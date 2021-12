Vickasta bh stvarnost : ne moraš biti gay da bi posjetio Republiku Srpsku

Ima jedan stari, dobri bh vic o Muji i njegovom putovanju u, recimo-Republiku Srpsku.

Kad se požalio jaranu Sulji da mora u Doboj a nema para za kartu, Suljo mu je šeretski predložio rješenje. Napisao je na komad kartonske kutije ‘ja sam peder’ te ga poučio : samo staneš sa ovim papirom kraj puta i vidjet ćeš, ima dobrih ljudi, staće ti i prevesti kuda god trebaš.

Da malo skratim, Mujo je čim je stao čuo škripu kočnica i glas kamiondžije ‘upadaj’. Ali nakon kraće vožnje završio je u kukurizima a onda ga šofer šutnuo i otišao. Poslije je stao drugi, pa treći i kad je sa papirićem na cesti sav iscrpljen od ‘puta’ Mujo ugledao da staje neko vozilo i kad je čuo da ga vozač pita ‘đe trebaš jarane’, skrušeno je zavapio : ‘Ja bi do Doboja ako guzica izdrži’.

Nekako slično na put u Doboj se otisnuo i Šemsudin Mehmedović SDA ‘vikač’ i internet tobdžija, tobože vječiti protivnik SDA braće i partije a vazda uz njene skute (a i gdje bi drugo, kod Konakovića možda?!), prije toga (jer kao i svaka poslanička sirotinja u vlasti nije imao para za kartu) obratio se za pomoć nikom drugom nego li Miloradu Dodiku. Napisao mu je šta želi i kako najlakše može do Doboja a ovaj mu odgovorio. Evo ti ovaj komad papira i samo stani pored puta. Tako se Šemsudin žrtvovano odlučio na herojski put u Republiku Srpsku i završio u Doboju.

Znači, patent Milorada Dodika ‘fercera’, Šemso se islikao ispred javnih ustanova Doboja, ma čak i ispred poslovne jedinice iliti filijale Milorada Dodika, njegove SNSD firme-partije. Što opet znači, ‘guzica je izdržala’, Šemso nam je doturio i račun iz nekog kafića ili restorana kao dokaz da je na ćirilici popio kafu, a koji račun će kad se vrati predati u službu da se zahefta uz dnevnicu.

Stvari u BiH su daleko od neprevaziđenih bh šeretluka međutim nacijo, toliko su ozbiljne da nema smijeha ni za lijeka. Naravno, šalu na stranu, Šemsudin Mehmedović nije ni Mujo ni Suljo ali jeste jedan od glavnih likova iz ove tužne bh priče. Naime, kad je Srbe u Republici Srpskoj nazvao genocidašima, Milorad Dodik mu je poručio da će čim kroči na tle ovog entiteta biti uhapšen a onda mu Šemso uzvratio i napisao tačan datum kad putuje pa da vidi ‘čija majka crnu vunu prede’ i zapalio za Doboj. Sada gledamo po čitavoj Kugli Zemaljskoj kako se Šemso ne boji Dodika i kako je neuhapšen popio i kaHvu, čak, te osvojio ‘svaki pedalj’ Bosne i Hercegovine, posjetom Doboju, ‘svome gradu mladosti’.

Ja bih rekao i ludosti, jer to što gledamo i slušamo iz dana u dan više ne graniči sa vicevima, vickastiji su daleko bili oni ‘pravi’ – Mujo i Suljo. Ono, jeste, Šemsudin je postao gazija, neustrašivi borac makar žrtvovao i sopstvenu guzicu, a žrtvovao ju je čim je stigao do Doboja a guzica izdržala, mi smo dobili još Bogzna kojeg po redu internet gaziju i tobdžiju, nekog budućeg ‘dijamantskog ljiljana’, javnost je konačno spoznala da je odlazak u Republiku Srpsku iz Federacije pravi herojski podvig, 26 godina iza rata, i u državi koja je jedinstvena ‘na svakom pedlju’, međutim slike sa zadnje sjednice bh Predsjedništva pokazuju da je BiH nažalost suvereno i jedinstveno spremna za dženazu.

