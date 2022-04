Možete li zamisliti bh lični dokument, pasoš ili osobnu–odnosno ličnu kratu, u kojem vam pored imena i prezimena, državljanstva i ID broja stoji i nacionalnost? Ili možda još bolje : nacionalna krvna grupa, po mogućnosti i politička partija kojoj pripadate? HDZ BiH je jednu ovakvu opasnu glupost koja bi mogla u BiH postati propis uputio ‘u proceduru po hitnom postupku’

Taman kad pomisliš da su sve svjetske gluposti i budalaštine ali istovremeno bezobrazne i opasne političke zavrzlame isprobane u državi BiH, skontaš da si ‘u krivu’. Nema kraja, sve je u beskraju naših mogućnosti. Tako je kod svih već opštepoznatih problema bh društva, posebno onih ekonomskih uzrokvanih pandemijom i ratom u Ukrajini, HDZ BiH došao na sjajnu ideju kako da zabavi bh Parlament i bh raju.

Po hitnom postupku, što znači odmah i bez ikakve javne rasprave je u ‘proceduru’ upućen prijedlog donošenja ‘Zakona o pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini i ostalima’ po kojem se predlaže da se konstitutivnost pored Ustava ‘ovjeri’ i upisom u lični dokument svakog bh građanina, pardon stanovnika BiH. Kao razlog se navodi sprečavanje mijenjanja nacionalnosti u izbornim listama i izborima, preglednost kod zapošljavanja, veća tačnost kod izbora i glasanja. Predlažu da za maloljetnu osobu ove podatke matičaru koji je obavezan to unijeti u Matične Knjige daju roditelji, dijete to može ‘ako hoće ispraviti kad postane punoljetno’. Predviđaju se i novčane kazne za ne poštivanje ovog propisa ali se ništa ne predviđa za one koji nisu konstitutivni i koji to ne žele ni biti. Ko ih šmirgla, to je ionako otpad od društva i ide odavno u kategorijau (za)’ostalih’.

Odavno veće a opasnije gluposti niste mogli pročitati niti pronaći, evo prilike. Jebe se bh političarima za rat, za inflaciju ili poskupljenja, njima je u glavi samo konstitutivnost, ‘građanština’ i funkcija, te što bolji rezultati na izborima. Međutim nacijo, u ovakvim opasnim svinjarijama HDZ nije usamljen, ovom bolešću su zaraženi osim konstitutivnih Hrvata i konstitutivni Srbi te svakako konstitutivni Bošnjaci, tako da unaprijed nije moguće isključiti donošenje ovakvog antidemokratskog i anticivilizacijskog, ako će mo pravo i pomalo fašističkog propisa. Uz veliku nadu da se to neće desiti.

Zato što sva bh vlast funkcioniše ne na EU, propisima i demokratskim principima već na ‘broju ruku’ i klasičnoj piljarskoj trgovini. A sve se može kad se ‘ruke slože’.

Napominjemo da je sličnu farsu sa nacionalnošću odigrala bošnjačka i vjerska elita na Prvom Bošnjačkom Kongresu proglašenjem nacionalosti Bošnjak u podrumu ratne 1993. godine, nelegitimno i nelegalno bez referenduma, ali svejedno odluka je ušla u Ustav i mogao si se upisati drugačije samo tužbom kod Suda, dok je konstitutivnost ušla i u presude Međunarodnog Suda za ljudska prava kao primjer diskriminacije (‘Sejdić-Finci i još neke od njih) ali to nije uopšte pokolebalo konstitutivne ‘prvake’ bh političke scene, ignorišu je više od čitave decenije. Po svoj prilici, ako se usvoji ovakav prijedlog, eto nam nove ‘domaće lektire’ i novog procesa kod Međunarodnog Suda.

Ja bih razumio onda muslimane a sada i HDZ i Hrvate kada bi se opredjelili za bosansku nacionalnost, međutim ni to nije za lična dokumenta i sa tim su svi zakasnili, iako se Bošnjaci ‘peru’ na sva usta, sve češće ubacuju pored Bošnjaka Bosance kojih nema nigdje, posebno ne u bh Ustavu, ovako, ovo razumijem kao opasnu zajebanciju koja umjesto u zajedništvo vodi u torove i dodatne podjele. Šo znači da u skoroj budućnosti možemo očekivati i konstitutivne čipove, strašne sprave zbog kojih vazda okrivljujemo Bill Gates-a a mogle bi postati naš zaštitini znak.

Umjesto kršetnja i sunećenja, djetetu ugradiš konstitutivni čipić ispod pazuha i stvar gotova. Svaka mašina ga pročita.

photo : screen Prijedloga diskriminirajućeg Zakona HDZ BiH, arhiv