Primamilo ih najavljenih 6 milijardi eura a ne ulazak u EU : politički forum u Bruxelles-u 2023. kao sijelo uz ‘evropsku agendu’ u restoranu ‘Barka’ u Sarajevu 2016. godine

* Drugi po redu politički forum na visokom nivou o evropskim integracijama održan 05. ovog mjeseca privukao je nevjerovatan broj ‘gradskih varalica’ – predstavnika bh vlasti svih nivoa. Tamo je otišla ‘delegacija’ od nevjerovatnih 43 predstavnika korumpirane vlastele sa državnog i kantonalnog nivoa te iz Districta Brčko, sa još toliko pratećeg osoblja, broj je poprilično iznenadio i organizatore ovog sastanka u EU jer nikad takvom sastanku nije prisustvovala tolika grupa ‘vlasti’.

Tite mi, kao da EU ne zna s kim ‘ima posla’, ako je iznenađena onda to samo glumi, mi smo u svemu ‘posebni’ a kad je u pitanju odlazak po lovu kako je ‘naša delegacija’ skontala poziv, EU je ‘još dobro prošla’.

Jer, čim je par dana prije ovog Foruma (a što je najavljeno i na prvom Forumu) objelodanjeno da je početkom novembra ove godine Evropska Komisija odobrila ‘Plan rasta za Zapadni Balkan’ koji uključuje 6 milijardi eura bespovratne pomoći i kredita za ubrzanje socioekonomskog približavanja Evropskoj uniji, ‘gradske varalice’ iz vlasti (da ih razlikujemo od seoskih jer su opasniji i zločestiji) su počele po medijima promovisati skup i sastavljati spisak ‘delegacije’.

Tako će Dino Konaković uskliknuti po twitteru i ostalim medijima ‘Čekaju nas milijarde, apelujem na Dodika i ostale da ne blokiraju’, ne bi li milijardama zaustavio svakodnevno javno sramoćenje i dopisivačinu sa uvredama u čemu i sam učestvuje ministar vanjskih poslova Konaković, prešućujući i nadajući se da EU neće na Forumu samo govoriti o prioritetima (njih ravno 14) koji su pred bh vlast postavljeni kao uslov za određivanje datuma otpočinjanja pregovora za ulazak BiH u EU.

Zato je u Bruxelles nagrnulo sve što se moglo pokupiti da ‘impresioniramo’ EU, lova je za ‘našu vlast’ najbolji afrodizijak i glavni pokretač njihovog djelovanja, i ima se iskustva od ranije. Čudno je što tamo nisu došli i ostali bh VIP stručnjaci tipa Komšića, Bećirovića ili notorne načelnice Benjamine Karić koja prati državne aktivnosti skoro redovno po sijelima Amerike i Evrope.

* I bi Forum, bi sastanak, na kojem ih fino domaćin (Oliver Varhelyi) komesar dočeka, ugosti, nahrani i napoji, pohvali ih za ‘vidljiv a li nedovoljan napredak’, obeća im lovu ali opet postavi pred njih iste ‘uslove’. Zdatke, koje ove varalice čak smatraju ‘ne fer’ postupkom jer ih se ‘vazda ucjenjuje nečim’, neda im se predaha. Nakon što su se ‘napapali’ i dobro zalili, ‘naše vođe’ su blistale od zadovoljstva, od zajedništva i napretka ka EU, istresali su svoje ‘uspjehe’ tih nekoliko jedva i trgovinom i ucjenama donešenih zakona iz uslova EU koje su ipak i za svaki slučaj ‘doradili’ na svoj način a ne po preporukama EU, pri tom izbjegavajući one ključne kao što su Zakon o sukobu interesa, Zakon o Sudovima, Izborni Zakon, Zakon o Javnim upravama i tenderima .. čak je i Milorad Dodik vazio o dosadašnjim uspjesima’, o jedinom putu ka EU i o suverenosti BiH a u okviru nje i o Republici Srpskoj.

