema pomoći ni njoj ni nama.

Benjamina je veliki promašaj vlasti u Kantonu Sarajevo, da nije tužno i štetno po Grad i državu, bilo bi odviše vickasto.

photo : Benjamina Karić načelnica Sarajeva, facebook profil načelnice, arhiv