Titine vile a naši vilenjaci : Ministar odbrane BiH sa najvećim ‘patriotskim mudima’ Zukan Helez po Bliskom Istoku mimo svojih ovlaštenja lobira sklapanje bilateralnih sporazuma o vojnoj i ekonomskoj suradnji sa ‘braćom’ međutim od silnih uspjeha uspio je u državi Qatar zainteresovati domaćine samo za kupnju devastiranih i propalih Titinih vila u BiH koje je pijani ministar već ‘mahnuo’, dok je u UAE prošle godine dogovorio obostrano priznanje vozačkih dozvola(!!?)

* Svojevremeno je Milorad Dodik nekontrolisana državnim protokolom putovanja SDA ministrice i spisateljice Bisere Turković po Bliskom Istoku i mnogim drugim azijskim atraktivnim destinacijama okvalifikovao kao putanju ‘krstareće rakete’, no ipak bio je u krivu. Ne samo zbog osnovice ‘krst’ u glagolu ‘krstariti’ zbog čega je po pravopisu bh jezika zabranjena i nepotrebna upotreba takvih sintagmi (umjesto toga se fino kaže na maternjem ‘nekontrolisana raketa’) već i zbog ustaljene prakse bh državnika koja pokazuje da takve rakete uopšte ne ‘krstare’ bez znanja gdje će pasti već po programiranim i ucrtanim ciljevima, i zato jer nije Bisera bivša ministrica jedina koja je ‘krstarila’. Svi su rasuti po Svijetu od načelnika do bh Predsjedništva i svi idu tamo kuda hoće, nema veze da li je po protokolu ili potrebi.

** No, ne samo da naši ‘državnici’ piče kuda god požele i da stignu o trošku voljene države obići ono o čemu su sanjali, oni čak i kad ‘krstare’, ne gledaju ni da li su nadležni ili im to nije u opisu poslova, važno je samo odredište, kakav ‘poziv’ domaćina pod koji ‘spada’ i samostalni odlazak, važno im je čak i da načuju da se negdje održava kakav simpozij, okrugli stol, forum ili kakav expo vašar, i oni su odmah za put spremni. Već smo usljed toga naučili da nam, primjera radi, opasno bolesna načelnica Benjamina Karić ‘gostuje’ na kakvom ekonomskom forumu skupa sa ministrom odbrane Helezom koji po položaju imaju veze sa ekonomijom koliko i Benjamina sa načelnikovanjem, ili da nam recimo ista ta i takva, najljepša i najbolja načelnica, osvane u Istambolu sa ministrom FUPa – nenadjebivim pendrekom ‘trojke’ Ramom Isakom na simpozijumu o suradnji načelnika ili savjetovanju o kakvim ekološkim promjenama. Najvažnije je da guzica vidi Svijeta i da proputuje a nas obaspe slikama uspjeha i domoljublja.

*** Naravno, najviše se ‘krstari’ po Bliskom Nam Istoku kada su u pitanju bošnjački ‘državotvorci’, parlamentarci ili ministri, ‘oni drugi’ idu na drugačija odredišta.

Prije dva dana tako će nam se javiti kao i pendrek Ramo sa ‘sestrom’ Benjkom sa ekonomskog ‘foruma’ u Turskoj, ministar odbrane BiH sa nekakve ‘vojno-pomorske izložbe’ u bratskoj Nam državi Qatar zvanoj ‘Dimdex 2024’, po čijem nazivu je ministar sa najvećim ‘patriotskim mudima’ u BiH (‘zbog historijskog patriotskg jebanja matere Dodiku u Konjicu kao partneru u vlasti juna prošle godine, a nakon jebanja genocida od strane Dodika) skontao da mora tu biti : ’em smo vojna ’em pomorska sila’.