Kod kuće po medijima je sve prašilo od ‘uspješnosti’ ovog sastanka i kao uvijek ‘samo je pitanje dana kad će mo otpočeti pregovore’ i ući ‘kroz ‘odškrinuta vrata Evrope‘ a uz to ‘ćapiti lovu’ koja je prilika koju nikako ‘ne treba propustiti’, međutim već slijedećeg dana je kao po običaju ‘zapelo’. Nije usvojen na Vijeću ministara Zakon o suradnji sa FRONTEXom-sa Evropskom Agencijom za graničnu zaštitu, BiH je kao što znamo jedina zemlja u Regionu koja nije usvojila ovaj dokument i propis koji je ujedno i jedan od 14 uslova EU. I opet ista stara i nova priča : Srbi tvrde da Bošnjaci blokiraju i to ministar Konaković, Bošnjaci kažu da Srbi hoće ovlasti za entitete preuzeti od države. Opet smo na početku, sve slatke priče iz Bruxellesa uz dobro iće i piće zasijenile su iste stare razbijačke i kafanske svađe po medijima. Uz najavu moguće odluke EU i to pozitivne već krajem mjeseca, namjerno prešućujući da je iz EU već stigao ‘hatferman’ : ništa ove već iduće godine u martu slijedi ponovo revizija šta ste uradili.

* Što nam to dokazuje?

Jasno i nedvosmisleno, ‘naše’ barabe i lole su otišle u Bruxelles da ‘guzica vidi Evrope’, da protrljaju državne kreditne kartice, kupe ponešto za hanume i supruge, uslikaju se za medije i najglavnije : da se ako ikako prođe-‘čopne’ lova koja je najavljena, sve drugo ih apsolutno ne zanima. I, sve dok se EU kao i načelno Zapad ili Visoki bh predstavnik budu držali svog principa podmićivanja ovih baraba umjesto da ih se makne iz vlasti, tako će i biti. Balkanci su takvi još ‘od kad je Adam kihn’o a to je bilo davno i u istoriji.

Čista bh klasika, uz priče o ulasku u EU, sve do narednog sličnog forum ili summita se nastavlja.

* Ovaj skupu u EU poprilično podsjeća na neka davna i fina politička vremena u vezi zaboravljene ‘evropske agende’ i ‘mehanizma koordinacije’.

Podsjetićemo, šta bi drugo. 2016. slična skazka o lovi i EU prepričavala se i desila se kod nas na sličan način, akteri te priče su bili skoro isti samo u drugim političkim dresovima. Tada su u ovoj manjoj hrpi političara dominirali Bakir Izetbegović, Zvizdić i Fadil Novalić sa Dodikom i Željkom Cvijanović, u Bruxellesu nije bilo Ni Bakira i Fadila. Međutim ima Zvizdića opet ali ima i Konakovića, Dodika, Keme Ademovića … sve su to iste face iz nekadašnje SDA bratije ili ‘braće’ iz Republike Srpske, oni su odmah prepoznati u moru ove ‘delegacije’. Samo iz Parlamentarne skupštine BiH 05. decembra ove godine u Bruxelles se otisnulo 28 tipova, poslanika i delegata : Dragan Čović, Denis Zvizdić, Marinko Čavara, Nikola Špirić, Kemal Ademović, Safet Softić, Čedomir Stojanović, Šerif Špago, Nihad Omerović, Marina Pendeš, Darijana Filipović, Saša Magazinović, Nenad Grković, umjesto da ih dođe dvoje ili troje, ne treba ni toliko.

Te 2016. sastanak je u manjem formatu održan u ‘historijskoj’ kafani ‘Barka’ a domaćin ispred EU je bio famozni Lars Gunnar Wigemark (onaj mračni evropski tip koji nam je ‘zakajlao’ sa akcizama i nestao ostavivši ‘smrznutu mačku u frižideru’) i tada su Bakir i Dodik uz stisak ovog prevaranta Evropljanina ‘otkočili procese i blokade’ i uzeli nešto evropske crkavice što je proglašeno nevjerovatnim uspjehom SDA političara i tadašnjeg člana bh Predsjedništav Bakira.

Ako se neki pitaju, a najviše tlapnju siju Bošnjaci, zašto u EU sada sjede predstavnici entiteta a ne samo države, treba ih podsjetiti. Tada su Bakir i Milorad dogovorili i potpisali Sporazum o podjeli love iz EU ali i ono najglavnije što Dodik s pravom ponavlja sve do sada : tragom tog Sporazuma ništa se više neće moći dogvoriti u EU bez entiteta. Tako su se složili i potpisali Bakir i Mile a poklopio parafom Wigemark.

Zato ne prdite bez veze otkud tamo ‘ovi iz entiteta’.

Evropa, iako postupa kurvenjski, za razliku od ‘nas’ čuva Sporazume i za njih važna dokumenta.

photo : Forum EU u Bruxelles-u 05.12.2023, arhiv