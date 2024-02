Fikret Hodžić – tajni agent Bob Rock, družina i najnoviji post : ‘To što sam osuđen, ne znači da sam kriv’!

Nakon pravosnažne presude za zloupotrebe i kriminal težak 10,5 miliona KMa u aferi ‘respiratori’ po kojoj u zatvor moraju bivši premijer Fadil Novalić (4 godine), Fikret Hodžić vlasnik firme za preradu voća ‘Srebrna malina’ koji je uvezao neupotrebljive respiratore (5 godina) i Fahrudin Solak šef federalne uprave civilne zaštite (6 godina), krenula je neviđena medijska promocija odbrane osuđenih nezabilježena do sad u istoriji BiH. Nevini su, ići će u zatvor ali prije toga boriće se do poslednjeg daha da ne odu u zatvor, sve im je napakovano od strane političkih protivnika i medija i sve u tom stilu, međutim njihove izjave, zaključci i pojave su posebna priča. Karikaturalne su humorne, i prepune tzv ‘crnog humora’ i prevazilaze dozu naših poznatih junaka Hase i Huse, više liče na legendarni strip iz radionice italijanskih majstora humora ‘Max Bunker and Magnus’ koji još od 1969 nije izgubio na popularnosti, iz kojeg stripa se rečenice njegovih junaka (Alan Ford, Bob Rock, Grunff ili Broj Jedan ..) i danas citiraju kao klasika smijeha i razonode te duboke satire.

Poslednjim postom Hodžić Fikret je uveliko podsjetio na agenta iz ovog kultnog crtića Bob Rock-a : ‘To što sam osuđen, ne znači da sam kriv’!

Nisu daleko ni ostali iz ove vesele družine. Tako će osuđeni Solak izjaviti ‘Pomagao sam ljudima, ponosan sam jer idem u zatvor’, dok se Fadil Novalić odranije poznat po svojim ‘alanfordovskim’ vatolomijama medijima obratio na svoj način. “Kriminizovali su jer su rekli ukrao sam, a dehumanizirali jer je vrijeme, kada se plasiralo kao istinu, bilo vrijeme korone, sa strahom za budućnost’. Poslije je dodao kako ga nije osudio Sud BiH : ‘mediji su donijeli presudu’.

Novalić je inače i prije ovog dvojca iz stripa ‘afera respiratori’ davno ušao u sferu crtanih romana i karikature, mediji su se bavili njegovim mudrostima i biserima iz dana u dan tokom čitavog njegovog nelegalnog mandata. Evo samo nekih njegovih uradaka.

“Riječ partizansko dolazi od riječi partizani. Moramo sami sebi ponovo pojasniti da partizani nisu tek obični ljudi, zato što su bili na tom putu borbe protiv antifašizma…’ O poskupljenju ulja po odluci njegove vlade, poruka za raju : ‘Kupujte manje, ako ste kupovali 100 litara, sada ćete kupiti naprimer 63.’ Nije za odbaciti ni ona o njegovom pokazanom umijeću na tv kada smo vidjeli da nije znao i mogao staviti običnu masku na lice, pa se pravdao. “Pokazao sam da znam napraviti raketu, podići fabriku, što bih morao staviti masku“.

Čisto radi uporedbe, evo nekoliko briljantnih replika junaka ‘Magnus’ stripa iz kojih su se iškolovali ‘naši junaci’.

‘Poslije sutra, dolazi prekosutra’. ‘Ako želiš pobijediti ne smiješ izgubiti’. ‘Bolje živjeti sto godina kao milijunaš nego sedam dana u bijedi’. ‘Ko izgubi dobitak, dobije gubitak’.’Tko spava nije budan’. ‘Ako želite pobijediti u trci, morate prvi proći kroz cilj’…

photo : Fikret Hodžić i Fadil Novalić te agent Bob Rock, arhiv