Jer se umjesto prave bitke za rođenu državu svjesno radi na njenoj sahrani, ‘ajde da kažem preseljenju, vode se ovakve i malo drugačije borbe u kojima uživasamo Šemsudin i njegova raja. Već smo vidjeli, putovanje u ovaj ‘omrznuti entitet’ promovišu i Bakir Izetbegović i Nermin Nikšić, jedino nismo sigurni zašto i oni nisu završili u Doboju već u Banja Luci. Podsjećamo, nakon što ga je Vojin Mijatović podpredsjednik SDP nacionalista i nasljednika bivših komunista pozvao u Banja Luku i nakon što je tamo stigao nedavno, Bakir će kao i Šemsudin izjaviti. ‘Evo me, prošetao sam se Banja Lukom i ništa mi nije bilo, čak su me zaustavljali i čestitali mnogi Srbi’. Tako Bakir oslovljava nekoliko beskućnika i prosjaka na ulici koje je namirio kao na Bajram radosnu dječicu. Slično će izjaviti i šef Vojina Mijatovića Nermin Nikšić, drug i jaran, nakon nekakve Konvencije komunista u Banja Luci 05. decembra ove godine (a zapravo skup SDP vrhuške iz Sarajeva koja se tamo dovezla ne auto putem kao Šemsudin već autobusima, ali cilj je isti : stigli su gdje su se uputili), tako da me ovo putešestvije poslanika (tobe yarrabi kakav naziv za državne foteljaše) Šemsudina nije previše iznenadilo. Tim prije jer tamo u ‘eres’ kako Bošnjaci tepaju svom najdražem entitetu a Boga mi i Sandžaklije (ponajviše Senad Hadžifejzović), vječiti podpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić putuje svaki dan. Na posao, kad nije gdje u kakvoj džamiji ili dovištu za otadžbinu.

Putuje i mnogi drgi na posao u Banja Luku ili u Doboj samo još nisu počeli objavljivati račune iz kafane ili autobuske karte pa se da pretpostaviti da su ta putovanja izvedena na sičan način kao i ovo Mehmedovićevo. Nema kraja našem šeretovanju i doskočicama, ali red se vratiti još jednom na ovu sliku iz Predsjedništva koja je danas objavljena. Majke mi, Tite mi, ljepše dolaze sa sahrana a ponekad i sa dženaza. Kao što smo vidjeli i čuli ova trojica ništa nisu dogovorili ni odlučili. Nije bilo harmonike. Ali zato Mehmedović nastavlja tamo gdje je zapeo Bakir Izetbegović.

Do sada smo naučili da nam o glavi rade Srbi koji su četnici i genocidaši, Hrvati koji su ‘UZPovci i ustaše’, Rusi jer su uz Dodika a Kinezi jer su uz Ruse, Njemci jer nisu sasjekli Dodika na vrijeme, Francuzi zato što tradicionalno mrze muslimane (a mi Bošnjaci, ej), poslije je došlo na red seciranje EU, svih njenih činovnika koliko ih je proputovalo Bosnom redom te je zaključeno da ‘navijaju za Dodika’. Naprosto smo ih nogirali i poslali natrag u Evropu kao i nekoliko američkih izaslanika za BiH i Balkan. Uz ceduljicu u rukama kao onu Šemsudina Mehmedovića. Zadnje smo najurili Mađare. Ako slučajno ne jebemo majku i Amerikancima poslije ove nenadjebive vojne vježbe sa doniranim helikopterima, onda zaista nismo niko i ništa.

Kad još njih otkačimo, onda se možemo u miru i rahatluku opustiti jer se ‘budi Istok i bude se muslimani’, Bisera Turković je razbudila čitav Bliski Istok, kako reče slikovito Bakir kojem je svaka ‘za malja’ i koji kao i svaki Bošnjak ne spava nikad i nikako, budan je. Eno čak se i dronovi marke ‘baryaktar’ uvježbavaju jer se nama i postrojavanje voda policije u ‘eresu’ priviđa kao Hadžifejzovićev rat uživo.