I bi Helez, sve sa ‘delegacijom’ i nakon razgledanja helikoptera i aviona on nam je odmah ‘očevid’ u svom stilu ‘futur prvi je prezent i sadašnjost’ pretvorio u gotov posao. Sa onim helikopterima koje će jednog dana donirati Amerika a koja obećana donacija je vrijedna 80 miliona dolara, i sa ovima sa izložbe, Helez je utrostručio našu snagu i moć a novine objavile sve sa slikom.

**** No, nije to sve, Helez kad ide i kad radi, a radi stopedeset i osam na sat i najbolje od svih ministara do sada, tako sam kaže, naš glavni junak se dao i u druge vode, daleko od njegove stolice. Pa je tako usaglasio niz ‘sporazuma o ekonomskoj i drugoj suradnji’ sa ‘braćom’ u Qataru za čije sklapanje i dogovore uopšte nema saglasnost države osim ‘ćageta’ bošnjačkih predstavnika, jedan od takvih je da je od posla pijani ministar dogovorio mogućnost rasprodaje Titinih vila u BiH. On, ‘nasljednik partizana’ u SDP zeleno-crvenoj partiji je državnu imovinu onog ‘mračnog sistema’ spreman ‘mahnuti’ ako ih već nije utopio, iako se valjda zna ko je titular državne imovine, a to je izgleda pored Dodika i Zukan. Titine vile u Bugojnu, kod Donjeg Vakufa i Kupresa su zainteresirale državu Qatar, sve drugo u vezi aviona i kamiona je nestalo bestraga u pretočenim obećanjima. Ako mislite da Qatar ne zna kako izgledaju i kako su jadne i propale Titine vile (nisu one Titine već vladine, tako se bolje raspoznaju, a devastirane su i propale zato što su državna imovina i predviđene za propadanje i rasprodaju poslije toga), opet ste u krivu. Njih zanimaju lokacije koje će dobiti budzašto a onda će tu graditi svoje zgrade, vile, hotele, skijališta ili odmarališta ograđena i pod ključem za Arape ili biznis, tako rade i po Sarajevu i okolici i širom ‘najjedinstvenije’ i ‘najsuverenije’ države Bosne. Osim ove ‘bilaterale’ Zukan je dogovorio i još toga što nema veze sa avionima, kao recimo otvaranje ambasade, ali ‘razumljivo, ne može nam reći’, što znači ništa posebno, kao što nam mediji nisu smjeli ni mogli reći da Zukana za takvu trgovinu državnom imovinom nije ovlastio niko. No tako se postupa državnički, dajući do znanja da i Dodik nastavi larmati i krčmiti državnu imovinu u svojoj državi avliji, pa da mu opet jebucnemo mater patriotski i sa merhametom.

***** Podsjećamo, Zukan je svoje putovanje ‘braći’ i svoje ‘krstarenje’ proslavio i sijelom u UAE krajem prošle godine, odakle je kao ministar odbrane obznanio ‘sporazum o dvostranom priznanju vozačkih dozvola’ i ‘otvaranje ambasade UAE u Sarajevu’. Tako je, kao da je ministar vanjskih poslova svojom ‘krstaricom’ Helez omogućio da se mi vozamo sa našom vozačkom u UAE i obratno. I tu je također odgled’o avione’ na izložbi „Dubai Airshow 23“ i najavio još više ‘jačanje naše zajedničke armije’, međutim nije naveo koliko će obradovati ‘naših’ u ovoj bratskoj zemlji sa ‘našom vozačkom dozvolom’, dok je izrekao da u BiH ima 3000 Arapa iz ove zemlje koji će se zahvaljujući Helezu vozati sa svojim vozačkim dozvolama po BiH. Ima Arapa daleko više ali i ova brojka je za muštuluka.

Pa ko ne bi zavolio takvog ministra i ovo vozanje, pitam vas?

photo : jedna od ‘Titovih vila’ kod Bugojna (nekad i sad) koju je ministar Zukan Helez tržio u Qataru, arhiv