Željko Komšić je kao i uvijek najborbeniji bošnjački član bh Predsjedništva iz reda Hrvata, slijedeća sjednica bh Predsjednštva bi mogla bit kraj za Dodika, kraj kojeg bh mediji najavljuju već dvije godine, mogao bi ga Komšić uhititi. Rekao je fino da mi moramo stvari uzeti u svoje ruke. Evropa neće ništa, Tužilaštvo i SIPA kažu izuzima ‘nepostojeća dokumenta’ od Dodika, i to namjerno i slabo rade, nikako, Evropa podstiče Dodika da nastavi i čak sa njim ‘planira sjednice’ kako tvrdi sveznajući istražitelj Avdo Avdić a potvrđuje naš neoborivi i nenadjebivi Reuf Bajrović iz modernih ‘Nadrealista’, sa njim i Emir Suljagić najpoznatiji direktor groblja u BiH koji otkriva čak i tajno naoružavanje Srba i najavljuje klanja.

Ako slučajno negdje na putu vidite sa papirićem Denisa Zvizdića ili drugog, onog Bećirevića ili izvjesnog ‘akademika’ iz Novog Pazara Kurtćehajića, znajte da se odvija odvažni put u Republiku Srpsku, osvaja se rođena zemlja, ima raznih načina bitke i borbe te shvatite onda i konačno da je najavljivani i priželjkivani kraj sasvim blizu.

Kaže jedan ‘analitičar’ specijalista (kojih ima ko virusa corone) mogućeg bh rata da je glavni pokazatelj rata u BiH ako vidimo da strani ambasadori odlaze (bježe) i ako se zatvara ‘Internacionalni aerodrom Alija Izetbegović u Sarajevu’, ja se s tim ne slažem. Jeste, odlazi nam Nelson američki ambasador nakon što je samo kupovao i rasprodavao kao stari svoj namještaj svaka dva mjeseca i uživao sa partnerom, ali dolazi drugi. Takvi su ti ambasadori. A i aerodrom je nekad otvoren a nekad nema nikoga. Moje je mišljenje da će pravi pokazatelji rata biti kad nestanu Bakir, Dodik, Željko Komšić i Čović a sa njim još nekoliko desetina (puta X) ahbaba, kad Avdi Avdiću presuše ‘izvori informacija’, kad mu se prestanu doturati službeni papiri iz OSAe, Tužilaštva i Suda, kad novi Visoki bh predstavnik uzme godišnji odmor i kad Mustafa ‘Hižaslav’ Cerić vrati ‘svoju’ kuću vilu ‘Hidrogradnji’ (pa sa pasošem Čuvara i Kralja Svih Harema klisne u S. Arabia-u) a njegov šef kojeg on savjetuje, ef. Kavazović, kad prestane sa svojim mirotvorskim govorancijama. Ili kad Hamdija Abdić zakopa rovove na Uni a Naser Orić na Drini..

Sve do tada ne vidim kako i koji naučnik može spojiti ovu rasparčanu zemlju a da ne mirše na smrad, sapun i parfem ili nacionalizam. I kako poslije svog ovog sranja može zamirisati najavljivana i opjevana ‘čistoća’ države, zajedništva i suživota, čak i da mirišljavi NATO vojnici poslušaju Bakira i dođu u Brčko. Da u ljubavi i jedinstvenoj zemlji uživaju genocidaši, ustaše i ‘uzp’ovci skupa sa nebeskom nacijom Bošnjaci/Muslimani/Bosanci? Teško.

Bojim se da je kanalizacija zrela za rekonstrukciju ali nema želje da se popravi. Nije je bilo ni 1990.

photo : sjednica bh Predsjedništva 23.12.2021, u okviru Šemsudin Mehmedović put u Doboj, arhiv